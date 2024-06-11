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Летний кубок по волейболу на песке

Летний кубок по волейболу на песке

16 июня в Центральном парке Тулы состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей. 

В соревнованиях примут участие спортсмены из Ярославля, Коломны, Зеленограда, Волгограда, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Энгельса и Тулы.

Регистрация команд состоится 15 июня в 10.00. Команды, занявшие призовые места, примут участие в финале, который состоится 20 июля в Москве.

Подборная информация по телефону: +7 910 154-27-89.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
16 июня 2024, воскресенье
10:00
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