XXI Джаз
24 февраля в Туле пройдет открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»
Тульская детская школа искусств № 4 при поддержке управления культуры и туризма администрации г. Тулы на протяжении 10 лет проводят Открытый городской джазовый фестиваль — конкурс «XXI Джаз».
Этим событием они стараются возродить и сохранить лучшие отечественные и мировые традиции джазовой музыки, найти новые дарования.
Основная задача фестиваля–конкурса — сотрудничество с профессиональными музыкантами России, обмен опытом, повышение собственного профессионального уровня.
Адрес: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.
Где и когда?
Тула , Тула
24 февраля 2024, суббота
10:00
27 февраля, вторник 00:00
8 - 25 февраля
19 августа - 25 февраля 2023
18 - 28 февраля
28 февраля, среда 00:00
22 - 28 февраля