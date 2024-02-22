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Затерянный странник

Затерянный странник

25 февраля в «Октаве» покажут пластический спектакль «Затерянный странник» по мыслям и творчеству Иосифа Бродского. Спектакль-шествие по рифмам, идеям, переживаниям и радостям поэта. Попытка расшифровать стихотворный код через чувства, которые проживал поэт во время создания своих работ.

Спектакль создан на основе методики режиссёра Ежи Гротовского, он оставляет зрителя практически один на один с актёром, оголяя его нутро, не имея возможности прикрыться костюмом или декорациями на сцене. В приоритете естество реальных переживаний в диалоге взглядов и движений.

 


 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 февраля 2024, воскресенье
18:00
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