Обзор Myslo: где в Туле покататься на коньках, лыжах, тюбингах и сноубордах

Фото из архива Myslo

Начались долгожданные новогодние каникулы. И теперь надо придумать, где весело и с пользой провести эти 10 дней отдыха. Myslo подготовил список полезных адресов.

ЦПКИО ИМ. П. П. БЕЛОУСОВА

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

В ЦПКиО организованы две ледовые точки:

Каток на большом круге возле Зеленой планеты.

Хоккейная коробка возле базы проката.

Работают две базы проката: на большом круге и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 2500 руб.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.

Дополнительная услуга – помощник фигуриста – 80 руб./30 мин., 100 руб./час.

Санки и ледянки – 80 руб./час. При себе иметь паспорт.

Детский снегокат – 130 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 1500 руб.

Тюбинг – 150 руб./час. При себе иметь паспорт или залог – 3000 руб.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или залог – 1000 руб.



КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) – 120 руб./час.

Санки и ледянки – 80 руб./час.

Детский снегокат – 130 руб./час.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.



ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК

Тула, ул. Кутузова, 131.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: среда – воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.

Прокат лыж: для взрослых – 160 руб./час, для детей – 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых – коньки хоккейные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 размера) – 150 руб./час, коньки детские (до 35 размера) – 120 руб./час. Санки и ледянки – 80 руб./час.

Детский снегокат – 130 руб./час.

Скандинавские палки – 60 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА ИМ. В. П. ВЕДЕНИНА

Тула, пос. Косая Гора,

ул. М. Горького, 62.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 23.00. С января откроется пункт проката.

ЛЫЖНАЯ ТРАССА «СПАРТАК»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Открытие 3 января.



Прокат лыж: для взрослых и детей – от 100 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.



ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА «НЕКРАСОВО»

Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59.

Режим работы: понедельник – четверг с 15.00 до 22.00, пятница с 15.00 до 23.00, суббота с 11.00 до 23.00, воскресенье с 11.00 до 21.00.

Прокат лыж: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.

Сноуборд: для взрослых – от 450 руб./час, для детей – от 320 руб./час.

Тюбинг: по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 500 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.

Подъемники: скипас и ознакомительный билет (3 подъема) по будням – 200 руб., по выходным и в праздничные дни – 200 руб., 1 подъем (Зеленый склон) по будням – 20 руб., по выходным и в праздничные дни – 40 руб., 1 подъем (большой подъемник) – по будням – 30 руб., по выходным и в праздничные дни – 70 руб.

Абонементы на подъемник: большая канатная дорога – по будням 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 990 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 800 руб., 2 часа – 1400 руб., весь день – 1500 руб.

Зеленый склон – по будням 1 час – 300 руб., 2 часа – 500 руб., весь день – 600 руб., по выходным и в праздничные дни 1 час – 500 руб., 2 часа – 800 руб., весь день – 900 руб..

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ДОЛИНА Х»

Тула, Щекинское шоссе, 6,

тел. 8 (4872) 71-71-26.



Режим работы: по будням – с 15.00 до 22.00, по выходным – с 11.00 до 22.00.

Лыжи: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, по выходным – 2000 руб.

Сноуборд: по будням – от 500 руб./час, весь день – 1500 руб., по выходным – от 600 руб./час, весь день – 2000 руб.

Тюбинг: по будням – от 350 руб./час, весь день – 1000 руб., по выходным – от 400 руб./час, весь день – 2000 руб.

Коньки: по будням – от 150 руб./час, весь день – 500 руб., по выходным – от 200 руб./час, весь день – 750 руб.



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ФОРИНО»

Ленинский район, д. Форино, тел.: 8 (920) 764-25-55, 8 (910) 584-05-55, 8 (920) 778-45-85, 8 (910) 944-45-85.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых – 650 руб./час, для детей до 12 лет – 500 руб./час, для детей до 17 лет – 600 руб./час. Без использования подъемника – 500 руб./час.

Тюбинги: одноместный по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 250 руб./час, двухместный по будням – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 300 руб./час, трехместный по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 350 руб./час.

В качестве залога принимаются документы, удостоверяющие личность.

Билет на пользование подъемником: для взрослых – от 400 руб., для детей (до 12 лет) – от 300 руб.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется персональный бесплатный абонемент на 30 подъемов.



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «МАЛАХОВО»

Тула, пос. Малахово,

тел. 8 (902) 840-23-33.



Режим работы: понедельник – пятница с 15.00 до 23.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 23.00

Прокат лыж: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.

Сноуборд: для взрослых по будням – 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 450 руб./час, для детей – по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 255 руб./час.

Тюбинг: по будням – 200 руб./час, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./час. Залог за снаряжение – водительское удостоверение.

Подъемники: по будням для взрослых – 500 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни для взрослых – 700 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) – 350 руб./час. 10 подъемов (по будним дням) – 550 рублей, 1 подъем – 60 рублей.

Подъемник учебного/детского склона: по будням – 300 руб./день, по выходным и в праздничные дни – 400 руб./день.



ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН «ЗАРЕЧЬЕ»

Тула, ул. М. Горького, 18,

тел. 8 (4872) 34-42-08.



Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота – с 12.00 до 22.00, воскресенье – с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых – 180 руб., для детей – 100 руб. Время катания не ограничено.

Прокат коньков для детей и взрослых – от 150 руб./час.

При себе необходим паспорт, водительские права или залог 1500 руб.



Новый Ледовый дворец

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а.

+7 (4872) 33-68-06. Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте uss71.ru и по телефону

Стоимость билетов для взрослых 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 250 рублей. Также выделены билеты льготной категории, стоимость которых составляет 280 рублей и 170 рублей соответственно.

Аренды коньков здесь нет, приходите со своими! Допустимое количество посетителей на один сеанс – 50 человек.

БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ И ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ

Губернский каток

Тула, пл. Ленина



График работы — ежедневно с 10.00 до 21.30.

Входной билет и прокат коньков бесплатны. Билет можно будет бесплатно забронировать на сайте или получить при входе. Чтобы избежать очередей, 70% (105 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании, остальные 45 — на входе. Забронировать билет можно не ранее чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить билет на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Залог — документ, подтверждающий личность, кроме паспорта, или 1500 руб. за прокат коньков, 1000 руб. — помощник фигуриста, 1500 руб. — прокат защитного шлема (детям до 12 лет).

Подробнее про работу Губернского катка читайте здесь

КАТКИ И КОРОБКИ В РАЙОНАХ

Зареченский округ:

каток: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;

хоккейная коробка: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;

хоккейная коробка: с. Хрущево, ул. Прудная;

хоккейная коробка: пос. Рождественский, ул. Лесная;

каток: пос. Обидимо, Комсомольская площадь, 2-а.

Пролетарский округ:

хоккейная коробка: ул. Металлургов, 22;

хоккейная коробка: ул. Бондаренко, 23.

Центральный округ:

хоккейная коробка на Казанской набережной;

хоккейная коробка в п. Победа;

хоккейная коробка по ул. Кауля, между д. 7, к. 3 и д. 11-а по ул. Новомосковской;

хоккейная коробка стадиона в пос. Петелино.

Привокзальный округ:

хоккейная коробка: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15;

хоккейная коробка: с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9−11;

хоккейная коробка: пос. Рассвет, 35;

хоккейная коробка: п. Алешня, ул. Молодежная, 1.

Советский округ:

хоккейная коробка: ул. Гоголевская, 94 (МКД).

На данный момент заливают еще хоккейные коробки и катки по адресам: