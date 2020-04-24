Социальное предпринимательство: как его оформить, получить льготы и господдержку?

Социальное предпринимательство — это не просто бизнес, это дело жизни одного предпринимателя, которое помогает наладить десятки жизней других людей, кто трудится во благо этому делу. Этот труд оплачивается не только деньгами: для одних это реализация в социуме, а для других — необходимая и долгожданная роль в обществе.

Общественно важное дело

Определение термина «социальное предпринимательство» было закреплено на законодательном уровне. В Федеральном законе он звучит как «предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества». Но на деле — гораздо больше: это десятки проектов достойных уважения на региональном уровне, и тысячи трогательных историй по всему миру о людях, кому социальный предприниматель помог, как потребителю услуги, либо кто это дело поддерживает своим трудом.

Для того, чтобы понять каждую из сторон, следует разобраться, что же такое социальное предпринимательство- вид деятельности граждан, которому уделяется особое внимание в нацпроекте по поддержке МСП.

Представители какого бизнеса могут стать участниками такого проекта?

Это те предприниматели, чья работа направлена на:

обеспечение занятости социально-уязвимых категорий граждан,

обеспечение реализации производимых социально-уязвимыми категориями граждан товаров (работ, услуг),

осуществление деятельности по производству товаров, предназначенных для социально-уязвимых категорий граждан, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества,

осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Социально-уязвимые граждане — это семьи с низким уровнем дохода, пожилые люди, инвалиды, дезадаптированные дети и подростки, безработные, бездомные, переселенцы, люди с алкогольными и наркотическими проблемами.

Какие льготы можно получить

Если вы предприниматель, кто осуществляет найм сотрудников из перечисленных категорий, то для получения господдержки, доля работников из социально-уязвимой группы должна быть не меньше 50%, а их зарплата должна составлять не меньше 25% от фонда оплаты труда.

Поддержка для предпринимателей, сделавших своё дело социальнозначимым, оказывается как на региональном, так и на федеральном уровне.

Это льготы и преференции по следующим статьям:

займы под минимальный годовой процент,

льготные условия аренды государственного и муниципального имущества,

максимальная информационная поддержка со стороны инфраструктуры, курирующей данные проекты, как в регионе, так и на федеральном уровне.

В данную инфраструктуру входит и «Мой бизнес». Деятельность специалистов центра направлена, во-первых, на помощь в получении такого статуса предпринимателем, и далее на организацию всей инфраструктуры поддержки бизнеса, работающего во благо общества. Но любому бизнесу нужна почва для развития, обмен опытом, повышение квалификации.

Центр «Мой бизнес» и в данной сфере остаётся точкой концентрации возможностей для бизнеса: семинары, тренинги, форумы — всё это весомая часть запланированных мероприятий центра на период 2020—2024 годы, с которой вы можете ознакомиться на сайте мойбизнестула.рф в соответствующем разделе новостей.

Эту работу Центр проводит при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

В масштабах страны развивается всё больше сообществ для обмена опытом, конкурсов с участниками со всей страны, а также онлайн платформ, где генерируются самые важные новости отрасли, события, проводятся бесплатные обучения и всесторонняя поддержка, о которых также расскажут в центре «Мой бизнес» Тульского региона.

Какие социальные проекты существуют в России

Зарабатывать и одновременно решать социальные проблемы — можно. Реабилитация, обучение, а также трудоустройство людей с инвалидностью, деятельность, направленная на помощь таким гражданам — вот примеры направлений работы социальных предпринимателей.

В России этот вид бизнеса еще не очень развит и пока находится на стадии становления. Однако успешные примеры уже есть.

Среди них «Работа-I» — центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями.

Музей «Прогулка в темноте» — это необычный музей, экспозиция которого погружена в абсолютную темноту. Проект влияет на восприятие здоровыми людьми жизни людей с инвалидностью.

А что в Тульской области?

В нашем регионе также есть много примеров социального предпринимательства, достойных уважения и подражания. Благодаря конкурсу «Лучший социальный проект года», об их общественно полезной деятельности узнает не только область, но и вся страна. Это проекты «Центр обучения «Союз», «Юридический бутик «Справедливость», «Школа юного доктора», «БегоВелоШкола Татьяны Хромовой», «Детский центр раннего развития «Творческая мастерская», «Шоу ручных енотов».

Большого внимания достойны проекты такие как «Тульский международный музей пряника» Татьяны Агибаловой и детский центр развития и коррекции «Волшебный замок» Натальи Заикиной.

Одним из наиболее известных примеров можно выделить Центр ментального фитнеса предпринимателя Татьяны Поповой — уверенно стоящий на ногах и постоянно развивающийся бизнес. Ее история очень вдохновляющая, а пример, надеемся, для многих будет заразительным.

Татьяна Попова — Я всю жизнь занимаюсь социально ответственным бизнесом. Дело, которое развиваю, связано со здоровьем детей, будущих мам, пожилых людей. Что может быть более значимым, особенно в нынешних реалиях? Я и мои преподаватели работаем с социально незащищенными категориями. Так, у нас есть особая йога для детей и взрослых с ограничениями по здоровью.

По словам Татьяны, регулярные занятия йогой положительно влияют на организм: повышается жизненный тонус, физиологические показатели становятся лучше. В Центре есть занятия для детей-аутистов.

- Родители отмечают, что их дети становятся более спокойными, могут лучше контактировать с другими людьми, у них улучшается сон, — говорит Татьяна.

По словам социального предпринимателя, в будущем она планирует воспользоваться льготным кредитным предложением, чтобы закупить новое оборудование (речь идет о микрозаймах по льготной ставке 3% годовых до 5 млн руб.), а также возможностью получить льготы при аренде помещений. Тогда Центр ментального фитнеса сможет помочь большему количеству людей.

Татьяна Попова уверенно заявляет, что дело, которым она занимается — это ее социальная миссия. Помогая другим людям, Татьяна не только сама реализуется в жизни, но и развивает свой бизнес, а также приобщает туляков к здоровому образу жизни.

- Люди, которые приходят к нам на занятия, впоследствии меняют свой образ жизни, и это очень радует! — подытожила Татьяна.

Как получить статус социального предпринимателя

Центр «Мой бизнес» Тульской области призывает предпринимателей вступать в ряды социальных предпринимателей, реализуя не только цель личного заработка, но и помощь социально незащищённым слоям общества, которым нужна поддержка как трудоустройства, так и их адаптации в обществе. Документы можно подать до 1 мая 2020 года.

Важно понимать, что социальное предпринимательство — это не благотворительность, а коммерческий проект, который приносит финансовою выгоду. Это помогает найти предназначение для самого себя и помочь выйти из сложной ситуации социально уязвимым слоям населения.

Для получения государственной поддержки бизнес должен быть признан социальным, а значит субъект МСП должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус соцпредприятия.

Для включения в реестр в 2020 году необходимо до 1 мая подать пакет документов, подтверждающих деятельность в сфере социального предпринимательства, для каждой категории он свой:

Для консультации по вопросам подачи документов для включения в реестр социальных предприятий можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1, по телефону

8 (800)600−777−1, или по электронной почте: kuleshova@hub71.ru.

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1.

Тел. 8−800−600−777−1.

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