Финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН
15 декабря в актовом зале Тульского государственного педуниверситета пройдет финал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН.
6 коллективов из 6 городов России поборются за чемпионство. Всем юмористическим коллективам предстоит попробовать свои силы в трех конкурсах — приветствие, биатлон и домашнее задание.
Тульскую область представит команда «7.1», участники телевизионной Международной лиги МС КВН сезона 2024 года.
В финальной битве сразятся:
- «Светофор», г. Орёл,
- «7.1», Тульская область,
- «Сборная ТИ им. Чехова», г. Таганрог,
- «Федюшины», г. Курск,
- «Не беспокоить», Государственный университет просвещения, г. Москва,
- «Сборная города Видное», г. Видное.
Чемпион Центральной Юго-Западной лиги КВН выступит на финальном этапе проекта «Кубок чемпионов. Наставники», который пройдет в рамках 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.
Бесплатные билеты можно получить по ссылке.