ДаргоФест
15 июня в поселке Арсеньево пройдет первый фестиваль искусств «ДаргоФест», посвященный Александру Сергеевичу Даргомыжскому.
Чтобы забронировать место в автобусе необходимо запомнить форму. Она заполняется на каждого пассажира.
15 июня трансфер из Тулы в Арсеньево осуществляется в 13.00 от музея «Тульские самовары» (г. Тула, ул. Менделеевская, 8), из Арсеньево в Тулу – после оперы «Русалка», ориентировочно в 19.15.
Где и когда?
Тула , Тула
15 июня 2024, суббота
15:00
1 - 15 июня
12 - 19 июня
4 - 19 июня
26 мая - 24 июня
4 мая - 21 июня 2023
11 мая - 19 июня 2023