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Концерт Macan’а и новогодний Party Market: выходные в Туле

Концерт Macan’а и новогодний Party Market: выходные в Туле

А еще финал Центральной Юго-Западной лиги КВН и новая выставка в Доме Крафта — в нашем обзоре выходных.

Macan

Когда: 13 декабря, пятница, 20.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Macan

13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan’а с презентацией альбома I am.

 

Новогодний Party Market

Когда: 14 и 15 декабря, суббота–воскресенье, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

Новогодний Party Market

14 и 15 декабря в «Октаве» пройдет новогодний Party Market.

Что будет: большой маркет, музыка, фуд-корт с праздничным меню, мастер-классы и упаковка подарков бесплатно.

 

Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

Когда: 15 декабря, воскресенье, 16.00.

Где: Актовый зал Тульского педуниверситета .

Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

15 декабря в актовом зале Тульского педуниверситета пройдет финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН.

6 коллективов из 6 городов России поборются за чемпионство. 

 

Песня о Мавриной

Когда: 13 декабря, пятница, 18.00.

Где: Дом Крафта.
Вход на вернисаж свободный. Выставка продлится до 9 февраля.

Песня о Мавриной

13 декабря в Доме Крафта откроется новая выставка — «Песня о Мавриной. Графика Татьяны Мавриной из коллекции Владимира Цурко».

Экспозицию составили более пятидесяти графических работ из собрания доктора медицинских наук, профессора Пироговского университета Владимира Цурко.

 

Квартирник. WINTER. OKTAVA. UNPLUGGED

Когда: 15 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 руб.

Квартирник. WINTER. OKTAVA. UNPLUGGED

15 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник. Тëплая ламповая акустика. Грустно о любви и с любовью о грусти.

 

Скетч-баттл 2.0

Когда: 14 декабря, суббота, 13.00.

Где: Бар «13 правил».

Скетч-баттл 2.0

14 декабря в баре «13 правил» творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0

 

Обух

Когда: 14 декабря, суббота, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: от 1000 руб.

Обух

14 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Обух».

 

Белые ночи

Когда: 15 декабря, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые ночи

15 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

 

а что в кино?

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Автор:
сегодня, в 12:03 +2
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