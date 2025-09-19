Где поесть люля-кебаб в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.
В этот раз мы решили попробовать люля-кебабы из говядины. Заказали их навынос в пяти тульских заведениях:
- Ресторан «Графъ Нулинъ» на ул. Союзной,1.
- Корнер «Мясное шоу» на ул. Пролетарской, 1, ТЦ «Макси».
- Ресторан «Царь» на ул. Демьянова, 24-а.
- Пиццерия «Две печи» на ул. Ф. Энгельса, 34.
- Ресторан «Тбилиси» на Красноармейском проспекте, 7-б.
«Графъ Нулинъ»
Цена: 730 руб.
Вес: 260 г.
В порции – два люля-кебаба, соус и маринованный лук. Выглядят кебабы так себе, а на вкус напомнили вареную котлету (не спрашивайте, откуда нам знаком этот вкус).
Мясо неплохое, баланс соли тоже хороший, но никаких ярких специй и привкуса, выдающего приготовление на гриле.
С соусом есть можно, а вот без него кебабы кажутся очень сухими. Нормально, но до звания победителя этому блюду далеко.
Наша оценка: 3,5 баллов.
«Мясное шоу»
Цена: 450 руб.
Вес: 150 г.
Это блюдо внешне самое обычное, но вкус... Это то, что надо! Насыщенные, ароматные кебабы. Блюдо сочное и яркое, есть вкус гриля. Чувствуются специи и колорит.
Подается с маринованным луком и шашлычным соусом. Всё играет так гармонично, что блюдо хочется сразу же съесть, а потом повторить. Вкусно с соусом и без.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«Царь»
Цена: 550 руб.
Вес: 250 г.
Эта настоящая царь-порция. Помимо кебабов, нам подали лаваш, печеную картошку, приготовленный на гриле помидор, лук и гранат. В порции заявлено 250 г, но за счет овощей весит это все внушительно.
Ощущение, что у повара случился приступ щедрости, потому что в меню овощи заявлены не были. Что ж, даже если так, спасибо этому прекрасному человеку.
Блюдо вкусное, вот только отчетливо ощущается баранина. Вряд ли нам такое показалось. Кебабы хорошо приготовлены, с «дымком», сочные.
Единственный минус – лук порезан очень крупно, немного небрежно. Но снижать баллы за это не будем. Наличие отличных печеных овощей перекрывает этот недочет.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«Две печи»
Цена: 350 руб.
Вес: 180 г.
В описании блюда нам обещали «сочный люля-кебаб из телятины», но получилось суховато. В остальном все в порядке – и вкус приготовления на углях ощущается, и мясо приятное. За маринованный тонко нарезанный лук – зачет. Но блюдо не такое яркое, как два предыдущих.
Отметим необычный для блюда соус. Любителям майонеза понравится, но, на наш взгляд, жирновато.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
«Тбилиси»
Цена: 690 руб.
Вес: 200 г.
Кебабы подгорели, и это очевидно даже по фото. Но мы знаем еще один секрет – на другой стороне они вообще не поджарены, похожи на вареные. Два в одном, получается.
Очень соленые, приправ много, они перебивают мясо. Соус Сацебели тоже солоноватый. Как будто получилось настолько ярко, что вкус затерялся.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Самое дорогое блюдо— «Тбилиси» (345 руб. за 100 г).
Самое дешевое блюдо — «Две печи» (194 руб. за 100 г).
Самое большое блюдо – «Графъ Нулинъ» (260 г).
Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Мясное шоу» и «Царь».