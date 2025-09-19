Где поесть люля-кебаб в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

В этот раз мы решили попробовать люля-кебабы из говядины. Заказали их навынос в пяти тульских заведениях:

Ресторан « Графъ Нулинъ» на ул. Союзной,1.

Корнер «Мясное шоу» на ул. Пролетарской, 1, ТЦ «Макси».

Ресторан «Царь» на ул. Демьянова, 24-а.

Пиццерия «Две печи» на ул. Ф. Энгельса, 34.

Ресторан «Тбилиси» на Красноармейском проспекте, 7-б.

« Графъ Нулинъ»

Цена: 730 руб.

Вес: 260 г.

В порции – два люля-кебаба, соус и маринованный лук. Выглядят кебабы так себе, а на вкус напомнили вареную котлету (не спрашивайте, откуда нам знаком этот вкус).

Мясо неплохое, баланс соли тоже хороший, но никаких ярких специй и привкуса, выдающего приготовление на гриле.

С соусом есть можно, а вот без него кебабы кажутся очень сухими. Нормально, но до звания победителя этому блюду далеко.

Наша оценка: 3,5 баллов.