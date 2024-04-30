16 июня в Ледовом дворце выступит SHAMAN.



Признание знаменитому певцу принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции, которые сегодня знает вся страна.

Интерес аудитории к творчеству SHAMAN на популярных цифровых площадках измеряется сотнями миллионов прослушиваний и просмотров.



Только на YouTube-канале артиста зрители увидели его клипы свыше 600 000 000 раз. Большинство из них занимало первую строчку в российских трендах видео-платформы, а ролик «Я русский» вошёл в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира». Каждая новая песня, вызывая всеобщий ажиотаж в прессе и социальных сетях, мгновенно становится сенсацией.



Въезд на территорию ФОС «Ледовый дворец» запрещён (кроме инвалидов, почётных граждан г. Тула и области, Героев России и приравненных к этой категории лиц). Парковка посетителей на стоянке ФОС «Ледовый дворец» напротив домов 15 и 17 по ул. Новомосковской.