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Как сделать свой арт-проект популярным?

Как сделать свой арт-проект популярным?

23 июля в творческом кластере «Октава» пройдет лекция специалиста по коммуникациям Stella Art Foundation Виталия Акиньшина, который расскажет о том, как сделать проект в сфере культуры популярным.

Энди Уорхол как-то сказал: «каждый человек имеет право на 15 минут славы». Современные скорости и обилие информации диктуют новые правила: у нас есть 3 секунды, чтобы захватить внимание аудитории, и 15 секунд, чтобы рассказать о своем проекте.

На новой лекции цикла «Арт в Октаве» поговорим о коммуникациях в сфере культуры и рассмотрим работающие примеры маркетинга, PR и SMM в искусстве.
 
На лекции мы узнаем:
 
  • Как продвигать выставку?
  • Как написать «правильный» пресс-релиз и кому его отправить?
  • Почему все хотят быстрых, ярких и эпатажных историй?
  • Почему, если кампания начинается за месяц, вы уже опаздываете?
  • Зачем знать свою аудиторию?
  • Для чего устраивать розыгрыши в социальных сетях?
Лектор — Виталий Акиньшин, специалист по коммуникациям Stella Art Foundation.

Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июля 2021, пятница
19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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