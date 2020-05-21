Масочный режим и кожа: тульские косметологи о раздражении, прыщах от масок и правильном уходе

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Масочный режим обязывает носить этот аксессуар везде, кроме собственной квартиры. Но как на это отреагирует кожа? Мы собрали для вас советы косметологов о том, как защитить кожу от прыщей и раздражения.

Чем маска может навредить коже?

Елена Черных, врач-косметолог, основатель клиники эстетической медицины:

— Если менять маску каждые два часа, то навредить она не должна. Но если вы носите маску дольше, то создается влажная среда, в которой хорошо себя чувствуют бактерии. Добавим к этому пыль с улицы и получим обострение воспалительного процесса на лице. Для здоровой кожи это может быть не критично, но у пациентов с акне такое раздражение может вызвать воспаление.

— Какая маска для кожи безопаснее: многоразовая или одноразовая?

— Обе безопасны при соблюдении правил ношения. Запомните: маску нужно менять каждые два часа, а затем менять одноразовую или стирать и проглаживать много-разовую.

— Что делать, если от маски появились прыщи?

— Обратить внимание на режим ношения. А еще людям, склонным к воспалениям, лучше выбрать маску из хлопка или шелка без добавления синтетики.

— Что лучше использовать для профилактики?

— Главное, следить за гигиеной. Не трогайте лицо грязными руками, не выдавливайте прыщи. В качестве профилактики можно также обрабатывать кожу бесспиртовым раствором хлоргексидина.

— Краситься под маску можно? Тональный крем не усугубляет ситуацию?

— Если очень хочется накраситься, лучше отдать предпочтение рассыпчатой пудре. Сочетание тонального крема и маски способствует размножению бактерий, механическому раздражению, закупорке пор, и, как следствие, может начаться воспаление.

— Какой крем для лица лучше наносить во время ношения маски?

Татьяна Заикина, врач-косметолог, дерматолог, ведущий специалист центра инновационной косметологии Hollywood:

— Крем для лица выбирайте легкий. В составе могут быть гиалуронат натрия, дексапантенол, экстракт алоэ, коллаген и т. д. Также это может быть увлажняющая сыворотка, гель с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами успокаивающего действия (витамин В, алоэ, листья оливы, центелла азиатская и др.). Жирные и плотные текстуры лучше не использовать. Также стоит отказаться от плотных тональных средств, можно использовать крем с защитой от солнца с легким тонирующим эффектом.

— Что делать, если появилось раздражение, как будто маска натирает кожу?

— Обязательно очищайте кожу мягким средством для умывания не два раза в день, как обычно, а чаще — три-четыре раза. В средствах для очищения должны быть такие компоненты, как экстракт ромашки, витамины А, С, Е, аллантоин, гиалуронат натрия. Такие средства не пересушат кожу.

Можно носить с собой тоник и периодически протирать кожу лица и шеи. В тонике также должны быть увлажняющие и успокаивающие компоненты. Не нужно часто использовать тоник с кислотами, это может провоцировать шелушение и повреждение при ношения маски. Можно использовать тоники в спрее. Хороша и термальная вода с микроэлементами (например, обогащенная селеном), она стерильная, и маленький флакон удобно носить с собой.

— Какая кожа больше подвержена негативным последствиям от ношения маски?

— Жирная и комбинированная кожа, склонная к воспалениям.

— Нужно ли менять свой привычный уход за кожей лица на то время, когда носишь маску каждый день?

— Ежедневный уход должен быть более тщательным. При возвращении с улицы не лишним будет умыть лицо мягким средством для очищения и нанести увлажняющий крем или сыворотку. В уход необходимо добавить продукты с противовоспалительным, регенерирующим действием. Это может быть сыворотка или маска. Сыворотки с витамином С будут способствовать защите кожи и оказывать антиоксидантное действие. При проблемной коже можно 1−3 раза в неделю делать маски с серой, цинком, глиной. Это снизит риск развития воспалений.

Не забывайте про скраб 1−2 раза в неделю для более глубокого очищения. 1−2 раза в месяц посещайте косметолога для проведения процедур, направленных на глубокое очищение кожи. Идеально, если специалист поможет вам и с подбором косметики для домашнего ухода.

И помните, что здоровая и красивая кожа зависит не только от наружных средств. Необходимо поддерживать красоту изнутри. Не лишним сейчас будет дополнительный прием таких витаминов и микроэлементов, как витамины С, А, Е, Д, цинк, селен. Они необходимы для поддержания иммунитета и красоты кожи. Но назначить их должен врач.



