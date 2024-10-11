Macan
13 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт Macan с презентацией альбома I am.
Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. I am, «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы в России и ближнего зарубежья. Приготовьтесь к самому яркому событию этого года.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
13 декабря 2024, пятница
20:00
31 мая - 14 декабря
5 - 13 декабря
5 - 18 декабря
1 июня - 15 декабря
11 - 25 декабря
5 - 18 декабря