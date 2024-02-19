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Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры

Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры

23, 24 и 25 февраля на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств. Зрители увидят спектакль «Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры».

«2022. Разговоры» – творческое исследование в технике вербатим, которое провели третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Будущие актеры попытались выяснить, о чем говорили люди в 2022 году – и, главное, как. Результатом их наблюдений стали девять ярких сцен, герои которых – люди разных возрастов и социальных категорий.

Отправляясь «в народ» за материалом для этого спектакля, студенты Школы Райкина в какой-то степени повторили опыт Константина Станиславского – во время постановки пьесы «На дне» тот вместе со своими актерами посещал ночлежки Хитрова рынка в Москве, чтобы погрузиться в жизнь их обитателей.

Режиссеры-педагоги: Константин Райкин, Елена Бутенко-Райкина, Полина Райкина.
Продолжительность – 1 час 20 минут без антракта.

«Два медведя» – два разных режиссерских прочтения одноактной комедии Антона Павловича Чехова «Медведь». В спектакле участвуют выпускники и студенты ВШСИ, а также артисты театра «Сатирикон». Режиссеры – Яна Коваленко и Инес Амами – учатся на пятом заочном режиссерском курсе актерско-режиссерского факультета в мастерской Константина Райкина.

К помещице Елене Ивановне Поповой, скорбящей о смерти супруга, внезапно приезжает хозяин соседнего поместья – отставной поручик артиллерии Григорий Иванович Смирнов. Он отчаянно нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Поповой. Получив отказ, он вызывает вдову на дуэль. Елена Ивановна принимает вызов, приносит пистолеты и просит поручика научить ее стрелять. Объясняя соседке, как правильно обращаться с оружием, «грубиян» и «медведь» Смирнов неожиданно признается ей в любви…

«Нам кажется, что зрителю будет любопытно увидеть, как по-разному можно поставить одно и то же произведение, – говорит Константин Райкин. – Общеизвестный чеховский сюжет в нашем спектакле трактован совершенно по-разному. Таким образом, мы хотим показать зрителю, что такое режиссура и каковы ее возможности».

Продолжительность – 1 час 30 минут с одним антрактом.

Расписание спектаклей:
23 февраля, 18.00 – «2022. Разговоры»
24 февраля, 15.00 и 18:00 – «Два медведя»
25 февраля, 15.00 и 18:00 – «2022. Разговоры»

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
23 февраля 2024, пятница
18:00
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24 февраля 2024, суббота
15:00
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24 февраля 2024, суббота
18:00
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