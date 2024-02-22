Никита Михалков, Radio Tapok и много пост-панка: выходные в Туле

Никита Михалков
22 февраля Никита Михалков привезет в Тулу спектакль «12».
«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.
Пост-панк в «Типографии»
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 500 руб.
23 февраля в «Типографии» выступят «Электросон», «Культурное Наследие», «Пылинки», «Петли Дней». Агрессивные ноты пост-панка, светлая рефлексия и те самые песни о любви, смешавшиеся в одном музыкальном флаконе предстоящего вечера.
Radio Tapok
Где: Манеж «Арсенала».
Стоимость: от 1900 руб.
25 февраля в манеже «Арсенала» пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики.
Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры
24 февраля, 15.00 и 18:00 – «Два медведя»
25 февраля, 15.00 и 18:00 – «2022. Разговоры»
23, 24 и 25 февраля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств. Зрители увидят спектакль «Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры».
«2022. Разговоры» – творческое исследование в технике вербатим, которое провели третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Будущие актеры попытались выяснить, о чем говорили люди в 2022 году – и, главное, как. Результатом их наблюдений стали девять ярких сцен, герои которых – люди разных возрастов и социальных категорий.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.
24 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа Dolzhankina. Сольный проект молодой исполнительницы родом из Тулы. Сила её голоса способна на взлёты от наивной нежности и далёкой ностальгичности, до непоколебимой решительности и ярости. Бескрайний океан искренней лирики, балалайка, гитара, укулеле и рояль переплетут чувства музыкантов и зрителей.
АКМ – «Торос»
Где: Ледовый дворец.
23 февраля в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».
«Академия Михайлова» – «Красная армия»
Где: Ледовый дворец.
24 февраля в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Красную армию» из Москвы.
“This is cinema”—Martin Scorsese
Где: «Типография».
Вход: свободный взнос.
24 февраля в «Типографии» пройдет однодневная групповая выставка “This is cinema”—Martin Scorsese.
Художники:
- Малышки 18:22
- Арина Авилова
- ульяна е.
- Владислав Титаев
Выставка собирает работы, спекулирующие на эстетике found-footage хорроров и лиминальных пространств, прижившихся сейчас в формате коротких роликов в тиктоке. Существенная часть повествования таких небольших роликов представляется зрителю как материал записи на трясущуюся камеру телефона мистических существ или событий, происходящих в современном расколдованном для нас мире.
Хард & лауд
24 февраля в баре «Флигель» пройдет серия харддэнс-вечеринок «Хард & лауд».
В эту ночь вы не услышите ни единого Happy Hardcore, Freeform или Euphoric Hardstyle трека. Только RAW, GABBER, HARDCORE и все, что жестче и быстрее.
XXI Джаз
Где: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.
24 февраля в Туле пройдет открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз».
Затерянный странник
25 февраля в «Октаве» покажут пластический спектакль «Затерянный странник» по мыслям и творчеству Иосифа Бродского. Спектакль-шествие по рифмам, идеям, переживаниям и радостям поэта. Попытка расшифровать стихотворный код через чувства, которые проживал поэт во время создания своих работ.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
25 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.