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День студента в «Октаве»

День студента в «Октаве»

27 января в «Октаве» отметят День студента.

Программа:

  • Веселые и озорные поп-панки КОРГИЯ — обладатели приза зрительских симпатий музыкального фестиваля Oktava Lab Fest 2023 года.
  • FOX MAJOR — экспериментальная группа на стыке тяжелого рока и электронной музыки. Яркий имидж и потрясающий женский вокал.
  • The Overdosed — 100% жесткая и ураганная альтернатива в современном прочтении, свежая и бодрая, с мощным драйвом и артистизмом.
  • EXTRENNA — молодая независимая инди-группа из Москвы, основанная в 2022 году, с яркой и загадочной солисткой по имени Рената. Все музыканты — студенты РУДН (Российского университет дружбы народов). Победители музыкального мультижанрового фестиваля CCMB’23 (Москва).

Вход свободный по регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
27 января 2024, суббота
17:30
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