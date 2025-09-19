  1. Моя Слобода
Где поесть люля-кебаб в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

В этот раз мы решили попробовать люля-кебабы из говядины. Заказали их навынос в пяти тульских заведениях:

  • Ресторан «Графъ Нулинъ» на ул. Союзной,1.
  • Корнер «Мясное шоу» на ул. Пролетарской, 1, ТЦ «Макси».
  • Ресторан «Царь» на ул. Демьянова, 24-а.
  • Пиццерия «Две печи» на ул. Ф. Энгельса, 34.
  • Ресторан «Тбилиси» на Красноармейском проспекте, 7-б.
 

«Графъ Нулинъ»

PAV-5613.jpg

Цена: 730 руб.

Вес: 260 г.

В порции – два люля-кебаба, соус и маринованный лук. Выглядят кебабы так себе, а на вкус напомнили вареную котлету (не спрашивайте, откуда нам знаком этот вкус).

Мясо неплохое, баланс соли тоже хороший, но никаких ярких специй и привкуса, выдающего приготовление на гриле. 

С соусом есть можно, а вот без него кебабы кажутся очень сухими. Нормально, но до звания победителя этому блюду далеко.

Наша оценка: 3,5 баллов.

 

«Мясное шоу»

PAV-5616.jpg

Цена: 450 руб.

Вес: 150 г.

Это блюдо внешне самое обычное, но вкус... Это то, что надо! Насыщенные, ароматные кебабы. Блюдо сочное и яркое, есть вкус гриля. Чувствуются специи и колорит.

Подается с маринованным луком и шашлычным соусом. Всё играет так гармонично, что блюдо хочется сразу же съесть, а потом повторить. Вкусно с соусом и без.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Царь»

PAV-5619.jpg

Цена: 550 руб.

Вес: 250 г.

Эта настоящая царь-порция. Помимо кебабов, нам подали лаваш, печеную картошку, приготовленный на гриле помидор, лук и гранат. В порции заявлено 250 г, но за счет овощей весит это все внушительно.

Ощущение, что у повара случился приступ щедрости, потому что в меню овощи заявлены не были. Что ж, даже если так, спасибо этому прекрасному человеку. 

Блюдо вкусное, вот только отчетливо ощущается баранина. Вряд ли нам такое показалось. Кебабы хорошо приготовлены, с «дымком», сочные. 

Единственный минус – лук порезан очень крупно, немного небрежно. Но снижать баллы за это не будем. Наличие отличных печеных овощей перекрывает этот недочет. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Две печи»

PAV-5623.jpg

Цена: 350 руб.

Вес: 180 г.

В описании блюда нам обещали «сочный люля-кебаб из телятины», но получилось суховато. В остальном все в порядке – и вкус приготовления на углях ощущается, и мясо приятное. За маринованный тонко нарезанный лук – зачет. Но блюдо не такое яркое, как два предыдущих.

Отметим необычный для блюда соус. Любителям майонеза понравится, но, на наш взгляд, жирновато. 

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Тбилиси»

PAV-5626.jpg

Цена: 690 руб.

Вес: 200 г.

Кебабы подгорели, и это очевидно даже по фото. Но мы знаем еще один секрет – на другой стороне они вообще не поджарены, похожи на вареные. Два в одном, получается.

Очень соленые, приправ много, они перебивают мясо. Соус Сацебели тоже солоноватый. Как будто получилось настолько ярко, что вкус затерялся.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо— «Тбилиси» (345 руб. за 100 г).

Самое дешевое блюдо — «Две печи» (194 руб. за 100 г).

Самое большое блюдо – «Графъ Нулинъ» (260 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Мясное шоу» и «Царь».

Автор:
Фотограф:
вчера, в 19:38 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Где поесть
 

