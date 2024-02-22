  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Никита Михалков, Radio Tapok и много пост-панка: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Никита Михалков, Radio Tapok и много пост-панка: выходные в Туле

Никита Михалков, Radio Tapok и много пост-панка: выходные в Туле

А еще матчи «Академии Михайлова» и АКМ, джазовый фестиваль, квартирник в «Октаве» и спектакль по мыслям и творчеству Иосифа Бродского— в нашем обзоре.

Никита Михалков

Когда: 22-23 февраля, четверг-пятница, 18.30.
Где: Тульский академический театр драмы.
 

Никита Михалков

22 февраля Никита Михалков привезет в Тулу спектакль «12».

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. 

 

Пост-панк в «Типографии»

Когда: 23 февраля, пятница, 19.00.
Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 500 руб.

Пост-панк в «Типографии»

23 февраля в «Типографии» выступят «Электросон», «Культурное Наследие», «Пылинки», «Петли Дней». Агрессивные ноты пост-панка, светлая рефлексия и те самые песни о любви, смешавшиеся в одном музыкальном флаконе предстоящего вечера.

 

Radio Tapok

Когда: 25 февраля, воскресенье, 20.00.
Где: Манеж «Арсенала».

Стоимость: от 1900 руб.

Radio Tapok

25 февраля в манеже «Арсенала» пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики.

 

Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры

Когда: 23 февраля, 18.00 – «2022. Разговоры»
24 февраля, 15.00 и 18:00 – «Два медведя»
25 февраля, 15.00 и 18:00 – «2022. Разговоры»
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».

Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры

23, 24 и 25 февраля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств. Зрители увидят спектакль «Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры».

«2022. Разговоры» – творческое исследование в технике вербатим, которое провели третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Будущие актеры попытались выяснить, о чем говорили люди в 2022 году – и, главное, как. Результатом их наблюдений стали девять ярких сцен, герои которых – люди разных возрастов и социальных категорий.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 24 февраля, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.

Квартирники в кафе «Октавы»

24 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит группа Dolzhankina. Сольный проект молодой исполнительницы родом из Тулы. Сила её голоса способна на взлёты от наивной нежности и далёкой ностальгичности,  до непоколебимой решительности и ярости. Бескрайний океан искренней лирики, балалайка, гитара, укулеле и рояль переплетут чувства музыкантов и зрителей.

 

АКМ – «Торос»

Когда: 23 февраля, пятница, 17.00.
Где: Ледовый дворец.
 

АКМ – «Торос»

23 февраля в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».

 

«Академия Михайлова» – «Красная армия»

Когда: 24 февраля, суббота, 13.00.
Где: Ледовый дворец.
 

«Академия Михайлова» – «Красная армия»

24 февраля в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Красную армию» из Москвы.

 

“This is cinema”—Martin Scorsese

Когда: 24 февраля, суббота, 18.00.
Где: «Типография».
Вход: свободный взнос.
 

“This is cinema”—Martin Scorsese

24 февраля в «Типографии» пройдет однодневная групповая выставка “This is cinema”—Martin Scorsese.

Художники:

  • Малышки 18:22
  • Арина Авилова
  • ульяна е.
  • Владислав Титаев

Выставка собирает работы, спекулирующие на эстетике found-footage хорроров и лиминальных пространств, прижившихся сейчас в формате коротких роликов в тиктоке. Существенная часть повествования таких небольших роликов представляется зрителю как материал записи на трясущуюся камеру телефона мистических существ или событий, происходящих в современном расколдованном для нас мире.

 

Хард & лауд

Когда: 24 февраля, суббота, 21.00.
Где: бар «Флигель».
 

Хард & лауд

24 февраля в баре «Флигель» пройдет серия харддэнс-вечеринок «Хард & лауд».

В эту ночь вы не услышите ни единого Happy Hardcore, Freeform или Euphoric Hardstyle трека. Только RAW, GABBER, HARDCORE и все, что жестче и быстрее.

 

XXI Джаз

Когда: 24 февраля, суббота, 10.00.
Где: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.
 

XXI Джаз

24 февраля в Туле пройдет открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз».

 

Затерянный странник

Когда: 25 февраля, воскресенье, 18.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Затерянный странник

25 февраля в «Октаве» покажут пластический спектакль «Затерянный странник» по мыслям и творчеству Иосифа Бродского. Спектакль-шествие по рифмам, идеям, переживаниям и радостям поэта. Попытка расшифровать стихотворный код через чувства, которые проживал поэт во время создания своих работ.

 

Пиковая дама

Когда: 25 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

25 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:56 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
 

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Тульский банщик Андрей Пенязьков: «Настоящая русская баня – не про высокий градус»
Тульский банщик Андрей Пенязьков: «Настоящая русская баня – не про высокий градус»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.