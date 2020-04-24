Онлайн-выходные в Туле: 24-26 апреля

На карантине только и говорят, что о саморазвитии и свободе. Там говорят о том, как здорово наслаждаться музыкой на концерте любимого исполнителя, ходить на лекции, впитывать новые знания и делиться ими с другими людьми.

«Шоу ON!»: онлайн-концерты Дианы Арбениной и Григория Лепса

Когда: концерт Дианы Арбениной — 24 апреля, пятница, 19.00, концерт Григория Лепса— 25 апреля, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

24 апреля Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят с сольным концертом «…И все будет хорошо!». Музыканты порадуют поклонников любимыми хитами. В эфире Okko прозвучат в том числе «Морячок», «Рубеж», «31-я весна», «Юго-2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» — песня, строчка из которой дала название программе.

25 апреля Григорий Лепс выступит с программой «Иди и смотри». Вас ждут самые новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены. А еще к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез.

Онлайн-лекция «Карьера в искусстве»

Когда: 24 апреля, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .

На «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Карьера в искусстве» — продолжение курса лекций журнала «Диалог искусств» и «Московского музея современного искусства». Как начать карьеру и привлечь к себе внимание молодому художнику? А где работают куратор, искусствовед, менеджер культурных проектов? Какие вообще возможности есть в области искусства? Как определиться с направлением? Какие СМИ читать, за какими соцсетями следить? Вопросов много. Чтобы ответить на них, на «Октаву» едут Александр Бланарь и Владислав Зорин.

Онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора»

Когда: 24 апреля, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

В ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора» по пьесе Т.Габбе. У вдовствующей королевы Януарии есть две дочери. Одна из них слишком добра, а другая не слишком умна. Для решения этой проблемы королева обратилась к волшебнику, который дал ей два оловянных обручальных кольца. Эти кольца должны сделать одну из принцесс и ее избранника счастливыми. Но все не так просто.

На пути к счастью герои встречаются с коварством и непроходимыми препонами. Однако любовь преодолевает все преграды!

Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»

Когда: 24 апреля, пятница, 12.00.

Как попасть: в назначенное время перейти на сайт проекта или группу «ВКонтакте».

24 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. Инициированный крупнейшей екатеринбургской площадкой Tele-Club марафон призван помочь российской музыкальной индустрии, которой пандемия коронавируса и карантин продолжают наносить мощнейшие удары.

Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.

Весенний онлайн-фестиваль «Яблоневый сад. Епифанский палисад»

Когда: 25 апреля, суббота, 11.00.

Как попасть: зайти в назначенное время на страницу фестиваля в «ВКонтакте» , в «Одноклассниках» и в « Facebook » .

25 апреля пройдет первый в этом году онлайн-фестиваль музея-заповедника «Куликово поле». Перед участниками яблочного фестиваля выступит кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров. Ученый проведет два мастер-класса и целый день будет на связи, чтобы ответить на вопросы. В первом видео Вам расскажут, как прививать яблони и вырастить на одном дереве несколько любимых сортов. Второй мастер-класс будет посвящен болезням стволов и ветвей яблонь.

Онлайн-психологический клуб: Тревога

Когда: 25 апреля, суббота, 15.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии» .

В «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. На семинаре вам расскажут про тревогу:

что это за чувство и для чего оно нужно?

как тревога становится нефункциональной и разрешительной?

как можно управлять тревогой?

В практической части вас научат использовать техники управления тревогой.

Спикер: Зинаида Минутина — клинический психолог.



Онлайн-концерт группы «Хлеб»

Когда: 25 апреля, суббота, 19.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» стирают в репертуаре все границы. И речь сейчас не о морали. Сложно представить, но к образу трэп-звёзд добавилась романтика и ностальгия по вечному — молодости.

Запускавшие карьеру YouTube-блогеров Денис, Кирилл и Саня собрали музыкальный коллектив еще в 2013-м — все началось со звездной тройки синглов: «Чай, сахар», «Камерун» и «Рэп, цепи». Их треки сделаны по всем заветам трендового хип-хопа и трэпа — здесь есть и стрекотание тарелок-трещоток, и гул драм-машин, и раскачивающие припевы. Но самое главное — это тексты, злободневные, ироничные и высмеивающие как происходящее в мире музыки и моды, так и самих участников группы.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 20.00.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие мероприятия: 24.04 «Лицом к…». Прямой эфир с участием руководителя кавер-группы Jazzophrenia и кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band Сергея Воробьёва.

25.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир. Театр улиц ДОЖ.

26.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир. Молодежный шоу-оркестр «Street Band».

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.





С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

24 апреля:

11.00 Подводное царство. Кормление.

16.00 Королевские змеи.

22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция).

25-26 апреля:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD». Как попасть: Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

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— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней. 1917

Карантин продолжается, но это не повод отчаиваться, мой дорогой друг.

Несмотря на то, что негативных моментов в самоизоляции достаточно, также есть и плюсы — Вы наконец-то можете уделить время себе. Дочитать книгу, которую давно забросили, поиграть на гитаре, заняться медитацией и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. А определиться в выборе Вам поможет наша небольшая подборка.

Первой на очереди будет снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса. Удивительный формалистский эксперимент режиссера Сэма Мендеса и оператора Роджера Дикинса: снятый одним планом один весенний день 1917 года из жизни британских солдат, которые на полях Первой мировой войны должны пересечь вражескую линию фронта и доставить послание союзникам. Уже увидевшие картину первые зрители спешат сообщить, что это завораживающее путешествие в самое сердце войны и настоящий взрыв мозга.

Красота по-американски

Вторым фильмом в нашей маленькой, но от этого не менее важной подборке снова станет кинокартина Сэма Мендеса — «Красота по-американски». Пять «Оскаров», три «Золотых глобуса», шесть призов Британской академии и поистине бессчетное количество других наград – такая судьба была уготована одному из первых фильмов режиссера Сценарист Алан Болл, также получивший «Оскар» за свою работу, утверждает, что на создание этой истории его вдохновил летающий по воздуху пакет, который впоследствии стал одним из главных символов фильма. «Красота по-американски», вышедшая в 1995 под лаконичным вкрадчивым слоганом «…присмотрись», мгновенно стала культовой картиной, несмотря на то, что критики не сошлись в трактовке сюжета.

Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя.