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В Туле открылся семейный магазин распродаж «Галамарт»

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

В Туле открылся семейный магазин распродаж «Галамарт»

У «Галамарта» много определений: «магазин у дома», «для дома», «постоянных распродаж», и «для семьи».

Сегодня «Галамарт» — это федеральная розничная сеть, которая включает в себя более 200 магазинов, расположенных по всей стране от Санкт-Петербурга до Читы. В минувшие выходные в этом списке появилась и Тула. 

Торжественное открытие магазина «Галамарт» в Туле состоялось в субботу, 22 декабря, в ТРЦ «Демидовский». В честь этого радостного события первых покупателей магазин порадовал не просто распродажей, а ШОК-ценами на ряд товаров. 

Марина Дорофеева, управляющий магазина «Галамарт» в Туле:

– Родина магазина – город Екатеринбург. У всех россиян этот магазин пользуется большим спросом. Здесь можно найти товары абсолютно для всех членов семьи: тут много товаров для дома, для детей и взрослых. Каждый найдет здесь товар для себя. Достойное качество товара привлекает постоянных покупателей. Кроме этого в магазине можно найти уникальные товары, которые выпускаются под маркой «Либен». Это и электрические чайники, и пылесосы, и многое другое. Они доступны по цене, а качество ничуть не хуже популярных брендов. Во всех магазинах действует дополнительная скидка, в том числе и на акционные товары – при покупке от 3000 рублей скидка 10%.

Туляки ждали открытия магазина «Галамарт». Несмотря на мороз, покупатели начали собираться у торгового центра заблаговременно. Желающих сделать выгодные покупки и первыми попасть на распродажу было несколько сотен – у входа выстроилась длинная очередь. 

Что же привлекло покупателей? Ассортимент магазина достаточно широк. В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Это замечательная возможность для семейного шопинга – за один поход можно купить все необходимое. К тому же, помимо и так низких цен, в магазине каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи. 

Низкие цены – непреложное правило магазина. Их обеспечивают прямые поставки товара с фабрик без посредников. 

Вместе с «Галамарт» разумная и экономная покупка станет хорошей привычкой.

Компания заботится о том, чтобы покупатели без проблем и в любой сезон могли приобрести все необходимое и по доступным ценам.

«Галамарт» является продолжателем традиций, заложенных еще в советские годы всем известными магазинами «Хозтовары» и «Промтовары». Удобство их очевидно – в них можно было найти абсолютно все: от лампочки до строительных инструментов. Сегодня такие магазины практически вытеснены с рынка крупными сетевыми гигантами. Однако у потребителей осталась потребность в различных бытовых мелочах: лампочках, батарейках, швабрах, строительных инструментах.

Семейный магазин «Галамарт» прочно и надолго занял освободившуюся нишу. Каждый находит в «Галамарте» свое. Философия розничной сети магазинов проста: это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше. Ведь счастье, как известно, заключается в мелочах.

Низкие цены становятся еще более выгодными, когда магазин устраивает актуальные сезонные акции, которые действительно нужны покупателям в каждый конкретный период года. То есть именно тогда, когда спрос покупателей увеличивается, «Галамарт», в отличие от всех остальных, снижает цены. Так, садовый инвентарь в мае, принадлежности для катания на горках зимой, дачные атрибуты летом. Все это в «Галамарте» всегда продаются по самым выгодным ценам, потому что для народного магазина важно, чтобы покупатели были довольны и счастливы.

Магазины «Галамарт» славятся своими народными распродажами и акциями. А ШОК — цены в честь открытия новых магазинов реально удивляют. Так, 22 декабря в честь открытия магазина в Туле лампа стоила 19 рублей, глубокий противень – 89 рублей, а электрический чайник – 199 рублей. 23 декабря швабру можно было приобрести за 99 рублей, кастрюлю с крышкой – за 199 рублей, а литую сковороду – всего за 299 рублей. 

Помимо приятных ШОК-цен «Галамарт» в честь открытия провел розыгрыш. Принять участие в нем могли все покупатели, кто совершил покупку на сумму более 500 рублей. Счастливчиков определили вечером 23 декабря.

Бытовую технику, посуду постельное белье и другие приятные подарки в этот день получили более 20 участников розыгрыша.

Самые удачливые же стали обладателями главных призов: 30 сертификатов на 1000 рублей и телевизора!

 
впечатления покупателей

Татевик Оганесян

– Очень понравился ассортимент магазина. Моя мама покупала посуду. Очень хорошие цены, мама покупала кастрюли. Покупка оказалась очень выгодной. А победа в розыгрыше сделала ее еще приятнее. Обязательно буду приходить в этот магазин.

Наталья Груднова

– Порадовали цены магазина. Еще могу отметить, что выбор товаров, полезных для дома тут действительно огромный. Все, что нужно, собрано в одном месте – это очень удобно. в том числе много идей для подарков. Скоро Новый год и это особенно актуально.

Елена Святцева

– Обязательно буду приходить в этот магазин еще. Здесь цены доступные, что очень актуально сегодня. Я покупала кастрюли, сковороды, швабры и многое другое. Чем осталась очень довольна. Живу недалеко, поэтому буду часто наведываться в «Галамарт» и знакомым обязательно советовать этот магазин!

 

Магазин «Галамарт» в Туле

ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62а. 
Часы работы: 10.00-21.00 
Горячая линия: 8−800−333−4-000 (звонок бесплатный из любого города)

galamart.ru

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Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 1
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 2
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 3
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 4
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 5
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 6
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 7
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 8
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 9
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 10
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 11
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 12
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 13
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 14
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 15
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 16
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 17
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 18
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 19
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 20
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 21
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 22
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Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 24
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 25
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 26
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 27
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 28
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 29
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Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 31
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 32
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 33
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 34
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 35
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 36
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 37
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 38
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 39
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 40
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 41
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 42
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 43
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 44
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 45
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 46
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 47
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 48
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 49
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 50
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 51
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 52
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 53
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 54
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 55
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 56
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 57
Основное призвание «Галамарта» – делать жизнь людей лучше!, Фото: 58
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 15:54 +1
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