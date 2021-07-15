G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 22.07.2021

Режиссер: Роберт Швентке

Актеры: Генри Голдинг, Эндрю Кодзи, Харука Абэ, Ико Ювайс, Такехиро Хира

Жанр: боевик, фантастика, приключения

Продолжительноcть: 121 мин

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.