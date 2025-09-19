День оружейника

  1. Моя Слобода
20 сентября в Туле пройдет спортивный праздник, посвященный Дню оружейника.

20 сентября в 13.00 в Ледовом дворце Тулы пройдет звездный хоккейный матч: правительство Тульской области сыграет против команды СК «Забей». 
В составе гостей — прославленные спортсмены, такие как Александр Мостовой, Валерий Шмаров, Дмитрий Ананко и многие другие.

21 сентября в 13.00 на Центральном стадионе «Арсенал» состоится захватывающий футбольный матч: СК «Забей», включая олимпийского чемпиона Александра Легкова, заслуженного артиста России Алексея Глызина и других, выступят против сборной Тульской области.
Команду оружейной столицы представит региональное правительство, а усилят коллектив экс-игроки «Арсенала» Роман Тарасов, Александр Денисов, Игорь Телков и другие.

Кроме того, в 12.00 в рамках мероприятия пройдет мастер-класс для юных футболистов. Для участников и гостей спортивного праздника — концертная программа с участием звезд эстрады, а также автограф- и фотосессии.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
20 сентября 2025, суббота
13:00
21 сентября 2025, воскресенье
13:00
0
