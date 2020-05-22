Онлайн-выходные в Туле: 22-24 мая
Концерты, спектакли, мастер-классы, вечеринки, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!
Онлайн-концерт Sirotkin
Когда: 22 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке или в сообщество МТС в «ВКонтакте».
С помощью негромких гитарных аккордов и живописной пульсации битов артист Sirotkin рассказывает чувственные истории о людях со слишком тонкой кожей. Иногда его сюжеты воспринимаются как авантюрное приключение из жизни инди-молодежи, иногда — как драма взросления, но все они неизменно происходят словно в инстаграм-фильтре, который отвечает за теплую винтажную пленку. Несмотря на некоторую монотонность интонаций, Sirotkin остается одним из наиболее интересных артистов отечественной индитроники.
Онлайн-лекция «Ценностная парадигма общества. Как на нее повлиять и к чему это приведет»
Когда: 22 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
У каждого сообщества есть нормы поведения. Эти нормы не записаны на гербовой бумаге с печатями, но исполняются всеми участниками. Вставать при приветствии, ворчать утром понедельника, по желанию лайкать котят и обязательно — аватарки друзей: такие социальные договоры утверждаются годами, постепенно меняются в мелочах, но сохраняются в своей канве на протяжении всей истории. Сможет ли один человек изменить его за год? На этот и другие подобные вопросы даст ответ педагог и психолог Лев Малазония.
Онлайн-трансляция спектакля «Трепетные истории»
Когда: 22 мая, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте».
22 мая в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Трепетные истории» по пьесе К.Драгунской. Повзрослеть человек не успевает. Жизнь слишком короткая. Человек успевает только научиться - ходить не падая, есть не пачкаясь, самостоятельно ездить в метро, не плакать, когда больно или страшно, курить, убивать, притворяться, врать...
Онлайн-вечеринка «Окей, Бумер!»
Когда: 22 мая, пятница, 20.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Онлайн-концерт Владимира Преснякова
Когда: 23 мая, суббота, 17.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv.
В 90-е Владимир Пресняков был эффектным блондином с длинными безупречными волосами и расстегнутой рубашкой, запоминающимся пронзительным фальцетом и необычными аранжировками, где можно было услышать переливающиеся синтезаторы и джазовые саксофоны. То есть помимо «Стюардессы по имени Жанна» у Преснякова есть, например, «Замок из дождя» — странный и манящий поп с удивительным фантазийным клипом. С недавнего времени артист записывает новые композиции — ничем особенным они не выделяются, но зато хранят в себе узнаваемую харизму и тот самый вокал.
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
22 мая:
- 11.00 Лягушки-древолазы.
- 16.00 Жаба-ага.
- 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
23 мая:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
24 мая:
- 11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.
Онлайн-показы в «Эрмитаже»
Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время.
Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события:
22 мая
20.00 «Лицом к…». Прямой эфир с участием актрисы театра «Эрмитаж» Светланы Соболевой.
21.30 Онлайн-спектакль.
23 мая
20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Театр в гриме De Bufo (Уфа)
24 мая
17.00 Викторина «Своя игра online». Финал.
20.00 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки» Прямой эфир. Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб).
Курс «Как преобразить квартиру: руководство онлайн».
Когда: 23 мая, суббота, 12.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Музыкальный марафон к 80-летию Иосифа Бродского
Когда: 24 мая, воскресенье, 17.00.
Как попасть: трансляцию концерта можно посмотреть в телевизионном эфире Триколора и на сайте.
В основу музыкального марафона «Не выходи из комнаты» легла идея творческого симбиоза поэзии и мелодии. Пронзительные стихи о любви, Родине, тоске и поиске вдохновили на создание песен многих известных российских музыкантов. 24 мая, в день юбилея поэта, проект объединит артистов, которые исполнят композиции на стихи Иосифа Бродского в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией по всему миру. Специально для проекта Noize MC презентует свой трек «В темноте», где стихотворение Иосифа Бродского звучит в первозданном виде. Эта песня будет впервые исполнена в такой форме и станет эксклюзивной премьерой в рамках музыкального онлайн-марафона «Не выходи из комнаты».
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Скотт Пилигрим против всех
Мы не можем сказать, когда точно откроются кинотеатры и ты, мой дорогой друг, сможешь сходить на какой-нибудь новенький фильм вместе со своей второй половинкой. Но зато на эти выходные мы точно можем тебе посоветовать пару неплохих фильмов, чтобы они хоть как-то эмоционально компенсировали то, что сейчас происходит.
И первой на очереди у нас экранизация одного из самых необычных комиксов. Причудливое переплетение фантазий, реальности, восточных единоборств, поп-культуры, видеоигр и классической мелодрамы.
Такого количества отсылок к современной культуре еще не было ни в одном фильме. По сюжету Скотт Пилигрим – обычный канадский паренек, живущий со своим соседом-геем, играющий в местной рок-группе и слоняющийся без дела. Ему почти двадцать пять, но в душе он по-прежнему ветреный подросток, не желающий думать о будущем. Однажды он встречает необычную красноволосую девушку, в которую моментально влюбляется. Несравненная, неподражаемая и очаровательная Рамона Флауэрс покоряет Скотта до глубины души. Герой ищет любой способ обратить на себя внимание, но девушка игнорирует назойливого ухажера. В конце концов Скотт узнает, что нельзя просто так взять и начать встречаться с Рамоной. Для того чтобы стать ее парнем, нужно в честной битве одолеть семерых ее бывших бойфрендов...Вернее, просто «бывших».
Вечное сияние чистого разума
Второй по списку, но не по значению у нас идёт фантастическая мелодрама «Вечное сияние чистого разума», которая рассказывает историю о двух влюбленных, решивших расстаться довольно кардинальным способом - стереть все воспоминания друг о друге. Однако на деле, фильм куда глубже затрагивает тему человеческих чувств, их природы и причин возникновения. Рекомендуем посмотреть онлайн на Джима Керри в несвойственной для него, но блестяще сыгранной роли. Комик играет застенчивого и меланхоличного молодого человека по имени Джоэл. Его жизнь ничем не отличается от других, его будни серые и унылые. Но однажды подсознание молодого человека подталкивает его к безумному, в его понимании, поступку. Вместо привычного рабочего маршрута, Джоэл садится на электропоезд другого направления и устремляется к морю. На песчаном берегу парень замечает необычную, но очень притягательную девушку с яркой синей копной на голове. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и Джоэл понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он знает эту девушку всю свою жизнь. Совсем скоро он поймет, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой.
Хороших тебе выходных, мой друг. Оставайся по возможности дома, относись ответственно к здоровью своему и других, и не теряй бдительности!