Онлайн-выходные в Туле: 22-24 мая

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Онлайн-концерт Sirotkin

Когда: 22 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».

С помощью негромких гитарных аккордов и живописной пульсации битов артист Sirotkin рассказывает чувственные истории о людях со слишком тонкой кожей. Иногда его сюжеты воспринимаются как авантюрное приключение из жизни инди-молодежи, иногда — как драма взросления, но все они неизменно происходят словно в инстаграм-фильтре, который отвечает за теплую винтажную пленку. Несмотря на некоторую монотонность интонаций, Sirotkin остается одним из наиболее интересных артистов отечественной индитроники.

Онлайн-лекция «Ценностная парадигма общества. Как на нее повлиять и к чему это приведет»

Когда: 22 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

У каждого сообщества есть нормы поведения. Эти нормы не записаны на гербовой бумаге с печатями, но исполняются всеми участниками. Вставать при приветствии, ворчать утром понедельника, по желанию лайкать котят и обязательно — аватарки друзей: такие социальные договоры утверждаются годами, постепенно меняются в мелочах, но сохраняются в своей канве на протяжении всей истории. Сможет ли один человек изменить его за год? На этот и другие подобные вопросы даст ответ педагог и психолог Лев Малазония.

Онлайн-трансляция спектакля «Трепетные истории»

Когда: 22 мая, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» .

22 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Трепетные истории» по пьесе К.Драгунской. Повзрослеть человек не успевает. Жизнь слишком короткая. Человек успевает только научиться - ходить не падая, есть не пачкаясь, самостоятельно ездить в метро, не плакать, когда больно или страшно, курить, убивать, притворяться, врать...

Человек не успевает измениться. Он успевает только сильно устать от обманутых надежд. Все люди - дети. Одинокие дети, затаившие свои смешные детские мечты, которым никогда не сбыться.

И какая разница - сорок лет или семь? Но это всё так, к слову.