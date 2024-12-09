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Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

15 декабря в актовом зале Тульского государственного педуниверситета пройдет финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН.

6 коллективов из 6 городов России поборются за чемпионство. Всем юмористическим коллективам предстоит попробовать свои силы в трех конкурсах — приветствие, биатлон и домашнее задание.

Тульскую область представит команда «7.1», участники телевизионной Международной лиги МС КВН сезона 2024 года.

В финальной битве сразятся:

  • «Светофор», г. Орёл,
  • «7.1», Тульская область,
  • «Сборная ТИ им. Чехова», г. Таганрог,
  • «Федюшины», г. Курск,
  • «Не беспокоить», Государственный университет просвещения, г. Москва,
  • «Сборная города Видное», г. Видное.

Чемпион Центральной Юго-Западной лиги КВН выступит на финальном этапе проекта «Кубок чемпионов. Наставники», который пройдет в рамках 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.

Бесплатные билеты можно получить по ссылке

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