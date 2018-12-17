Сервисный центр официального дилера Nissan и Infiniti в Туле: 15 преимуществ для «здоровья» авто

фото Алексея Пирязева.

Качественный сервис для автомобиля — залог долгой и беспроблемной его эксплуатации и гарантия безопасности на дороге.

Myslo выяснил у дилера Nissan и Infiniti в Туле — КорсГрупп, почему лучше обслуживать авто в официальном сервисе.

Сертифицированные специалисты

Профессиональное техническое обслуживание — это важнейшая составляющая «здоровья» любого современного автомобиля. Авто является достаточно сложным техническим устройством, оснащенным рядом электро-, пневмо- и гидромеханических систем, агрегатов, узлов и механизмов. В связи с этим, обслуживанием и ремонтом должен заниматься настоящий профессионал, который обязан разбираться во всех тонкостях. Для этого требуется регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников сервисного центра.

«Превосходя ожидания» — под таким лозунгом работает компания Nissan. И это не только новейшие автомобили, оснащенные современными инновационными технологиями, но и сервис, отвечающий этим же высочайшим требованиям. Все специалисты сервисного центра Nissan и Infiniti КорсГрупп имеют сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Диагносты и мастера-консультанты регулярно проходят обучение в академии Nissan в Москве, качество полученных знаний подтверждается результатами экзаменов. Не прошедшие аттестацию сотрудники не допускаются до работы в сервисном центре.

Интерактивная приемка и бесплатная техническая мойка

Начинается обслуживание автомобиля с бесплатной технической мойки. Далее транспорт перемещается на пост интерактивной приемки. Мастер-консультант, в присутствии клиента, делает осмотр машины с использованием планшета и специального цифрового приложения EVHC, куда заносит все данные о состоянии авто и необходимых дальнейших работах. На основании этого мастер дает рекомендации по дальнейшей эксплуатации транспортного средства. По завершении интерактивной приемки, копию осмотра можно получить на электронную почту или в распечатанном виде.

Дилерский центр Nissan и Infiniti КорсГрупп открыт для всех. Клиенты также могут присутствовать рядом с автомобилем во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания.

Масляный сервис от 2500 рублей

Официальный сервис — не значит дорого! Масляный сервис для автомобилей Nissan старше трех лет или с пробегом более 100 000 километров начинается от 2500 рублей. В него, помимо замены самого масла, входит диагностика подвески, тормозных механизмов и рулевого управления.

Цена различается в зависимости от объема двигателя и, соответственно, объема масла, которое требуется для данного авто:

Nissan с объемом двигателя до 2 литров включительно — 2500 рублей, для более объемных — 3500 рублей.

Infiniti с двигателем 3,5 — 3,7 литра — 4000 рублей, для моторов от 4,5 литров — 5000 рублей. Для дизелей и бензиновых более 5 литров — 6000 рублей.

Гарантия на запчасти и работы

Сервис официального дилера Nissan и Infiniti КорсГрупп дает год гарантии и на работы, и на запасные части. Исключение составляют только детали, подверженные естественному износу и регулировочные работы.

Оригинальные запасные части от производителя

Компания Nissan заботится о своих клиентах, владеющих постгарантийными автомобилями, и специально для них выпустила линейку запасных частей и расходных материалов «Преимущество 3+».

Так, если вашему авто свыше трех лет либо пробег более 100 000 км, программа «Преимущество 3+» позволит существенно снизить затраты на содержание автомобиля. Выгода составит до 30% от стоимости ТО в сравнении с гарантийным автомобилем.

Сезонные акции

Подготовка к зиме или весне — процесс ответственный и очень важный. ДЦ Nissan и Infiniti КорсГрупп ценит своих клиентов и всегда устраивает акции на сезонные работы: замену резины, тестирование аккумулятора или проверку системы кондиционирования в сервисном центре официального дилера можно провести быстро, качественно и по приемлемой стоимости.

По весне, чтобы не изнывать от духоты в салоне, нагретом уже теплым солнцем, важно не забыть проверить состояние системы кондиционирования — это можно сделать в рамках программы «Чистый воздух». Она подразумевает проверку и дозаправку кондиционера.

В преддверие зимы актуальными сразу становится не только контроль за состоянием аккумулятора, но и уровня света фар, технических жидкостей, антифриза, масла, ходовой части и рулевого управления. Все эти услуги объединены в рамках акции «Сезонная диагностика Nissan». Стоимость пакета работ для владельцев Nissan обойдется всего в 999 рублей.

Сезонное хранение шин

Чтобы шины служили вам долго, нужно хранить их правильно. Несоблюдение температурного режима, рекомендованного производителем, приведет к тому, что эксплуатационные свойства шин могут снизиться.

Чтобы максимально продлить их срок службы, можно воспользоваться весьма практичной услугой — сезонное хранение шин. Оставив их до следующего сезона в сервисном центре Nissan и Infiniti КорсГрупп, можно быть уверенным: колеса будут храниться по всем правилам. Услуга оказывается по комфортной цене — всего 1500 рублей на полгода. За эту сумму вы не только надежно сохраните колеса, но и избавите себя от необходимости перетаскивать эти тяжести самостоятельно. В случае желания взять хранение шин в свои руки, то после шиномонтажа, резина, упакованная в специальные пакеты, укладывается в багажник, чтобы салон автомобиля остался чистым.

Программа помощи на дорогах

Почувствуйте спокойствие и уверенность за рулем Nissan. Просто позвоните в службу горячей линии, и сотрудники сделают все возможное, чтобы решить проблемы максимально быстро и комфортно. Служба работает круглосуточно… и абсолютно бесплатно!

Если произошла поломка или дорожно-транспортное происшествие, служба технической помощи на дорогах Nissan Assistance всегда придет на помощь. К вам будут оперативно направлены специалисты. Сотрудники службы технической помощи на дорогах Nissan Assistance помогут вам решить целый ряд проблем на месте, и вы сможете продолжить свой путь.

Воспользоваться сервисом Nissan Assistance можно в любом городе России, где есть официальный дилерский центр Nissan, или в радиусе 200 км от него.

Сертификат Nissan Assistance клиент получает при проведении ремонта или технического обслуживания в официальном дилере Nissan. Данная программа защищает владельцев Nissan от сервисов-мошенников, историями о которых пестрит интернет.

Комфортная зона ожидания

Пока транспортное средство находится в руках профессионалов, владелец может с комфортом провести это время. Для удобства клиентов Nissan и Infiniti КорсГрупп есть мягкие уютные диваны, вайфай, кафе, детский уголок. Для многих возможность в приятной обстановке скоротать время становится неоспоримым преимуществом сервисного центра.

Бесплатные билеты в Музей оружия

Если в сервисный центр Тулы попадает иногородний клиент, то для него приготовлен приятный сюрприз — бесплатное посещение Тульского государственного музея оружия. Пока машина в ремонте, ее владелец может отдохнуть, насладиться экспозицией и окунуться в историю оружейного искусства. Трансфер до музея от дилерского центра Nissan и Infiniti КорсГрупп обеспечивается совершенно бесплатно. Как правило, многие после посещения выставки, не против прогуляться по городу, познакомиться с другими его достопримечательностями и приобрести сувениры.

Хотим заметить, что воспользоваться бесплатным посещением Музея оружия могут не только приезжие, но и туляки. Если ремонт занимает свыше 4 часов, то клиенту также будет предложена культурная программа.

Подменный автомобиль

Дилерский центр Nissan и Infiniti КорсГрупп ценит время клиентов, и если ремонт затянулся более чем на 5 часов, готов предоставить подменный автомобиль во временное пользование. Если же в нем потребности нет, сотрудники салона всегда подскажут, как добраться до нужно места и помогут вызвать такси.

Любой кузовной ремонт

Кроме полного сервисного обслуживания для автомобилей Nissan и Infiniti в техническом центре КорсГрупп можно воспользоваться услугами малярно-кузовного ремонта, а также детейлинга. Детейлинг — это комплекс работ по полировке кузова, нанесению специальных защитных покрытий, бронированию, шумоизоляции салона и многого другого. Здесь можно подготовить транспортное средство к продаже или восстановить после ДТП. Специалисты малярно-кузовного цеха справятся с любыми повреждениями кузова, в том числе восстановят пластиковые детали автомобиля, такие как бампера и фары. На МКУ покрасят автомобиль не только «под ключ», но и частично.

Такая услуга называется — локальный ремонт. Примечательно, что современная технология проведения частичного ремонта кузова позволяет всего за несколько часов устранить потертости, царапины и сколы. Все происходит строго по правилам, нормам и стандартам ведущих производителей автомобилей и лакокрасочных материалов. Окраска транспорта осуществляется в специальной окрасочно-сушильной камере, которая представляет собой закрытое помещение, оснащенное современным оборудованием, где ведутся ремонтные работы автомобиля в целом и отдельных деталей.

Мастера малярно-кузовного участка могут помочь не только владельцам автомобилей Nissan и Infiniti. Здесь есть все необходимое оборудование для ремонта и восстановления транспортных средств любых марок.

Можно продлить или оформить страховку и диагностическую карту

Если подошла пора продлить страховку, то здесь вы сможете это сделать легко и без очередей. Также есть возможность оформить диагностическую карту своего транспортного средства.

Контроль качества обслуживания

Одним из ключевых векторов развития компании является лояльность клиентов. Сотрудники стараются делать все возможное для того, чтобы услуги, оказанные в ДЦ смогли полностью удовлетворить потребности автовладельцев. Не один отзыв не остается без внимания. Обратная связь досконально анализируется. Незамедлительное реагирование и постоянная работа над улучшением качества обслуживания — это еще одно весомое преимущество сервисного центра Nissan и Infiniti КорсГрупп.

Удобный график работы

График сервисного центра удобен для большинства клиентов: с 8 до 21 часа. На территории ДЦ расположена большая и удобная парковка.

Технический центр ДЦ Nissan и Infiniti КорсГрупп