Кросс Нации 2025

20 сентября в Тульской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Эти соревнования проходят по всей стране с 2004 года.

Главный старт в нашем регионе традиционно пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова в Туле. Участие бесплатно. Зарегистрироваться на забег можно на портале «Госуслуги».

Как сообщает министерство спорта региона, для участников доступны дистанции на выбор: 4000, 1000, 500 и 300 метров. Также будет семейный забег.