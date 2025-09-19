Кросс Нации 2025
20 сентября в Тульской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Эти соревнования проходят по всей стране с 2004 года.
Главный старт в нашем регионе традиционно пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова в Туле. Участие бесплатно. Зарегистрироваться на забег можно на портале «Госуслуги».
Как сообщает министерство спорта региона, для участников доступны дистанции на выбор: 4000, 1000, 500 и 300 метров. Также будет семейный забег.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
20 сентября 2025, суббота
10:30
20 сентября - 1 октября
3 февраля - 27 сентября 2024
18 мая - 1 октября
19 августа - 21 сентября 2023
8 - 24 сентября
11 - 24 сентября