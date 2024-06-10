Алексей Квашонкин и Николай Андреев
14 июня в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина и Николая Андреева.
Лёша Квашонкин — семьянин и стендапер с двенадцатилетним стажем. Лёша уже давно не только резидент Stand-Up Club #1, но и автор своих шоу «Споры», S.U.C.K. Voyage, «Друзья».
Коля Андреев — стендап-комик, философ, ведущий подкаста «Пустые дни». Коля — магистр трагикомедии, интеллигент и романтик, его материал точно заставит вас задуматься!
Стоимость: от 1000 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
14 июня 2024, пятница
19:00
4 - 16 июня
12 - 19 июня
1 - 15 июня
11 мая - 14 июня 2023
4 мая - 21 июня 2023
26 мая - 19 июня