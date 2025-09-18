20 сентября в Центре культуры и досуга покажут спектакль «Ромео и Джульетта».

«Ромео и Джульетта» от театра «МЮСЛИ» — история отчаянной подростковой влюблённости и бунта против мира взрослых. История, звучащая голосами современных музыкантов, оповещениями соцсетей и мессенджеров, рёвом мотоциклов.

- Это зрелищный, символичный и острый спектакль, где отражаются тени в зеркальном лабиринте, где хлопает крыльями улетающая из клетки птица, где при свете кольцевой лампы юная девочка впервые вслух говорит о своей любви… - рассказала режиссер Людмила Кацеро.

Это история о любви. Которая жива, несмотря ни на что.

Кажется, только подростки умеют любить так — наотмашь, всем своим существом, отчаянно.