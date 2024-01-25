День студента в «Октаве»
27 января в «Октаве» отметят День студента.
Программа:
- Веселые и озорные поп-панки КОРГИЯ — обладатели приза зрительских симпатий музыкального фестиваля Oktava Lab Fest 2023 года.
- FOX MAJOR — экспериментальная группа на стыке тяжелого рока и электронной музыки. Яркий имидж и потрясающий женский вокал.
- The Overdosed — 100% жесткая и ураганная альтернатива в современном прочтении, свежая и бодрая, с мощным драйвом и артистизмом.
- EXTRENNA — молодая независимая инди-группа из Москвы, основанная в 2022 году, с яркой и загадочной солисткой по имени Рената. Все музыканты — студенты РУДН (Российского университет дружбы народов). Победители музыкального мультижанрового фестиваля CCMB’23 (Москва).
Вход свободный по регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
27 января 2024, суббота
17:30
18 - 31 января
4 мая - 3 февраля 2023
27 декабря - 31 января 2023
25 - 31 января
19 августа - 31 января 2023
25 - 31 января