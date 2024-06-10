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Алексей Квашонкин и Николай Андреев

Алексей Квашонкин и Николай Андреев

14 июня в  ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина и Николая Андреева.

Лёша Квашонкин — семьянин и стендапер с двенадцатилетним стажем. Лёша уже давно не только резидент Stand-Up Club #1, но и автор своих шоу «Споры», S.U.C.K. Voyage, «Друзья».

Коля Андреев — стендап-комик, философ, ведущий подкаста «Пустые дни». Коля — магистр трагикомедии, интеллигент и романтик, его материал точно заставит вас задуматься!

Стоимость: от 1000 руб.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
14 июня 2024, пятница
19:00
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