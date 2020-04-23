Чтение, йога, компот и куклы: чем занимаются тульские семьи в самоизоляции

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев публикации.

Мы спросили туляков, как им живется в режиме самоизоляции. И вот что они рассказали.

Семья Сёминых: «Для нас ничего не изменилось!»

Про эту семью Myslo уже не раз рассказывал. Дети из этой многочисленной семьи не ходят в школу и детсад: родители практикуют домашнее обучение.

– У нас есть жизненные принципы, по которым наша семья живет уже много лет. И сейчас как никогда мы убедились в их верности. Наш образ жизни, выстроенный годами, в это непростое время позволяет нам быть спокойными и расслабленными, – рассказывает Яна Сёмина. – Наши дети никогда не ходили ни в садик, ни в школу, поэтому сейчас в нашей жизни абсолютно ничего не изменилось, мы так же сейчас все вместе и прекрасно себя чувствуем. Мы наслаждаемся ежедневным общением с детьми и с радостью и трепетом наблюдаем, как они взаимодействуют между собой.

Если нужно уединиться и поработать, то это происходит совершенно спокойно и никто никому не мешает, детей не нужно постоянно развлекать или находить им занятия, они прекрасно сами с этим справляются. Не нужно ежедневно ездить на занятия, и это очень облегчило нашу жизнь. Мы всегда говорим детям: «Вы должны заниматься в жизни только тем, что вам очень нравится». И действительно – занятия продолжаются дома: футбол, танцы, вокал, рисование... Всё самостоятельно и с огромной радостью (ещё и младшие подтянулись!).

Школьное образование проходит в стандартном режиме. Старшие дети уже умеют самостоятельно заниматься, знают, что им нужно будет сдать аттестацию, и со всей ответственностью подходят к этому вопросу. Освободилось огромное количество времени, что сделало занятия более комфортными.

Такой образ жизни мы создавали долго и вдумчиво. Старались выстроить доход таким образом, чтобы иметь возможность проводить максимально времени вместе, всей семьей. Старались жить по средствам, не загоняя себя в долги, поэтому кредитов у нас нет. Нашу деятельность удалось мягко встроить в потребности семьи, и за эти годы всё сложилось.

А основные наши расходы составляли оплата занятий, траты на дорогу-бензин и, конечно, еда, постоянные расходы на кафе и перекусы в городе. Теперь, когда сократился заработок, автоматически отпали и затраты на занятия и пребывание в городе.

Очень здорово, что с помощью интернета есть возможность работать онлайн.

Вот так и живем – в спокойствии и гармонии. Пришло время подвести черту, посмотреть своей жизни в глаза. Все пузыри лопаются, и остается суть, самое главное – отношения с близкими, детьми, с самим собой.

Стоп, бежать некуда и спрятаться не получится – почти всё закрыли. Вот теперь мы здесь и сейчас. И если это то, о чем мечтали, значит, та дорога, по которой идем, верна, а если нет – самое время это осознать и подкорректировать. Жизнь прекрасна и мудра!

Семья Афониных: «Самоизоляция нас сплотила»

– В нашей семье три человека – папа Андрей, 8-летний сын Алеша, к которому с рождения прикрепилось прозвище Лексус, и я, – рассказывает мама Любовь Афонина. – Алешка учится во втором классе, сейчас на дистанционном обучении. Я работаю проект-менеджером в компании Dial, и мы сейчас всей компанией на удаленке. На самоизоляцию ушли даже раньше, чем вышло официальное распоряжение. Решили перестраховаться и не пожалели – ни один сотрудник из 70 человек не болеет, на эффективность компании удаленная работа никак не повлияла. Работаем всё так же слаженно, только немного соскучились.))

Муж, не побоюсь этих громких слов, сейчас кормит наш город. Он шеф-повар сети ресторанов, работают они сейчас только на доставку, заказов очень много. Мы самоизоляцию нарушаем только для того, чтобы дойти до ближайшего магазина за продуктами, конечно же, в масках и перчатках.

Хоть с мужем и работаем, но времени вместе проводим гораздо больше, чем обычно.

Наконец-то посмотрели фильмы и сериалы, на которые никогда не было времени. Сын очень рад внезапным «каникулам», несмотря на то, что продолжаем учиться дома.

Я даже немного благодарна карантину, что сын сейчас рядом. Обычно будни – это сплошная спешка: работа, дорога, уроки, всё впопыхах. Сейчас времени как будто стало больше, мы читаем, учим вместе английский, рисуем, лепим, играем в настольные игры – любимая у Алеши «Монополия». Также иногда сын играет с моим младшим братом в сетевые игры на компьютере.

Мы регулярно созваниваемся с родителями по видеосвязи в WhatsApp – скучаем. Раньше виделись очень часто, а теперь только разговоры по телефону. Особенно тяжело Алешке, он очень любит ездить к бабушкам и деду. У меня многодетная и очень дружная семья – я старшая. Сестре почти 18, брату 15 и самой младшей скоро исполнится три года. Мы вообще не привыкли надолго расставаться.

Первое время меня ничего не беспокоило, я кайфовала от того, что не нужно никуда ехать с утра и время можно потратить на неспешный завтрак, чтение и планирование рабочего дня. Где-то через неделю (мы с сыном на самоизоляции с 17 марта) стало тяжко без свежего воздуха, вплоть до того, что начала постоянно болеть голова. Начали гулять на балконе и чаще проветривать квартиру.

Мы с мужем 11 лет вместе, знаем друг друга уже «от» и «до». Самоизоляция нас сплотила, мы стали больше заботиться друг о друге, разговаривать, больше времени уделять ребенку.

Он счастлив, что мама постоянно рядом, а папа хоть и стал работать по времени дольше, но выходные мы весело проводим вместе.

Я всегда и во всем стараюсь найти позитив. Посмотрите на ситуацию с другой стороны – любимые люди рядом, используйте это время с максимальной пользой. Придумайте семейные традиции, устройте чаепитие с родней по видеосвязи, найдите и освойте хобби, а может, и новую профессию – многие онлайн-платформы сделали обучение бесплатным или с хорошими скидками. Текущая ситуация заставила нас в прямом смысле остановиться и проанализировать свою жизнь.

В завершение огромное спасибо хочу сказать медицинским работникам, которые днями и ночами борются за здоровье людей порой в ущерб своему собственному. А мы с вами давайте не будем унывать! Берегите себя, свою семью, близких, друзей. Оставайтесь дома. А те, кто не имеет возможности работать из дома, – не пренебрегайте правилами защиты, ведь вы это делаете не только для себя, но и для всех вокруг. Здоровья!

Виктория Цыбульская и ее дочь Катюша: «Спрятались в деревне!»

– На период самоизоляции мы всей семьей уехали в деревню. Наш участок огорожен со всех сторон, поэтому можно спокойно гулять на свежем воздухе в своем дворе. Дети – дочка Катя (на фото) и племянница Вероника – играют с игрушками, лепят из пластилина, читают книги и смотрят различные познавательные передачи. Появилось больше времени для общения друг с другом, для занятий по дому и хозяйству. Вечерами собираемся за настольными играми, строим из конструктора или занимаемся спортом.

Моя жизнь на карантине претерпела существенные изменения, особенно в профессиональном плане. Моя деятельность в качестве тренера по спорту на пилоне и растяжке перешла в online. Веду занятия не выходя из дома, чтобы поддерживать в форме себя и своих учеников и чувствовать себя полезной в своем деле.

Трудности, в первую очередь, ощущаются в финансовом плане. Моя работа фактически приостановлена, соответственно, и заработка нет.

Много сложностей возникает с дистанционным обучением у детей школьного возраста, особенно выполнение домашнего задания. Помимо уроков в школе многие дети посещали различные кружки, которые тоже либо прекратились на время, либо перешли на дистанционную систему. Моя племянница, например, теперь обучается игре на фортепиано с учителем по WhatsApp.

Да, самоизоляция – это своего рода испытание для каждого из нас. Но в то же время это не самое страшное, что могло случиться.

Чтобы сохранять позитивный настрой и не впадать в депрессию, я советую всем найти положительные моменты в этот период жизни. Вместо того чтобы страдать от постоянного «Дня сурка», попробуйте использовать это время по максимуму. Изучайте что-то новое, развивайте навыки, которыми уже обладаете, стройте планы на будущее. Старайтесь ежедневно выполнять любые физические упражнения и не налегать на тяжелую пищу, тогда энергии и положительных эмоций будет больше, а постоянное нахождение дома не будет для вас в тягость.

Татьяна Юрьевна: «Займитесь делами, которые давно откладывали!»

– Работаю администратором в муниципальном учреждении. На самоизоляции я в гордом одиночестве уже третью неделю, потому что муж работает на непрерывном производстве. В первые дни я обрадовалась – наконец-то никуда не нужно ездить, можно поспать, отдохнуть.

Перебрала книги, залезла разобрать дальние ящики, с супругом починили светодиодную люстру, которая давно не работала. Сделали небольшой ремонт. Сейчас я занимаюсь творчеством – изготавливаю куклы из такого материала, как фоамиран.

Он пластичный, при нагреве принимает любую нужную форму. Сначала делала простенькие поделки, а потом приловчилась к созданию кукол. Самое сложное в этой работе – делать головы. Я создаю форму, раскрашиваю, леплю волосы. Для меня это достаточно сложный процесс, потому что я не художник. На одну куклу уходит около недели.

В условиях самоизоляции, конечно, мы ограничили контакты. С родными поддерживаю связь по WhatsApp, постоянно созваниваемся, интересуемся делами друг друга. Стараюсь в этой ситуации поменьше думать о плохом. Мой девиз: «Тяните якорь положительных эмоций!», с ним и живу.

Телевизор вообще не смотрю уже четвертый год, в основном слушаю аудиокниги, смотрю фильмы в интернете.

Мой совет тулякам такой: у каждого из нас всегда есть недоделанные дела, несбывшиеся задумки – сесть на диету с понедельника, начать делать зарядку, подшить шторы... Так вот, вперед! Сейчас есть отличная возможность заняться тем, на что вечно не хватало времени.

Ольга Кочеткова: «Берегите друг друга!»

– Мы с сыном уехали в деревню к бабушке и дедушке. Гуляем мы на нашем участке, общение с соседями исключили полностью. Помимо прогулок не забываем и о занятиях. Поскольку в детский сад сейчас не ходим, то активно занимаемся дома: читаем, рисуем.

Получила продуктовый набор, за что хочу сказать спасибо! Он стал хорошим подспорьем в этой ситуации. Каких-то трудностей пока не испытываем, и надеюсь, они обойдут нас стороной. Друзья, соблюдайте условия самоизоляции и правила гигиены. Посвятите время себе и своим близким, не подвергайте их опасности. Берегите друг друга!

Яна Колокольчикова: «Много компота и мультиков!»

Яна Колокольчикова – Я учусь дистанционно в Тульском медицинском колледже. Многое приходится делать самостоятельно, готовиться к экзаменам. Старшая дочь Ярослава в 5-м классе, тоже учится дистанционно. Два урока утром онлайн, потом домашние задания. Младшей дочери четыре года. Без садика не скучает, ей нравится проводить целый день с родителями и играть с сестрой.

В нашей жизни стало больше мультиков. Сложно без прогулок. Пару раз выходили с велосипедом во двор после девяти вечера с младшей дочкой. А так гуляем, открыв окно. Пускали из него мыльные пузыри, например. Я накупила через интернет новых игр детям, а себе книг. Но читать некогда – одолела готовка. Чувствую себя участником кулинарного марафона. Обычно вся семья дома только ужинала и некоторые завтракали, а теперь все три приема пищи дома плюс перекусы.

Компоты варю пятилитровыми кастрюлями плюс всякие пироги и пиццы, чтобы не ходить в магазины за вкусняшками и свести к минимуму все контакты.

Будьте терпимее к родным, особенно к детям. Им сложнее. Они еще многого не понимают, малыши не могут контролировать свои эмоции. Если у вас нет детей, то проводите время с пользой: читайте книги, учите языки, отдохните или наведите порядок в квартире