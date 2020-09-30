Маршрут выходного дня: где отдохнуть в Тульской области?

Полюбоваться разноцветными кронами деревьев, пошуршать осенними листьями, зарядиться хорошим настроением и просто провести душевно время – в Тульской области много прекрасных мест, куда можно отправиться в выходной день.

Провести незабываемые выходные, отпуск, просто приехать погулять на свежем воздухе или устроить необычное романтическое свидание – всё это можно организовать в загородном комплексе «Приокские зори».

Комплекс многофункционален и прекрасно подойдет для любого формата отдыха.

Для активного отдыха

Для больших и веселых компаний имеются пикник-зоны, оборудованные мангалами. Возможен прокат велосипедов, квадроциклов и другой сезонной техники. Круглый год работает шикарная дровяная баня.

Отдохнуть от городской суеты

Для ценителей тишины и спокойствия – сосновый бор, прогулочные дорожки. Подышать свежим осенним воздухом, насладиться природой, порыбачить — всё это доступно в 3-х км от поселка Велегож.

Гостиничная инфраструктура

Гости могут расположиться в уютных деревянных домиках на 4-6 человек с комфортными условиями для проживания: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната со всем необходимым, веранда и всё для барбекю.

Организация праздников

Свадьба, оригинальное романтическое свидание, корпоративное мероприятие, день рождения... Сотрудники загородного комплекса помогут организовать мероприятие любого уровня сложности. В комплексе есть кафе с разнообразным меню, рассчитанное на компанию до 100 человек.

Если вы хотите сменить обстановку, душа требует выходных на природе или вы просто мечтаете провести пару дней в тишине, приезжайте в «Приокские зори». Отдыхайте и наслаждайтесь свежим воздухом!

Музей-заповедник «Поленово»

Тульская обл., Заокский р-н, с. Страхово, ул. Школьная, 10.

Тел. +7 (48734) 3-38-38.

Будучи активным путешественником, художник Василий Поленов побывал во многих странах, но выбрал для своей усадьбы удивительное место на берегу Оки.

Сейчас «Поленово» – это заповедник, раскинувшийся на берегу Оки. Когда-то в этом месте был голый холм с непригодными для возделывания землями. Поленов выкупил их у крестьян и разбил здесь парк – сосновый. Вторым этажом в парке выросли липы, клены и березы.

Для пешего маршрута это чудесное место, где можно целый день любоваться пестрыми красно-багряно-желтыми кронами деревьев, шуршать листвой и вдыхать удивительный осенний воздух. Прогулка по этим местам, будто путешествие по картинам Поленова, для которого местные красоты неоднократно становились источником вдохновенья.

«Русскость» пейзажей Василия Поленова очень органично сочетается с западноевропейской архитектурой усадьбы «Поленово». Наряду с музеем Поленова тут можно побывать на святом источнике (с купелью) явления Иконы Казанской Божией Матери, в церкви Святой Троицы, рядом с которой находится кладбище, на котором обрел последнее пристанище художник.

Отдельно стоит отметить Поленовский водопад и «обрыв любви». По преданию, влюбленные должны поцеловаться, стоя у края этого обрыва перед венчанием в церкви Живоначальной Троицы в селе Бехово, – тогда они останутся вместе навеки. Верить или нет – дело каждого, но погулять тут точно стоит!

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Тульская обл., Щёкинский р-н, д. Ясная Поляна.

Тел. +7 (48751) 7-61-25.

Окунуться в настоящую золотую осень, о которой можно потом рассказывать часами, стоит, конечно же, в любимой многими туляками Ясной Поляне. Это замечательное место, сохранившееся до наших дней практически в первозданном виде. Попадая сюда, понимаешь, чем вдохновлялся Л. Н. Толстой при написании своих произведений и откуда у него такая любовь к родине. Усадьба расположена в Щекинском районе в 14 км от Тулы, основана в XVII веке и принадлежала сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней 28 августа (9 сентября) 1828 родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, творил (тут были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и др.), здесь же его могила. Главную роль в создании облика усадьбы сыграл дед писателя Николай Волконский.

Николай Волконский очень любил парки и разбил в Ясной Поляне большой «аглицкий сад». Англий­ские парки еще называют пейзажными: они должны выглядеть естественно, подчеркивать природный пейзаж и дополнять его. Под такие парки обычно выбирали какую-нибудь неровную местность — с оврагами и лощинами — и сажали множество разных деревьев и кустарников. Яснопо­лянский парк высажен на месте нескольких оврагов, в нем есть клены, ясени, березы, тополя, вязы...

Еще в таких парках очень ценились водоемы — вот и в яснополянском парке есть каскад из трех прудов: Верхнего, Среднего и Нижнего. Нижний пруд называли «Кошачьим», его еще можно узнать по красивым березовым мости­кам. Ограждений в пейзажных парках не ставили, но иногда делали незамет­ные изгороди, проложенные по дну оврага. По-французски они назывались ha-ha, а в русском языке получили имя «ах-ах» или «аха» — из-за эффекта неожиданности.

Яблоневые сады в Ясной Поляне тоже заложил Николай Волконский — при нем посадили 849 яблонь 34 сортов. Его дочь Мария и ее муж Николай Толстой продолжили традицию уже в начале XIX столетия. Став полноправным наследником Ясной Поляны в 1847 году, Лев Толстой значительно расширил территорию садов. За свою жизнь писатель посадил 7800 деревьев, увеличив площадь садов до 40 гектаров. Ясная Поляна – совершенно особое место. И не только потому, что здесь жил Толстой.

Сама по себе энергетика этого места уникальна. Ясная Поляна с ее лесами, лугами и протекающей по ним рекой — заповедный уголок живой природы. На территории заповедника обитают 92 вида птиц и 30 видов животных.

Длинные тени деревьев, позолоченных осенним солнцем, пестрые краски листьев, мягкие изгибы линий пейзажей... А что еще нужно для душевной прогулки с друзьями?