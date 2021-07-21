Как сделать свой арт-проект популярным?

23 июля в творческом кластере «Октава» пройдет лекция специалиста по коммуникациям Stella Art Foundation Виталия Акиньшина, который расскажет о том, как сделать проект в сфере культуры популярным.



Энди Уорхол как-то сказал: «каждый человек имеет право на 15 минут славы». Современные скорости и обилие информации диктуют новые правила: у нас есть 3 секунды, чтобы захватить внимание аудитории, и 15 секунд, чтобы рассказать о своем проекте.

На новой лекции цикла «Арт в Октаве» поговорим о коммуникациях в сфере культуры и рассмотрим работающие примеры маркетинга, PR и SMM в искусстве.

На лекции мы узнаем:

Как продвигать выставку?

Как написать «правильный» пресс-релиз и кому его отправить?

Почему все хотят быстрых, ярких и эпатажных историй?

Почему, если кампания начинается за месяц, вы уже опаздываете?

Зачем знать свою аудиторию?

Для чего устраивать розыгрыши в социальных сетях?