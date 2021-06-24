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Судная ночь навсегда

Судная ночь навсегда

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.07.2021
 
Режиссер:
Эверардо Валерио Гоут
  
Актеры:
Ана де ла Регера, Ливэн Рамбин, Сьюзи Абромейт, Теноч Уэрта, Ана Гонсалес, Сэмми Ротиби, Энтони Молинари, Грегори Сарагоса, Марк Креник, Джошуа Дов
  
Жанр:
ужасы, фантастика
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

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Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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1 июля, четверг 18:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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9 июля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 5000 ₽
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1 января, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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