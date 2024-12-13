Все болезни — от нервов: как психиатр помогает предупредить серьезные осложнения

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В те или иные моменты жизни тревожные расстройства испытывало в определённой степени большинство современных людей. Что такое тревожное расстройство и как оно сказывается на организме человека, рассказал психиатр реабилитационного центра «Физиоздоровье» Лев Алексеев.

Что такое тревожное расстройство?

— Не стоит путать тревогу и страх. Последнее предполагает чёткое понимание — человек опасается чего-то определённого. Тревога же связана с неопределённым событием. Эти виды расстройств делятся на несколько групп. Одна связана с тревожно-мнительным типом личности и имеет психологическую почву расстройства. Такие люди испытывают переживания, например, из-за того, что с близкими что-то произойдет, их жизни и здоровью что-то угрожает. Они часто заходят в мессенджеры, смотрят, как давно близкий человек был в сети, или звонят, чтобы спросить, все ли в порядке.

Второй тип — соматизированная тревога. В этом случае мысли человека обращены не вне, а на себя, на свое здоровье. Как правило, такие пациенты отмечают, что испытывают трудности дыхания — чувство неполноты вздоха, внутреннюю дрожь, ощущают сердцебиение, отмечают похолодание конечностей и повышенную потливость остального тела. Пациенты могут жаловаться на нарушения со стороны ЖКТ — учащенные позывы в туалет, например, так называемый синдром раздраженного кишечника. Как правило, с такими симптомами пациенты в первую очередь обращаются к терапевту. Их обследуют, но не находят нарушений. В связи с этим им рекомендуется консультация психиатра.

Психиатр лечит не только серьезные расстройства психики, такие как шизофрения, слабоумие, но и пограничные психические расстройства, куда входит большая группа тревожных расстройств.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Не стоит волноваться, если вам прописали такую консультацию. Лечение в этом случае не сложное, как многие опасаются, а сам факт обращения не является поводом поставить на психиатрический учет.

Современные высокоэффективные психиатрические препараты позволяют пациентам жить обычной жизнью, управлять транспортом, ходить на работу. Они не вызывают привыкания, их задача — лишь снизить уровень тревожности.

Почему возникают соматические тревожные расстройства

Соматическое тревожное расстройство — это реакция организма на самые разные факторы. Природа их может быть связана как с образом жизни пациента, так и с различными хроническими заболеваниями.

— Злоупотребление кофеином или малоподвижный образ жизни достаточно часто являются спусковым механизмом тревожного расстройства.

Например, у человека насыщенная эмоциональная жизнь, но физически он себя не догружает. Его надпочечники выбрасывают гормоны стресса — адреналин, кортизол. При кардионагрузках они могли бы естественным образом сгореть, но при их отсутствии — остаются в организме.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При повышенном употреблении кофе (более двух чашек эспрессо в день), энергетиков и других напитков, содержащих кофеин, усиливается сердцебиение, может возникать головокружение, а значит, повышается тревожность.

Алкоголь также провоцирует тревожное состояние. В момент употребления он притупляет ее, но на утро человек может ощутить более сильный приступ тревоги.

Именно поэтому наряду с фармтерапией прописываю своим пациентам коррекцию образа жизни в пользу уменьшения потребления кофеина, отказ от энергетиков, алкоголя и увеличение физических нагрузок.

Помимо этого, тревожные расстройства могут быть следствием различных заболеваний. Гипотиреоз, патология щитовидной железы, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы например пролапс митрального клапана; патологии ЖКТ, например язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Здесь дело в изменении гормонального фона при таких заболеваниях. Например, избыток гормонов щитовидной железы ускоряет пульс, возникает тахикардия, мелкий тремор.

Для того чтобы определить точную природу развития тревожного расстройства на первом приеме во время клинической беседы выясняю, какими заболеваниями страдает пациент, какой у него образ жизни и т. д. Если человек ранее не проходил диагностику, то назначаю обследование для уточнения состояния здоровья.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тревога как фактор развития болезней

— Если человек находится в состоянии тревоги долгое время, то у него выше вероятность заболеть более серьезными заболеваниями или расширить перечень имеющихся диагнозов. Например, гипертоническая болезнь — гормоны стресса повышают давление: сначала давление повышается ситуационно, но если это происходит часто, то в итоге организму ничего не остается, кроме как адаптироваться.

Гормоны стресса провоцируют повышенную секрецию желудка. А это в последствии может привести к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Именно поэтому не стоит игнорировать рекомендации посетить психиатра, если обследования не выявляют того или иного диагноза. Терапия, назначенная психиатром, снизит уровень стресса и снизит фактор риска тех или иных осложнений.

Нет стресса — лучше самочувствие

— Практически все заболевания в том или ином виде связаны с наличием тревожных расстройств.

Назначенные психиатром препараты не только снижают общую тревожность. Зачастую на фоне их приема уменьшается потребность и в других препаратах.

Так, при отсутствии тревоги снижается уровень секреции желудочного сока, давление приходит в норму, выравнивается сердцебиение, а значит, улучшается и самочувствие пациента. Если у него уже диагностированы различные хронические заболевания, то их терапия окажется более эффективной.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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