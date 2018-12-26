В Туле открылся семейный магазин распродаж «Галамарт»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня «Галамарт» — это федеральная розничная сеть, которая включает в себя более 200 магазинов, расположенных по всей стране от Санкт-Петербурга до Читы. В минувшие выходные в этом списке появилась и Тула.

Торжественное открытие магазина «Галамарт» в Туле состоялось в субботу, 22 декабря, в ТРЦ «Демидовский». В честь этого радостного события первых покупателей магазин порадовал не просто распродажей, а ШОК-ценами на ряд товаров.

Марина Дорофеева, управляющий магазина «Галамарт» в Туле:

– Родина магазина – город Екатеринбург. У всех россиян этот магазин пользуется большим спросом. Здесь можно найти товары абсолютно для всех членов семьи: тут много товаров для дома, для детей и взрослых. Каждый найдет здесь товар для себя. Достойное качество товара привлекает постоянных покупателей. Кроме этого в магазине можно найти уникальные товары, которые выпускаются под маркой «Либен». Это и электрические чайники, и пылесосы, и многое другое. Они доступны по цене, а качество ничуть не хуже популярных брендов. Во всех магазинах действует дополнительная скидка, в том числе и на акционные товары – при покупке от 3000 рублей скидка 10%.

Туляки ждали открытия магазина «Галамарт». Несмотря на мороз, покупатели начали собираться у торгового центра заблаговременно. Желающих сделать выгодные покупки и первыми попасть на распродажу было несколько сотен – у входа выстроилась длинная очередь.

Что же привлекло покупателей? Ассортимент магазина достаточно широк. В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Это замечательная возможность для семейного шопинга – за один поход можно купить все необходимое. К тому же, помимо и так низких цен, в магазине каждый день действуют разнообразные акции, скидки и распродажи.

Низкие цены – непреложное правило магазина. Их обеспечивают прямые поставки товара с фабрик без посредников.

Вместе с «Галамарт» разумная и экономная покупка станет хорошей привычкой.

Компания заботится о том, чтобы покупатели без проблем и в любой сезон могли приобрести все необходимое и по доступным ценам.

«Галамарт» является продолжателем традиций, заложенных еще в советские годы всем известными магазинами «Хозтовары» и «Промтовары». Удобство их очевидно – в них можно было найти абсолютно все: от лампочки до строительных инструментов. Сегодня такие магазины практически вытеснены с рынка крупными сетевыми гигантами. Однако у потребителей осталась потребность в различных бытовых мелочах: лампочках, батарейках, швабрах, строительных инструментах.

Семейный магазин «Галамарт» прочно и надолго занял освободившуюся нишу. Каждый находит в «Галамарте» свое. Философия розничной сети магазинов проста: это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше. Ведь счастье, как известно, заключается в мелочах.

Низкие цены становятся еще более выгодными, когда магазин устраивает актуальные сезонные акции, которые действительно нужны покупателям в каждый конкретный период года. То есть именно тогда, когда спрос покупателей увеличивается, «Галамарт», в отличие от всех остальных, снижает цены. Так, садовый инвентарь в мае, принадлежности для катания на горках зимой, дачные атрибуты летом. Все это в «Галамарте» всегда продаются по самым выгодным ценам, потому что для народного магазина важно, чтобы покупатели были довольны и счастливы.

Магазины «Галамарт» славятся своими народными распродажами и акциями. А ШОК — цены в честь открытия новых магазинов реально удивляют. Так, 22 декабря в честь открытия магазина в Туле лампа стоила 19 рублей, глубокий противень – 89 рублей, а электрический чайник – 199 рублей. 23 декабря швабру можно было приобрести за 99 рублей, кастрюлю с крышкой – за 199 рублей, а литую сковороду – всего за 299 рублей.

Помимо приятных ШОК-цен «Галамарт» в честь открытия провел розыгрыш. Принять участие в нем могли все покупатели, кто совершил покупку на сумму более 500 рублей. Счастливчиков определили вечером 23 декабря.

Бытовую технику, посуду постельное белье и другие приятные подарки в этот день получили более 20 участников розыгрыша.

Самые удачливые же стали обладателями главных призов: 30 сертификатов на 1000 рублей и телевизора!

впечатления покупателей Татевик Оганесян – Очень понравился ассортимент магазина. Моя мама покупала посуду. Очень хорошие цены, мама покупала кастрюли. Покупка оказалась очень выгодной. А победа в розыгрыше сделала ее еще приятнее. Обязательно буду приходить в этот магазин. Наталья Груднова – Порадовали цены магазина. Еще могу отметить, что выбор товаров, полезных для дома тут действительно огромный. Все, что нужно, собрано в одном месте – это очень удобно. в том числе много идей для подарков. Скоро Новый год и это особенно актуально. Елена Святцева – Обязательно буду приходить в этот магазин еще. Здесь цены доступные, что очень актуально сегодня. Я покупала кастрюли, сковороды, швабры и многое другое. Чем осталась очень довольна. Живу недалеко, поэтому буду часто наведываться в «Галамарт» и знакомым обязательно советовать этот магазин! Магазин «Галамарт» в Туле ТРЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62а. Часы работы: 10.00-21.00 Горячая линия: 8−800−333−4-000 (звонок бесплатный из любого города) galamart.ru

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