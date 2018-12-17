Сервисный центр официального дилера Nissan и Infiniti в Туле: 15 преимуществ для «здоровья» авто
Качественный сервис для автомобиля — залог долгой и беспроблемной его эксплуатации и гарантия безопасности на дороге.
Myslo выяснил у дилера Nissan и Infiniti в Туле — КорсГрупп, почему лучше обслуживать авто в официальном сервисе.
- Сертифицированные специалисты
Профессиональное техническое обслуживание — это важнейшая составляющая «здоровья» любого современного автомобиля. Авто является достаточно сложным техническим устройством, оснащенным рядом электро-, пневмо- и гидромеханических систем, агрегатов, узлов и механизмов. В связи с этим, обслуживанием и ремонтом должен заниматься настоящий профессионал, который обязан разбираться во всех тонкостях. Для этого требуется регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников сервисного центра.
«Превосходя ожидания» — под таким лозунгом работает компания Nissan. И это не только новейшие автомобили, оснащенные современными инновационными технологиями, но и сервис, отвечающий этим же высочайшим требованиям. Все специалисты сервисного центра Nissan и Infiniti КорсГрупп имеют сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Диагносты и мастера-консультанты регулярно проходят обучение в академии Nissan в Москве, качество полученных знаний подтверждается результатами экзаменов. Не прошедшие аттестацию сотрудники не допускаются до работы в сервисном центре.
- Интерактивная приемка и бесплатная техническая мойка
Начинается обслуживание автомобиля с бесплатной технической мойки. Далее транспорт перемещается на пост интерактивной приемки. Мастер-консультант, в присутствии клиента, делает осмотр машины с использованием планшета и специального цифрового приложения EVHC, куда заносит все данные о состоянии авто и необходимых дальнейших работах. На основании этого мастер дает рекомендации по дальнейшей эксплуатации транспортного средства. По завершении интерактивной приемки, копию осмотра можно получить на электронную почту или в распечатанном виде.
Дилерский центр Nissan и Infiniti КорсГрупп открыт для всех. Клиенты также могут присутствовать рядом с автомобилем во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания.
- Масляный сервис от 2500 рублей
Официальный сервис — не значит дорого! Масляный сервис для автомобилей Nissan старше трех лет или с пробегом более 100 000 километров начинается от 2500 рублей. В него, помимо замены самого масла, входит диагностика подвески, тормозных механизмов и рулевого управления.
Цена различается в зависимости от объема двигателя и, соответственно, объема масла, которое требуется для данного авто:
Nissan с объемом двигателя до 2 литров включительно — 2500 рублей, для более объемных — 3500 рублей.
Infiniti с двигателем 3,5 — 3,7 литра — 4000 рублей, для моторов от 4,5 литров — 5000 рублей. Для дизелей и бензиновых более 5 литров — 6000 рублей.
- Гарантия на запчасти и работы
Сервис официального дилера Nissan и Infiniti КорсГрупп дает год гарантии и на работы, и на запасные части. Исключение составляют только детали, подверженные естественному износу и регулировочные работы.
- Оригинальные запасные части от производителя
Компания Nissan заботится о своих клиентах, владеющих постгарантийными автомобилями, и специально для них выпустила линейку запасных частей и расходных материалов «Преимущество 3+».
Так, если вашему авто свыше трех лет либо пробег более 100 000 км, программа «Преимущество 3+» позволит существенно снизить затраты на содержание автомобиля. Выгода составит до 30% от стоимости ТО в сравнении с гарантийным автомобилем.
- Сезонные акции
Подготовка к зиме или весне — процесс ответственный и очень важный. ДЦ Nissan и Infiniti КорсГрупп ценит своих клиентов и всегда устраивает акции на сезонные работы: замену резины, тестирование аккумулятора или проверку системы кондиционирования в сервисном центре официального дилера можно провести быстро, качественно и по приемлемой стоимости.
По весне, чтобы не изнывать от духоты в салоне, нагретом уже теплым солнцем, важно не забыть проверить состояние системы кондиционирования — это можно сделать в рамках программы «Чистый воздух». Она подразумевает проверку и дозаправку кондиционера.
В преддверие зимы актуальными сразу становится не только контроль за состоянием аккумулятора, но и уровня света фар, технических жидкостей, антифриза, масла, ходовой части и рулевого управления. Все эти услуги объединены в рамках акции «Сезонная диагностика Nissan». Стоимость пакета работ для владельцев Nissan обойдется всего в 999 рублей.
- Сезонное хранение шин
Чтобы шины служили вам долго, нужно хранить их правильно. Несоблюдение температурного режима, рекомендованного производителем, приведет к тому, что эксплуатационные свойства шин могут снизиться.
Чтобы максимально продлить их срок службы, можно воспользоваться весьма практичной услугой — сезонное хранение шин. Оставив их до следующего сезона в сервисном центре Nissan и Infiniti КорсГрупп, можно быть уверенным: колеса будут храниться по всем правилам. Услуга оказывается по комфортной цене — всего 1500 рублей на полгода. За эту сумму вы не только надежно сохраните колеса, но и избавите себя от необходимости перетаскивать эти тяжести самостоятельно. В случае желания взять хранение шин в свои руки, то после шиномонтажа, резина, упакованная в специальные пакеты, укладывается в багажник, чтобы салон автомобиля остался чистым.
- Программа помощи на дорогах
Почувствуйте спокойствие и уверенность за рулем Nissan. Просто позвоните в службу горячей линии, и сотрудники сделают все возможное, чтобы решить проблемы максимально быстро и комфортно. Служба работает круглосуточно… и абсолютно бесплатно!
Если произошла поломка или дорожно-транспортное происшествие, служба технической помощи на дорогах Nissan Assistance всегда придет на помощь. К вам будут оперативно направлены специалисты. Сотрудники службы технической помощи на дорогах Nissan Assistance помогут вам решить целый ряд проблем на месте, и вы сможете продолжить свой путь.
Воспользоваться сервисом Nissan Assistance можно в любом городе России, где есть официальный дилерский центр Nissan, или в радиусе 200 км от него.
Сертификат Nissan Assistance клиент получает при проведении ремонта или технического обслуживания в официальном дилере Nissan. Данная программа защищает владельцев Nissan от сервисов-мошенников, историями о которых пестрит интернет.
- Комфортная зона ожидания
Пока транспортное средство находится в руках профессионалов, владелец может с комфортом провести это время. Для удобства клиентов Nissan и Infiniti КорсГрупп есть мягкие уютные диваны, вайфай, кафе, детский уголок. Для многих возможность в приятной обстановке скоротать время становится неоспоримым преимуществом сервисного центра.
- Бесплатные билеты в Музей оружия
Если в сервисный центр Тулы попадает иногородний клиент, то для него приготовлен приятный сюрприз — бесплатное посещение Тульского государственного музея оружия. Пока машина в ремонте, ее владелец может отдохнуть, насладиться экспозицией и окунуться в историю оружейного искусства. Трансфер до музея от дилерского центра Nissan и Infiniti КорсГрупп обеспечивается совершенно бесплатно. Как правило, многие после посещения выставки, не против прогуляться по городу, познакомиться с другими его достопримечательностями и приобрести сувениры.
Хотим заметить, что воспользоваться бесплатным посещением Музея оружия могут не только приезжие, но и туляки. Если ремонт занимает свыше 4 часов, то клиенту также будет предложена культурная программа.
- Подменный автомобиль
Дилерский центр Nissan и Infiniti КорсГрупп ценит время клиентов, и если ремонт затянулся более чем на 5 часов, готов предоставить подменный автомобиль во временное пользование. Если же в нем потребности нет, сотрудники салона всегда подскажут, как добраться до нужно места и помогут вызвать такси.
- Любой кузовной ремонт
Кроме полного сервисного обслуживания для автомобилей Nissan и Infiniti в техническом центре КорсГрупп можно воспользоваться услугами малярно-кузовного ремонта, а также детейлинга. Детейлинг — это комплекс работ по полировке кузова, нанесению специальных защитных покрытий, бронированию, шумоизоляции салона и многого другого. Здесь можно подготовить транспортное средство к продаже или восстановить после ДТП. Специалисты малярно-кузовного цеха справятся с любыми повреждениями кузова, в том числе восстановят пластиковые детали автомобиля, такие как бампера и фары. На МКУ покрасят автомобиль не только «под ключ», но и частично.
Такая услуга называется — локальный ремонт. Примечательно, что современная технология проведения частичного ремонта кузова позволяет всего за несколько часов устранить потертости, царапины и сколы. Все происходит строго по правилам, нормам и стандартам ведущих производителей автомобилей и лакокрасочных материалов. Окраска транспорта осуществляется в специальной окрасочно-сушильной камере, которая представляет собой закрытое помещение, оснащенное современным оборудованием, где ведутся ремонтные работы автомобиля в целом и отдельных деталей.
Мастера малярно-кузовного участка могут помочь не только владельцам автомобилей Nissan и Infiniti. Здесь есть все необходимое оборудование для ремонта и восстановления транспортных средств любых марок.
- Можно продлить или оформить страховку и диагностическую карту
Если подошла пора продлить страховку, то здесь вы сможете это сделать легко и без очередей. Также есть возможность оформить диагностическую карту своего транспортного средства.
- Контроль качества обслуживания
Одним из ключевых векторов развития компании является лояльность клиентов. Сотрудники стараются делать все возможное для того, чтобы услуги, оказанные в ДЦ смогли полностью удовлетворить потребности автовладельцев. Не один отзыв не остается без внимания. Обратная связь досконально анализируется. Незамедлительное реагирование и постоянная работа над улучшением качества обслуживания — это еще одно весомое преимущество сервисного центра Nissan и Infiniti КорсГрупп.
- Удобный график работы
График сервисного центра удобен для большинства клиентов: с 8 до 21 часа. На территории ДЦ расположена большая и удобная парковка.
Технический центр ДЦ Nissan и Infiniti КорсГрупп
- Адрес: Октябрьская ул., 318, Тула
- Телефоны: +7 4872 33–73–50
- Сайт: www.nissantula-korsgroup.ru
- Открыто: ежедневно, 8:00- 21:00