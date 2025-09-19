Годовщина Куликовской битвы

20 сентября в Тульской области отметят 645-ю годовщину Куликовской битвы.

Торжества начнутся с отдания почестей павшим воинам. На Красном холме в 8.00 и в селе Монастырщино в 8.30 состоятся литургии. В честь престольного праздника в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Монастырщино службу проведет митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. В 11.10 на Красном холме у памятника-колонны Дмитрию Донскому отслужат литию по погибшим во Славу Отечества воинам. За ней последует торжественная церемония открытия праздника.

Гостей ждет масштабное погружение в эпоху Куликовской битвы. На Красном холме можно будет побывать в ордынской юрте, узнать о быте русского воина и сделать памятные фотографии с реконструкторами, научиться стрелять из лука и метать копье-сулицу.

Также реконструкторы расскажут о том, как несли службу стрельцы в XVII веке. На площадке Епифанского подворья посетители познакомятся с историей купечества на Руси, поучаствуют в играх и забавах.

В 13.00 начнется одно из самых ожидаемых действ празднования годовщины Куликовской битвы – театрализованная реконструкция сражения. Вновь сразятся на первом ратном поле России Пересвет и Челубей, а ратники князя Дмитрия Донского будут атаковать ордынцев, пока не обратят их в бегство.

Полюбоваться на мастерство всадников-участников XIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» можно будет и после театрализованной реконструкции, во время конных выступлений, а узнать о средневековой моде – на костюмированном дефиле.

Для гостей большого праздника будет работать широкая краснохолмская ярмарка товаров производителей со всей России. На выставке-продаже можно приобрести памятные сувениры, мед свежего урожая, чай и горячую выпечку.

Меломанов всех возрастов ждет настоящий калейдоскоп композиций разных жанров. За военно-патриотический настрой на Красном холме отвечают Губернаторский духовой оркестр под руководством заслуженного артиста России Полислава Балина и другие коллективы Тульской области. Поклонников средневековых мотивов на Красном холме ждут выступления мастеров этого жанра музыки.

На ремесленных мастер-классах гости праздника в Моховом смогут научиться ткачеству на бердышке и набойке по ткани, изготовить памятные сувениры – пищик из камыша, кисет из кожи и горшочек из глины в жгутиковой технике.

С 10.00 до 20.00 можно посетить Музей Куликовской битвы и узнать о главном сражении XIV века на слиянии Дона и Непрядвы, о людях, живших на Куликовом поле в эпоху князя Дмитрия Донского.

20 сентября Музейный комплекс «Куликово поле» будет открыт для посещения только в составе экскурсионных групп. Формирование групп и продажа билетов будут осуществляться на месте (до 18.15). Вход на смотровую площадку также осуществляется по билетам.