Как сделать свой арт-проект популярным?
23 июля в творческом кластере «Октава» пройдет лекция специалиста по коммуникациям Stella Art Foundation Виталия Акиньшина, который расскажет о том, как сделать проект в сфере культуры популярным.
Энди Уорхол как-то сказал: «каждый человек имеет право на 15 минут славы». Современные скорости и обилие информации диктуют новые правила: у нас есть 3 секунды, чтобы захватить внимание аудитории, и 15 секунд, чтобы рассказать о своем проекте.
На новой лекции цикла «Арт в Октаве» поговорим о коммуникациях в сфере культуры и рассмотрим работающие примеры маркетинга, PR и SMM в искусстве.
На лекции мы узнаем:
- Как продвигать выставку?
- Как написать «правильный» пресс-релиз и кому его отправить?
- Почему все хотят быстрых, ярких и эпатажных историй?
- Почему, если кампания начинается за месяц, вы уже опаздываете?
- Зачем знать свою аудиторию?
- Для чего устраивать розыгрыши в социальных сетях?
Лектор — Виталий Акиньшин, специалист по коммуникациям Stella Art Foundation.
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июля 2021, пятница
19:00
24 июля - 21 августа
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽