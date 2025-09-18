21 сентября в «Берендее» состоится фестиваль «Это по любви».

На главной сцене — Антоха MC! Его рэгги, хип-хоп и джазовые импровизации подарят настоящий праздник танцев и драйва. В течение дня — DJ-сеты от тульских диджеев и живые выступления.

Для детей: целое путешествие по миру: Гавайи, Африка, Южная Америка и джунгли. Игры, эстафеты, изучение насекомых и встреча с 6-метровым питоном.

Театр — спектакль от режиссера Александры Михельсон (театр КАМ) с мыльными пузырями и атмосферой уличного театра, укулеле, лепка, воздушные змеи, маски и подсвечники.

Для взрослых: арт-практики, трансформационные игры.

Фуд-корт, чайная и дегустации с шеф-поваром Игорем Синдеевым.

Творчество: лепка для всех возрастов, запуск воздушных змеев, создание масок из картона, подсвечники из проволоки и другие яркие занятия для детей и взрослых.

Проект «Поем всем двором» Лиза Тузовская и хор: душевный вечер под открытым небом, где Лиза Тузовская и хор соберутся вместе, чтобы исполнить любимые песни. Атмосфера радости, живого общения и музыки превращает обычный двор в настоящий праздник.

А также подарки и активности от спонсоров фестиваля.