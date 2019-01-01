История советского Нового года: как тулякам вернули ёлку

Празднование Нового года, а уж тем более Рождества в СССР долгое время было сродни преступлению.

Официально празд­нование Рождества отменили с 1929 года, а 1 января стало обычным рабочим днем. К людям, которые в эти дни не ложились спать, даже заглядывали в окна специальные патрули, чтобы выявить нарушителей. Антирождественская и антиновогодняя кампании яростно велись и в Туле.

День ударника и промфинплан

Участвовать в антирождественских кампаниях в начале 30-х годов обязали все предприятия города. Ставилась задача не допустить прогулов в дни «празд­ников» в пролетарской Туле. Именно так: праздников — в кавычках.

В связи с чем на оружейном заводе, например, создали аж пять агитпропбригад (агитационно-пропагандистских) для антирождественской работы в бараках, общежитиях и жактах (жилищно-арендных кооперативных товариществах). Да еще при партпрофкабинете организовали консультацию по вопросам антирелигиозной работы.

В 1933 году 8 января, первый день после Рождества, пришлось на воскресенье, и трудовые коллективы всех предприятий Тулы объявили себя мобилизованными на ударную работу по выполнению промфинплана, согласившись перенести выходной с 8 на 10 января. На оружейном заводе даже додумались заключить договор с пионерами на стопроцентную явку на работу в дни «поповского рождества».

В 1933 году «в связи с выраженным желанием целого ряда рабочих фабрик и заводов» 1 января вообще стало Всесоюзным днем ударника. В этот день полагалось не с Новым годом поздравлять, а передавать большевистский привет передовым бойцам за промфинплан. В связи с чем с утра рабочий должен быть на смене, а после обеда участвовать в каком-нибудь слете ударников.

Но буквально через несколько лет большевистская оценка новогодних праздников неожиданно изменилась. В 1935 году в Харькове по инициативе члена Президиума ЦИК СССР Павла Постышева был даже организован детский новогодний утренник, и бессмертное учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина после этого устояло.

Постышев в газете «Правда» объяснил это тем, что в дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, Дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?» И в конце 1936 года праздник Новый год узаконили и разрешили отмечать. Правда, до 1947 года 1 января всё равно оставалось рабочим днем.



Первая тульская елка 1936 года и первый Дед Мороз.

Стране дали Деда Мороза, который, правда, еще долго писался как «дед мороз» — в кавычках и с маленькой буквы. Через год у него появились «снегурочки» — тоже в кавычках, зато во множественном числе.

Этого так долго ждали, что разрешенный праздник по встрече 1937 года отмечался с невероятным восторгом и выдумкой.

О чем, например, свидетельствует сценарий бала-маскарада для начальствующего и команд­ного состава Тульского гарнизона и их семей в тульском Доме Красной Армии. В малом зале был устроен новогодний базар. Здесь открыли киоски с продажей фруктов, кондитерских изделий, воздушных шаров, почтовой бумаги, серпантина и конфетти. Оборудовали также комнату на тему «Арктика», в которой продавали эскимо. Балкон колонного зала превратился в новогодний буфет. Организовали прокат костюмов и продажу маскарадных масок.

Бал открылся карнавальным шествием. Среди публики были артисты московских театров и члены коллективов художественной самодеятельности Дома Красной Армии, маскарадные труппы бродячих артистов. Открыли специальную комнату для остряков, где за наиболее остроумные ответы на вопросы выдавались премии. Для общества, в котором еще вчера новогодний праздник приравнивался к чему-то противозаконному, придумано было очень много. Из чего можно сделать вывод: люди соскучились по Новому году и хотели в этот день гулять и веселиться.

Пат, Паташон и профессор Какофонкин

Первую тульскую елку устроила 28 декабря 1936 года в Пролетарском районе некая дошкольная кооперация. Елка получилась очень веселой, ребятам раздали подарки.

Прошла елка и в клубе им. Чапаева (по-видимому, будущий «Серп и молот») для 300 детей дошкольного возраста вместе с родителями. Играл детский духовой оркестр, всех веселили массовики-затейники. Затем состоялась раздача гостинцев и подарков с елки.

Дети получили в свои руки парашюты, «дедов морозов», попугаев в обруче, барабаны.

Такие же мероприятия были организованы в тульских школах. Ответственно подошли к новому празднику в детском саду оружейного завода имени 2-й пятилетки. За три дня до праздника провели родительское собрание, пошили костюмы. К елке закупили украшения, подарки для детей, пошили костюмы «деда мороза», «снегурочек». Дети были одеты зайками, лисичками и мишками. На елке дети пели песенку о елке, заканчивающуюся словами: «У светлой елки встанем мы и крикнем на весь свет: «Мы шлем родному Сталину наш радостный привет!»

Весьма интересное событие произошло в нынешнем Белоусовском парке, в центре которого также впервые установили огромную елку. Здесь под руководством массовика прошло состязание на лучшую декламацию стихов. И шестилетняя Иза Шмарева, закутанная в шубку и в белой пушистой шапке, прочитала такие стихи: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была». Девочке громко аплодировали и кричали: «Еще! Еще!»

Эти стихи были положены на музыку еще до революции, и дети пели их во время зимних праздников. Казалось бы, в советской безновогодней России они давно должны были забыться, но нет. В 1941 году стихотворение было напечатано в детгизовском сборнике «Елка» и тем самым окончательно вернулось к советским детям. Кстати, в этом сборнике впервые была указана и фамилия автора стихов — Раиса Кудашева. До революции она скрывалась под псевдонимом «А.Э.».

Иза Шмарева за свою «Елочку» получила приз — пакет конфет.

Через год подготовка к новогодним праздникам была уже более плановой. На эти дни предполагались шахматно-шашечные турниры, различные конкурсы. В школе Черепети, например, запланировали лыжный пробег в ближайшие колхозы, вечера, посвященные жизни и революционной деятельности товарищей Ленина, Сталина, Молотова, Кирова, Ворошилова, встречу со стахановцами чугунолитейного завода.

Взрослые же стали собираться на балы-маскарады в клубах, где их встречали в новогоднюю ночь вращающаяся елка и большой «дед мороз» в пушистом тулупе, подпоясанном красным кушаком.



Новогодний был в клубе оружейного завода. 1938 г.



В ночь на 1 января 1938 года клуб оружейного завода был переполнен. Большинство пришли в карнавальных костюмах, представлявшими смешение стилей и эпох: Золотая рыбка, Арлекин, тореадор, доктор…

Кто-то в костюме цыганки обещал погадать и предсказать, что будет в 1938 году. Такие же услуги оказывал оракул в костюме шарманщика.

После наступления нового года состоялся концерт художественной самодеятельности, программа которого сразу же воскрешает воспоминания о незабвенной «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова.

Раздвигается занавес, и на сцене — джаз-оркестр клуба и комичный рыжий старикашка в сюртуке. Это профессор Какофонкин, который рьяно дирижирует руками и ногами. А потом еще представляет пародию на танго с каким-то долговязым юношей, переодетым в дамское платье.

После джаз-оркестра — акробатические, балетные и вокальные номера артистов московской эстрады, выступление клубного ансамбля красноармейской песни и пляски. С большим темпераментом и мастерством весь ансамбль, вместе с гармонистами, сплясал русскую.

В «Серпе и молоте» гостей встречала классическая клоунская пара Пат и Паташон. За масками и костюмами, выдаваемыми напрокат, сразу же выстроилась очередь. Предлагались испанские и украинские костюмы, маски с длинным носом, костюмы клоуна.

Особой популярностью пользовались красочные украинские костюмы: вышиванки, яркие венки на головах девушек.

А вот как проходила непосредственно встреча нового года. В клубе оружейников музыка неожиданно оборвалась и громкий голос провозгласил: «Товарищи! До нового года осталось всего полминуты. Внимание!» Воцарилась торжественная тишина. Проходит полминуты, и наступает новый год. Звучат фанфары. Гаснет светящаяся цифра 1937 и зажигается цифра 1938! Оркестр играет туш.



У елки в клубе патронного завода. 1939 г.

В Доме Красной Армии за несколько минут до 12 часов в зале погас свет. В полумраке вспыхивали только огни елки. Затем включилось радио и из Москвы, «столицы мира», зазвучал «Интернационал», который в Туле подхватили сотни голосов и духовой оркестр. В 12 часов раздалось приветствие: «Товарищи! С новым счастливым годом!"

Новогодний торговый ажиотаж

Под Новый год в 30-е годы также стали подгадывать премьеры кассовых фильмов. К 1 января 1937 года приурочили новую комедию «Вратарь» про Антона Кандидова и инженера Карасика. Тульские зрители встретили этот фильм с энтузиазмом. В конце декабря 1937 года на экраны вышел «Ленин в Октябре». Тут, в общем-то, без комментариев. А 1 января 1939 года в лучших тульских кинотеатрах начали показывать фильм «Честь», посвященный жизни и быту работников социалистического транспорта, а вообще-то о вредителях-троцкистах на железных дорогах.

Через год после того, как разрешили Новый год, перестроилась и торговля, которая стала предлагать даже большой ассортимент фигурных тульских пряников к новогодней елке. В праздничные дни стали открывать и новые магазины. 27 декабря 1937 года на улице Коммунаров открылся новый магазин Союзрыбсбыта с большим ассортиментом рыбных товаров и специальным отделением для торговли живой рыбой. Потом новый универмаг на Советской, напротив Пионерского сквера.



Торговля елочными украшениями в тульском универмаге. 1937 г.

31 декабря 1938 года в Туле открылся новый магазин «Ювелирторга». В первые же дни торговля здесь шла очень оживленно. Много продали мужских и дам­ских часов, будильников, комнатных часов, брошей, браслетов и т. д.



За первые три дня оборот магазина составил 23 тысячи рублей. Для примера: средний оборот тульского продуктового магазина составлял около 10 тысяч рублей в день.

Впрочем, повышенный торговый ажиотаж был во всех тульских магазинах. Так, за последние три дня 1937 года магазины торговой сети «Тулгорпищеторга» продали товаров на 2 миллиона рублей. Много было заказов на доставку товаров на дом. Только по одному магазину № 75 в последние три дня товаров на дом отпустили на 1756 рублей, тогда как за весь ноябрь заказов было на 3 104 рубля.

В Белеве с 25 декабря по 2 января 1939 года проходила новогодняя ярмарка, на которую завезли елочные украшения, культтовары, хозяйственные товары, готовое платье. Оборот почти вдвое превысил ожидаемый — вместо планировавшихся 250 тысяч продали на 400!

С 20 декабря 1938 года на рынки Тулы начали поступать елки. В Донском, Черепетском, Тарусском, Белевском и Тульском районах было заготовлено для трудящихся 16 000 елок.

К новогодним праздникам по всей Туле стали открывать торговые точки по продаже елочных украшений. Специально оборудованный павильон появился на площади Челюскинцев, также работали палатки и павильоны в различных местах областного центра, на Косой Горе, на Новотульском металлозаводе.

Ассортимент елочных игрушек и украшений с каждым годом расширялся. Так, под 1 января 1939 года тульская торговля предлагала фигурки Деда Мороза, стеклянные бусы, верхушки для елок, шары, конькобежцев, клоунов, рыбок, яблоки, груши, свечи елочные, хлопушки, гирлянды, готовые наборы елочных украшений для подарков детям всех возрастов… Новогодние праздники возвращались в дома туляков.



