Летний кубок по волейболу на песке
16 июня в Центральном парке Тулы состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей.
В соревнованиях примут участие спортсмены из Ярославля, Коломны, Зеленограда, Волгограда, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Энгельса и Тулы.
Регистрация команд состоится 15 июня в 10.00. Команды, занявшие призовые места, примут участие в финале, который состоится 20 июля в Москве.
Подборная информация по телефону: +7 910 154-27-89.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
16 июня 2024, воскресенье
10:00
12 - 19 июня
11 мая - 19 июня 2023
6 - 19 июня
26 мая - 24 июня
4 - 19 июня
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