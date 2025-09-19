Закрытие летнего сезона по конкуру
20 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.
Конкур – это конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле.
Где и когда?
деревня Грумант , Симферопольское шоссе, 201 км
20 сентября 2025, суббота
10:00
20 сентября - 1 октября
3 февраля - 27 сентября 2024
18 мая - 1 октября
19 августа - 21 сентября 2023
8 - 24 сентября
11 - 24 сентября