13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan с презентацией альбома I am.

Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. I am, «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы в России и ближнего зарубежья. Приготовьтесь к самому яркому событию этого года.



Стоимость: от 2000 руб.