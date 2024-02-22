Тульский банщик Андрей Пенязьков: «Настоящая русская баня – не про высокий градус»

Фото Алексея Пирязева.

Что бодрит тело и дух, да еще поднимает настроение? Конечно же, баня! Myslo пообщался с туляком Андреем Пенязьковым, у которого на даче… четыре вида бань!

Пар-мастер самоучка

Андрею Пенязькову 36 лет. Живет в Туле, долгое время работал в продажах и только недавно решил уволиться. Душой всегда тянулся к природе: получил образование лесничего в Крапивенском сельхозтехникуме. Любовь к бане ему привили с детства. Летом Андрей ездил в село в Гомельской области, где ни у кого не было ванной. Зато в каждом доме – по бане. Андрей вспоминает: парили вениками, закутывали в одеяло и наливали молоко с медом…

Во взрослом возрасте захотелось вернуть ощущения из дет­ства, чтобы было тепло и по-домашнему. В 2011 году приобрел дачный участок в Барсуках и начал постепенно идти к своей мечте. Как строить парилку, искал в интернете. Параллельно с первым этажом дачи строил первую баню.

– Потом захотел купель. Начал изучать цены. Где, сколько и что стоит. В те годы у меня была зарплата в 20 тыс. рублей. Купель, которая понравилась, стоила около 300 тыс. рублей. Понял – не мой вариант. Начал искать по деревням подходящую емкость. Нашли бак, распилили его с другом. Купили б/у кирпич. Потихоньку, полегоньку начал все делать. Получилось даже лучше, чем хотел.

Настоящая русская баня

Некоторые бани и сауны включают в свои услуги кальяны. А еще туда можно со своими напитками. Спросили у Андрея, что он думает на этот счет:

– Концепция «выпить и идти в парилку» уходит в прошлое. Люди стали грамотнее относиться к бане. Растет количество правильных бань, куда приходят поправить здоровье, получить удовольствие и приобщить к этой культуре своих детей. Что-то хорошее просыпается в людях. Практически все мои ровесники бросили пить и начали вести трезвый образ жизни.

Этому есть объяснение. Такой мощный выброс гормонов и заряд духа никакой алкоголь не заменит!

– Ждешь всю неделю пятницу, чтобы прийти, попариться. Прогрелся, окунулся в прорубь, загнал тепло в себя… и чувствуешь себя счастливым. Потом идешь догреваться в парилку, обливаешься холодной водой. Это даже вызывает привыкание, сто процентов.

В последние годы, замечает Андрей, приезжает много родителей с детьми.

– Три года назад они были совсем малыши. Сейчас приезжают и сразу хватают веники, залетают в парилку. Уже знают, как их запарить и прогреть ноги. Родители рады, что дети растут с правильным пониманием бани. И им уже не захочется во взрослом возрасте пойти в какую-то другую, где пьют. Считаю, что баня подходит даже самым маленьким: можно их туда на чуть-чуть занести, чтобы ребеночка погреть веничком, дать понюхать дубовые листочки. Своих детей парил с года.

Какая должна быть температура?

Многие подумают, что парить детей с такого маленького возраста – неправильно. Вероятно потому, что о бане у большинства людей представление не совсем верное: привыкли, что температура в парилке должна быть 120 градусов. Андрей Пенязьков считает: оптимальная температура от – 40 до 60 градусов.

– Все привыкли, что баня – 100-120 градусов. Сидишь, терпишь, «быстрей-быстрей». Заходить в такую высокую температуру вредно: поры начинают закупориваться, вся «гадость» из организма не выходит, а идет внутрь. Считаю, начинать париться можно при 40 градусах, и это немало. За счет веников достигается хороший разогрев тела.

В арсенале Андрея веники дубовые, липовые, березовые. Еще одно хобби – ходить пешком по лесу, искать целебные травы и, конечно же, собирать из них веники. Он даже обустроил отдельный венарник во дворе.

– У дуба – широкий лист, он ложится мягко, у березы – тонкая ветка, она хлесткая. Люблю парить под музыку: подстраиваюсь под ритм, многие даже засыпают. Вообще, удар от слова «дарить», а не от слова «избить». Удар должен быть нежным. Задача мастера – пар загнать в организм, чтобы кости прогрелись.

Андрей советует прикрепить над печкой букетик трав, а не капать на раскаленные угли эфирные масла. Для букетика следует выбрать сухую пижму, полынь или мяту. Эфирное масло можно развести водой, побрызгать на стены. Тогда по парилке пойдет приятный аромат.

Неподготовленному человеку опасно прыгать в снег или прорубь. На этот счет Андрей рассказал правильный порядок действий:

– После третьего захода, если хорошо прогреться, можно растереться снегом. Нужно помнить, что снег жестче, чем прорубь, где температура до пяти градусов. В прорубь быстро зашел, вышел – ветром обдуло.

Однажды Андрей увидел баню по-черному. И конечно же, захотел построить ее у себя на даче. В такой бане дым из печки идет в помещение, а потом выходит в двери и окна. Высокая температура и деготь обеззараживают воздух в помещении.

– Говорят, тот, кто не был в бане по-черному, – не был в настоящей бане. Решил проверить, так это или нет. Построил, проверил, подтверждаю: баня по-черному – для гурманов и ценителей. Для нее не требуется особая подготовка: температура там достигает 90 градусов.

Как баня меняет жизнь

На постоянной основе баня в жизни Андрея с 2017 года. С тех пор, говорит он, ни разу не болел – только насморк. Однако обслуживание такой дачи, как у него, энергозатратно. Как-то после обильного снегопада пришлось расчищать дорожку… шесть часов! Тем не менее такой образ жизни, признается Андрей, лучше, чем офисный.

– Найдите один день в месяц для бани. Выберите нестандартную, другую баню, которая перенесет вас в новый мир, где можно отвлечься от забот, финансовых и бытовых вопросов. Баня – не только про тело, но и про душу. Баня позволяет ощутить себя в моменте. Понять, что ты счастлив и радуешься простым вещам.