Онлайн-выходные в Туле: 24-26 апреля
На карантине только и говорят, что о саморазвитии и свободе. Там говорят о том, как здорово наслаждаться музыкой на концерте любимого исполнителя, ходить на лекции, впитывать новые знания и делиться ими с другими людьми.
«Шоу ON!»: онлайн-концерты Дианы Арбениной и Григория Лепса
Когда: концерт Дианы Арбениной — 24 апреля, пятница, 19.00, концерт Григория Лепса— 25 апреля, суббота, 17.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».
24 апреля Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят с сольным концертом «…И все будет хорошо!». Музыканты порадуют поклонников любимыми хитами. В эфире Okko прозвучат в том числе «Морячок», «Рубеж», «31-я весна», «Юго-2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» — песня, строчка из которой дала название программе.
25 апреля Григорий Лепс выступит с программой «Иди и смотри». Вас ждут самые новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены. А еще к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез.
Онлайн-лекция «Карьера в искусстве»
Когда: 24 апреля, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
На «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Карьера в искусстве» — продолжение курса лекций журнала «Диалог искусств» и «Московского музея современного искусства». Как начать карьеру и привлечь к себе внимание молодому художнику? А где работают куратор, искусствовед, менеджер культурных проектов? Какие вообще возможности есть в области искусства? Как определиться с направлением? Какие СМИ читать, за какими соцсетями следить? Вопросов много. Чтобы ответить на них, на «Октаву» едут Александр Бланарь и Владислав Зорин.
Онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора»
Когда: 24 апреля, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
В ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Волшебные кольца Альманзора» по пьесе Т.Габбе. У вдовствующей королевы Януарии есть две дочери. Одна из них слишком добра, а другая не слишком умна. Для решения этой проблемы королева обратилась к волшебнику, который дал ей два оловянных обручальных кольца. Эти кольца должны сделать одну из принцесс и ее избранника счастливыми. Но все не так просто.
На пути к счастью герои встречаются с коварством и непроходимыми препонами. Однако любовь преодолевает все преграды!
Музыкальный онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку»
Когда: 24 апреля, пятница, 12.00.
Как попасть: в назначенное время перейти на сайт проекта или группу «ВКонтакте».
24 апреля состоится большой музыкальный онлайн-марафон в поддержку концертной сферы. Инициированный крупнейшей екатеринбургской площадкой Tele-Club марафон призван помочь российской музыкальной индустрии, которой пандемия коронавируса и карантин продолжают наносить мощнейшие удары.
Состав участников впечатляет размахом: «Ногу свело!», «Нервы», «Нейромонах Феофан», Uma2rman, «Аффинаж», Светлана Сурганова, «Ундервуд» и еще несколько групп, которые всю пятницу будут создавать, наверное, первый в России большой антикризисный онлайн-фестиваль.
Весенний онлайн-фестиваль «Яблоневый сад. Епифанский палисад»
Когда: 25 апреля, суббота, 11.00.
Как попасть: зайти в назначенное время на страницу фестиваля в «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в «Facebook».
25 апреля пройдет первый в этом году онлайн-фестиваль музея-заповедника «Куликово поле». Перед участниками яблочного фестиваля выступит кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров. Ученый проведет два мастер-класса и целый день будет на связи, чтобы ответить на вопросы. В первом видео Вам расскажут, как прививать яблони и вырастить на одном дереве несколько любимых сортов. Второй мастер-класс будет посвящен болезням стволов и ветвей яблонь.
Онлайн-психологический клуб: Тревога
Когда: 25 апреля, суббота, 15.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
В «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. На семинаре вам расскажут про тревогу:
- что это за чувство и для чего оно нужно?
- как тревога становится нефункциональной и разрешительной?
- как можно управлять тревогой?
Онлайн-концерт группы «Хлеб»
Когда: 25 апреля, суббота, 19.00.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» стирают в репертуаре все границы. И речь сейчас не о морали. Сложно представить, но к образу трэп-звёзд добавилась романтика и ностальгия по вечному — молодости.
Запускавшие карьеру YouTube-блогеров Денис, Кирилл и Саня собрали музыкальный коллектив еще в 2013-м — все началось со звездной тройки синглов: «Чай, сахар», «Камерун» и «Рэп, цепи». Их треки сделаны по всем заветам трендового хип-хопа и трэпа — здесь есть и стрекотание тарелок-трещоток, и гул драм-машин, и раскачивающие припевы. Но самое главное — это тексты, злободневные, ироничные и высмеивающие как происходящее в мире музыки и моды, так и самих участников группы.
Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 20.00.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие мероприятия:
24.04 «Лицом к…». Прямой эфир с участием руководителя кавер-группы Jazzophrenia и кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band Сергея Воробьёва.
25.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир. Театр улиц ДОЖ.
26.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир. Молодежный шоу-оркестр «Street Band».
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
24 апреля:
- 11.00 Подводное царство. Кормление.
- 16.00 Королевские змеи.
- 22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция).
25-26 апреля:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
1917
Несмотря на то, что негативных моментов в самоизоляции достаточно, также есть и плюсы — Вы наконец-то можете уделить время себе. Дочитать книгу, которую давно забросили, поиграть на гитаре, заняться медитацией и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. А определиться в выборе Вам поможет наша небольшая подборка.
Красота по-американски