Судная ночь навсегда

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.07.2021

Режиссер: Эверардо Валерио Гоут

Актеры: Ана де ла Регера, Ливэн Рамбин, Сьюзи Абромейт, Теноч Уэрта, Ана Гонсалес, Сэмми Ротиби, Энтони Молинари, Грегори Сарагоса, Марк Креник, Джошуа Дов

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 103 мин

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.