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Никита Михалков

Никита Михалков

22 февраля Никита Михалков привезет в Тулу спектакль «12».

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

Гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут 22 и 23 февраля на сцене Тульского академического театра драмы.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
22 февраля 2024, четверг
18:30
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23 февраля 2024, пятница
18:30
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