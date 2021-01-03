Обзор Myslo: где в Туле покататься на коньках, лыжах, тюбингах и сноубордах
Начались долгожданные новогодние каникулы. И теперь надо придумать, где весело и с пользой провести эти 10 дней отдыха. Myslo подготовил список полезных адресов.
Тула, ул. Первомайская, 13-а.
В ЦПКиО организованы две ледовые точки:
- Каток на большом круге возле Зеленой планеты.
- Хоккейная коробка возле базы проката.
Работают две базы проката: на большом круге и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.
Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 2500 руб.
Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.
Дополнительная услуга – помощник фигуриста – 80 руб./30 мин., 100 руб./час.
Санки и ледянки – 80 руб./час. При себе иметь паспорт.
Детский снегокат – 130 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.
Тюбинг – 150 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 3000 руб.
Скандинавские палки – 60 руб./час.
При себе иметь паспорт или залог – 1000 руб.
Тула, ул. Октябрьская, 188-а.
В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.
Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.
Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час.
Санки и ледянки – 80 руб./час.
Детский снегокат – 130 руб./час.
Скандинавские палки – 60 руб./час.
При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.
Тула, ул. Кутузова, 131.
В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.
Режим работы проката: среда – воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.
Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.
Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 размера) – 120 руб./час. Санки и ледянки – 80 руб./час.
Детский снегокат – 130 руб./час.
Скандинавские палки – 60 руб./час.
При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.
Тула, пос. Косая Гора,
ул. М. Горького, 62.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 23.00. С января откроется пункт проката.
Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.
Открытие 3 января.
Прокат лыж: для взрослых и детей – от 100 руб./час.
При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.
Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59.
Режим работы: понедельник – четверг с 15.00 до 22.00, пятница с 15.00 до 23.00, суббота с 11.00 до 23.00, воскресенье с 11.00 до 21.00.
Прокат лыж: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.
Сноуборд: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.
Тюбинг: по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 500 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.
Подъемники: скипас и ознакомительный билет (3 подъема) по будням – 200 руб., по выходным и в праздничные дни – 200 руб., 1 подъем (Зеленый склон) по будням – 20 руб., по выходным и в праздничные дни – 40 руб., 1 подъем (большой подъемник) – по будням – 30 руб., по выходным и в праздничные дни – 70 руб.
Абонементы на подъемник: большая канатная дорога – по будням 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 990 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 800 руб., 2 часа – 1400 руб., весь день – 1500 руб.
Зеленый склон – по будням 1 час – 300 руб., 2 часа – 500 руб., весь день – 600 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 900 руб..
Тула, Щекинское шоссе, 6,
тел. 8 (4872) 71-71-26.
Режим работы: по будням – с 15.00 до 22.00, по выходным – с 11.00 до 22.00.
Лыжи: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, по выходным – 2000 руб.
Сноуборд: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, весь день – 2000 руб.
Тюбинг: по будням – от 350 руб./час, весь день – 1000 руб., по выходным – от 400 руб./час, весь день – 2000 руб.
Коньки: по будням – от 150 руб./час, весь день – 500 руб., по выходным – от 200 руб./час, весь день – 750 руб.
Ленинский район, д. Форино, тел.: 8 (920) 764-25-55, 8 (910) 584-05-55, 8 (920) 778-45-85, 8 (910) 944-45-85.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых – 650 руб./час, для детей до 12 лет – 500 руб./час, для детей до 17 лет – 600 руб./час. Без использования подъемника – 500 руб./час.
Тюбинги: одноместный по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 250 руб./час, двухместный по будням – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 300 руб./час, трехместный по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 350 руб./час.
В качестве залога принимаются документы, удостоверяющие личность.
Билет на пользование подъемником: для взрослых – от 400 руб., для детей (до 12 лет) – от 300 руб.
Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется персональный бесплатный абонемент на 30 подъемов.
Тула, пос. Малахово,
тел. 8 (902) 840-23-33.
Режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 23.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 23.00
Прокат лыж: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.
Сноуборд: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.
Тюбинг: по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение.
Подъемники: по будням для взрослых – 500 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни для взрослых – 700 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 350 руб./час. 10 подъемов (по будним дням) – 550 рублей, 1 подъем – 60 рублей.
Подъемник учебного/детского склона: по будням – 300 руб./день, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./день.
Тула, ул. М. Горького, 18,
тел. 8 (4872) 34-42-08.
Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота – с 12.00 до 22.00, воскресенье – с 11.00 до 22.00.
Билеты на каток: для взрослых – 180 руб., для детей – 100 руб. Время катания не ограничено.
Прокат коньков для детей и взрослых – от 150 руб./час.
При себе необходим паспорт, водительские права или залог 1500 руб.
Губернский каток
Тула, пл. Ленина
График работы — ежедневно с 10.00 до 21.30.
Зареченский округ:
- Калужское шоссе, 5−7,
- ул. Седова, 27,
- п. Косая Гора, ул. Пушкина, 3,
- ул. Кутузова, 131,
- Пролетарская набережная.