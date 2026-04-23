24.04.2026
9.00 - 16.00
- ул. Рогова, с 52 по 56 (чётн.), 58-а
- ул. Воздухофлотская, с 34 по 48 (чётн.), 57-а, 84, 86
- 6-й пр., 46
- 7-й пр., 37-а, 54-а
- 9-й пр., с 42 по 64 (чётн.), с 55 по 73 (нечётн.), 50-а, 53-а, 53-в, 56-б, 58-а, 59-а, 67-а
- 10-й пр., 41-а, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 46, 48, 60
- 11-й пр., 45-а, 45-б, 47-а
- 2-й Шоссейный пер., 2
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97
- ул. Гоголевская, 51-а
9.00 - 13.00
- ул. Металлургов, 79, 83-а
9.00 - 17.00
- ул. Октябрьская, с 56 по 68 (чётн.), 64-а
- ул. Пузакова, 2
9.30 - 14.00
Мясново:
- ул. Чмутова, с 113 по 117 (нечётн.), 121, 162-б, 164-б, 168-б
- 4-й Полюсный пр., с 1 по 21 (нечётн.), с 2 по 28 (чётн.)
- 18-й пр., с 32 по 38 (чётн.)
- 8-й пр., 2, 5
- 9-й пр., 1
9.30 - 15.00
- 7-й Полюсный пр., с 1 по 11 (нечётн.), с 2 по 12 (чётн.)
- 6-й Полюсный пр., с 1 по 9 (нечётн.), 2, 5-а
- 9-й пр., с 11 по 33 (нечётн.), 2-а, 2-е, 3, 5, 7, 19-а