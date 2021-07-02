Счастливые дни
3 и 25 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
3 июля 2021, суббота
18:30
25 июля 2021, воскресенье
18:30
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽