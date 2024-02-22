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XXI Джаз

XXI Джаз

24 февраля в Туле пройдет открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»

Тульская детская школа искусств № 4 при поддержке управления культуры и туризма администрации г. Тулы на протяжении 10 лет проводят Открытый городской джазовый фестиваль — конкурс «XXI Джаз». 

Этим событием они стараются возродить и сохранить лучшие отечественные и мировые традиции джазовой музыки, найти новые дарования.
Основная задача фестиваля–конкурса — сотрудничество с профессиональными музыкантами России, обмен опытом, повышение собственного профессионального уровня.

Адрес: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
24 февраля 2024, суббота
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