Алексей Квашонкин и Николай Андреев

14 июня в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Алексея Квашонкина и Николая Андреева.

Лёша Квашонкин — семьянин и стендапер с двенадцатилетним стажем. Лёша уже давно не только резидент Stand-Up Club #1, но и автор своих шоу «Споры», S.U.C.K. Voyage, «Друзья».

Коля Андреев — стендап-комик, философ, ведущий подкаста «Пустые дни». Коля — магистр трагикомедии, интеллигент и романтик, его материал точно заставит вас задуматься!



Стоимость: от 1000 руб.