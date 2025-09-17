ЖК «Настоящий»: квартиры в готовых домах с хорошей ставкой по ипотеке

В жилом квартале «Настоящий» в микрорайоне Северная Мыза квартиры в сданных домах доступны для покупки в ипотеку всего от (полная стоимость кредита 14,999% - 19,527%) 14% годовых*. Что важно: воспользоваться предложением может каждый – для этого не обязательно соответствовать особым условиям.
«Ипотека для всех» от банка-партнера ПАО «МТС-Банк» доступна действительно всем:
- необязательно состоять в браке;
- нет ограничений по возрасту и количеству детей.
Для тех, кто хочет быстрее отпраздновать новоселье
Хотите быстрее купить квартиру, а собрать первый взнос, пока арендуете жилье, сложно? Выход есть! В ЖК «Настоящий» доступен еще один вариант покупки недвижимости – ипотека без первого взноса.**
Просто выбирайте квартиру и готовьтесь к новоселью! Условия программы максимально просты и прозрачны:
- первоначальный взнос – 0 руб;
- ипотечная ставка – от (полная стоимость кредита 14,999% - 19,527%) 17,31%;
- максимальный срок кредита – до 30 лет.
Предложение действует на покупку в сданных домах.
И это еще не всё: вы можете выбрать квартиру уже с ремонтом и включить его в ипотеку. Получается, ждать вообще не нужно: выбираете квартиру, оформляете покупку и сразу получаете ключи.
Отпраздновать новоселье можно будет уже в день сделки!
А можно не платить проценты?
Купить квартиру в жилом квартале «Настоящий» можно в рассрочку на 12 месяцев, тогда переплаты не будет.*** Это удобно тем, кто собирается продать имеющееся жилье, но хочет побыстрее переехать. Предложение предполагает первый взнос в размере 30% от стоимости квартиры.
У вас есть вся сумма сразу? Тогда вам сделают скидку до 10%. Также при покупке можно использовать сертификаты.
Влюбились в ЖК «Настоящий» и хотите посоветовать его друзьям? Получите вознаграждение. Есть программа лояльности, по которой можно получить денежный бонус за каждую успешную сделку. Советуйте ЖК «Настоящий» друзьям и коллегам!
Почему стоит выбрать «Настоящий»?
Во-первых, дома уже построены, и вам не придется брать кота в мешке. Вы сами можете оценить качество строительства, увидеть свою будущую квартиру до покупки и прогуляться по микрорайону.
Во-вторых, рядом с домом не будет ездить строительная техника и шуметь рабочие. Вы сразу переедете в комфортный и тихий двор, чтобы наслаждаться каждым днем жизни в новом доме.
Не нужно ждать, пока сдадут дом. А еще можно купить квартиру уже с ремонтом. Просто выберите нужную конфигурацию по отделке квартир и включите всю сумму в ипотечный кредит. Посмотреть квартиры с ремонтом можно «вживую» в отделе продаж.
В ЖК «Настоящий» доступен большой выбор планировок: классические и евро. Есть квартиры-трансформеры, которые подойдут как молодежи, так и семьям с детьми.
Конфигурация квартир настолько удобная, что ваше жилье может расти вместе с вашей семьей: сперва быть домом студента с большой гостиной, далее станет уютным гнездышком молодой пары, а затем – полноценной семейной квартирой с детской комнатой.
Для ценителей необычных фишек есть квартиры с окном в ванной, лоджиями с угловым остеклением, которое дает много света. На каждом этаже расположено по два приватных холла на 3-4 квартиры. Выходя за порог дома, вы будете встречаться только с ближайшими соседями.
Переезжайте сразу в комфорт
Микрорайон уже благоустроен, в нем есть все необходимое для жизни всех членов семьи – амбулатория, детский сад, магазины, остановки общественного транспорта, пункты выдачи и аптеки.
В 2023 году в микрорайоне Северная Мыза открыли большую современную школу на 1100 мест, в которой есть всё не только для учебы, но и для творчества и интересного досуга.
Площадь новой школы — 13,1 тыс. кв. м. В ней расположилось 49 кабинетов, оснащенных современным оборудованием, а также развитая спортивная инфраструктура: два спортзала с раздевалками и душевыми, скалодром, гимнастический и хореографический залы.
На территории обустроено футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.
Весной 2024 года в микрорайоне появился сквер Академика Легасова с местами для отдыха детей и взрослых.
При покупке квартиры в ЖК «Настоящий» вам не придется ждать, пока новостройки обрастут инфраструктурой. Северная Мыза уже готова
к встрече с вами!