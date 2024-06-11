Летний кубок по волейболу на песке

16 июня в Центральном парке Тулы состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей.



В соревнованиях примут участие спортсмены из Ярославля, Коломны, Зеленограда, Волгограда, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Энгельса и Тулы.



Регистрация команд состоится 15 июня в 10.00. Команды, занявшие призовые места, примут участие в финале, который состоится 20 июля в Москве.



Подборная информация по телефону: +7 910 154-27-89.