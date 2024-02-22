24 февраля в Туле пройдет открытый городской джазовый фестиваль – конкурс «XXI Джаз»



Тульская детская школа искусств № 4 при поддержке управления культуры и туризма администрации г. Тулы на протяжении 10 лет проводят Открытый городской джазовый фестиваль — конкурс «XXI Джаз».



Этим событием они стараются возродить и сохранить лучшие отечественные и мировые традиции джазовой музыки, найти новые дарования.

Основная задача фестиваля–конкурса — сотрудничество с профессиональными музыкантами России, обмен опытом, повышение собственного профессионального уровня.



Адрес: Косая Гора, ул. Гагарина, 1.