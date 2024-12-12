Скетч-баттл 2.0
14 декабря в баре «13 правил» творческое объединение 36/56 проведет для уличных художников граффити скетч-баттл 2.0. Он нацелен на поддержку молодого поколения граффити-художников, на развитие культурного граффити, а так же популяризацию уличного вида искусства.
В соревновании могут участвовать опытные граффитисты и новички в этом виде творчества. У художников будет возможность пообщаться друг с другом и обменяться идеями.
Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Где: проспект Ленина, 31.
Где и когда?
Тула , Тула
14 декабря 2024, суббота
13:00
28 декабря - 21 декабря 2023
5 - 15 декабря
5 - 18 декабря
1 июня - 15 декабря
11 - 25 декабря
31 мая - 14 декабря