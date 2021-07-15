G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 22.07.2021
Режиссер:
Роберт Швентке
Актеры:
Генри Голдинг, Эндрю Кодзи, Харука Абэ, Ико Ювайс, Такехиро Хира
Жанр:
боевик, фантастика, приключения
Продолжительноcть:
121 мин
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
Сегодня
|12:30
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|16:25
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
Завтра
|12:30
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|16:25
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
24 июля, суббота
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|16:25
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
25 июля, воскресенье
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|16:25
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
26 июля, понедельник
|12:30
|Синема Стар
|17:40
|Синема Стар
|19:20
|Синема Стар
27 июля, вторник
|12:30
|Синема Стар
|17:40
|Синема Стар
|19:20
|Синема Стар
28 июля, среда
|12:30
|Синема Стар
|17:40
|Синема Стар
|19:20
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:00
16:25
18:50
20:50
23:15
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:00
16:25
18:50
20:50
23:15
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
24 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:15
16:25
18:50
20:50
23:15
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
25 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:15
16:25
18:50
20:50
23:15
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
26 июля, понедельник
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
27 июля, вторник
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
28 июля, среда
|Синема Стар
|
12:30
17:40
19:20
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
24 июля - 21 августа
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽