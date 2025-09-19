Годовщина Куликовской битвы и матч «Арсенала»»: выходные в Туле

Годовщина Куликовской битвы
Где: Куликово поле.
20 сентября в Тульской области отметят 645-ю годовщину Куликовской битвы.
«Арсенал» — «Уфа»
Где: Центральный стадион.
20 сентября на Центральном стадионе пройдет матч «Арсенал» — «Уфа».
Кросс Нации 2025
Где: Центральный парк.
20 сентября в Центральном парке пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».
День оружейника
Где: Тула.
20-21 сентября в Туле отметят День оружейника: в субботу пройдет звездный хоккейный матч, а в воскресенье - матч со звездами российского футбола.
Это по любви
Где: Берендей.
21 сентября в «Берендее» состоится фестиваль «Это по любви». На главной сцене — Антоха MC.
Ромео и Джульетта
Где: Центр культуры и досуга.
20 сентября в Центре культуры и досуга покажут спектакль «Ромео и Джульетта».
Закрытие летнего сезона по конкуру
Где: Грумант.
20 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.