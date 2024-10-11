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Macan

13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan с презентацией альбома I am.

Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. I am, «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы в России и ближнего зарубежья. Приготовьтесь к самому яркому событию этого года.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Тула Арена
13 декабря 2024, пятница
20:00
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