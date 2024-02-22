Пост-панк в «Типографии»

23 февраля в «Типографии» выступят «Электросон», «Культурное Наследие», «Пылинки», «Петли Дней». Агрессивные ноты пост-панка, светлая рефлексия и те самые песни о любви, смешавшиеся в одном музыкальном флаконе предстоящего вечера:

«Электросон» — те самые столичные друзья, с которыми видишься раз в год и болтаешь на кухне коммунальной квартиры до пяти утра. Их музыка это воплощение философских тем в оболочке электрошансона.

«Культурное Наследие» — герои тульской пост-панк сцены, выпускающие альбомы один за другим и радующие нас самыми яркими пост-панк мотивами.

«Пылинки» — вокально-инструментальный ансамбль, ирония которого вышла за все возможные рамки. Что не песня, то настоящий перформанс.

«Петли Дней» — юнцы, которые расскажут о меланхолии с помощью своих эмо-гранж мотивов.

Стоимость: от 500 руб.

