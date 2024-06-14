15 июня в поселке Арсеньево пройдет первый фестиваль искусств «ДаргоФест», посвященный Александру Сергеевичу Даргомыжскому.

Чтобы забронировать место в автобусе необходимо запомнить форму. Она заполняется на каждого пассажира.

15 июня трансфер из Тулы в Арсеньево осуществляется в 13.00 от музея «Тульские самовары» (г. Тула, ул. Менделеевская, 8), из Арсеньево в Тулу – после оперы «Русалка», ориентировочно в 19.15.



