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G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.07.2021
 
Режиссер:
Роберт Швентке
  
Актеры:
Генри Голдинг, Эндрю Кодзи, Харука Абэ, Ико Ювайс, Такехиро Хира
  
Жанр:
боевик, фантастика, приключения
  
Продолжительноcть:
121 мин
  

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

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