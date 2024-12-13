Концерт Macan’а и новогодний Party Market: выходные в Туле

Macan
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan’а с презентацией альбома I am.
Новогодний Party Market
Где: Кластер «Октава».
14 и 15 декабря в «Октаве» пройдет новогодний Party Market.
Что будет: большой маркет, музыка, фуд-корт с праздничным меню, мастер-классы и упаковка подарков бесплатно.
Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН
Где: Актовый зал Тульского педуниверситета .
15 декабря в актовом зале Тульского педуниверситета пройдет финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН.
6 коллективов из 6 городов России поборются за чемпионство.
Песня о Мавриной
Где: Дом Крафта.
Вход на вернисаж свободный. Выставка продлится до 9 февраля.
13 декабря в Доме Крафта откроется новая выставка — «Песня о Мавриной. Графика Татьяны Мавриной из коллекции Владимира Цурко».
Экспозицию составили более пятидесяти графических работ из собрания доктора медицинских наук, профессора Пироговского университета Владимира Цурко.
Квартирник. WINTER. OKTAVA. UNPLUGGED
Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 руб.
15 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник. Тëплая ламповая акустика. Грустно о любви и с любовью о грусти.
Скетч-баттл 2.0
Где: Бар «13 правил».
14 декабря в баре «13 правил» творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0.
Обух
Где: Градов music bar.
Стоимость: от 1000 руб.
14 декабря в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Обух».
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
15 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.