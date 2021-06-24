Судная ночь навсегда
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.07.2021
Режиссер:
Эверардо Валерио Гоут
Актеры:
Ана де ла Регера, Ливэн Рамбин, Сьюзи Абромейт, Теноч Уэрта, Ана Гонсалес, Сэмми Ротиби, Энтони Молинари, Грегори Сарагоса, Марк Креник, Джошуа Дов
Жанр:
ужасы, фантастика
Продолжительноcть:
103 мин
Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.
Сегодня
|17:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Алмаз Синема
|21:20
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
Завтра
|17:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Алмаз Синема
|21:20
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
3 июля, суббота
|17:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Алмаз Синема
|21:20
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
4 июля, воскресенье
|17:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Алмаз Синема
|21:20
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
17:35
19:45
21:20
23:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
17:35
19:45
21:20
23:55
3 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
17:35
19:45
21:20
23:55
4 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
17:35
19:45
21:20
23:55
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽