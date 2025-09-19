  1. Моя Слобода
Годовщина Куликовской битвы и матч «Арсенала»»: выходные в Туле

А еще Кросс Нации 2025 — в нашем обзоре выходных.

Годовщина Куликовской битвы

Когда: 20 сентября, суббота, 8.00.
Где: Куликово поле.
 

20 сентября в Тульской области отметят 645-ю годовщину Куликовской битвы.

 

«Арсенал» — «Уфа»

Когда: 20 сентября, суббота, 17.00.
Где: Центральный стадион.
 

20 сентября на Центральном стадионе пройдет матч «Арсенал» — «Уфа». 

 

Кросс Нации 2025

Когда: 20 сентября, суббота, 10.30.
Где: Центральный парк.
 

20 сентября в Центральном парке пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». 

 

День оружейника

Когда: 20-21 сентября, суббота-воскресенье, 13.00.
Где: Тула
 

20-21 сентября в Туле отметят День оружейника: в субботу пройдет звездный хоккейный матч, а в воскресенье - матч со звездами российского футбола.

 

Это по любви

Когда: 21 сентября, воскресенье, 13.00.
Где: Берендей.
 

21 сентября в «Берендее» состоится фестиваль «Это по любви». На главной сцене — Антоха MC.

 

Ромео и Джульетта

Когда: 20 сентября, суббота, 17.00.
Где: Центр культуры и досуга.
 

20 сентября в Центре культуры и досуга покажут спектакль «Ромео и Джульетта».

 

Закрытие летнего сезона по конкуру

Когда: 20 сентября, суббота, 10.00.
Где: Грумант.
 

20 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

