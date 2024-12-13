Концерт Macan’а и новогодний Party Market: выходные в Туле

А еще финал Центральной Юго-Западной лиги КВН и новая выставка в Доме Крафта — в нашем обзоре выходных.

Когда: 13 декабря, пятница, 20.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan’а с презентацией альбома I am. Новогодний Party Market Когда: 14 и 15 декабря, суббота–воскресенье, 12.00. Где: Кластер «Октава».

14 и 15 декабря в «Октаве» пройдет новогодний Party Market.



Что будет: большой маркет, музыка, фуд-корт с праздничным меню, мастер-классы и упаковка подарков бесплатно. Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН Когда: 15 декабря, воскресенье, 16.00. Где: Актовый зал Тульского педуниверситета .



15 декабря в актовом зале Тульского педуниверситета пройдет финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН. 6 коллективов из 6 городов России поборются за чемпионство. Песня о Мавриной Когда: 13 декабря, пятница, 18.00. Где: Дом Крафта.

Вход на вернисаж свободный. Выставка продлится до 9 февраля.



13 декабря в Доме Крафта откроется новая выставка — «Песня о Мавриной. Графика Татьяны Мавриной из коллекции Владимира Цурко». Экспозицию составили более пятидесяти графических работ из собрания доктора медицинских наук, профессора Пироговского университета Владимира Цурко. Квартирник. WINTER. OKTAVA. UNPLUGGED Когда: 15 декабря, воскресенье, 18.00. Где: Кафе «Волна» на «Октаве».

Стоимость: от 450 руб.

15 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник. Тëплая ламповая акустика. Грустно о любви и с любовью о грусти. Скетч-баттл 2.0 Когда: 14 декабря, суббота, 13.00. Где: Бар «13 правил».



14 декабря в баре «13 правил» творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0. Обух Когда: 14 декабря, суббота, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: от 1000 руб.

14 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Обух». Белые ночи Когда: 15 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





15 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…