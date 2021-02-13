12 фактов о раке молочной железы, которые могут спасти вам жизнь

Медосмотры, диспансеризация и самообследование помогут обнаружить недуг на самой ранней стадии.

Как не просмотреть онкологию? Что делать, если вы нащупали уплотнение в груди? И можно ли полностью восстановиться после операции?

На вопросы туляков ответил заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Тульского областного онкологического диспансера Тимур Аскаров.

– На что нужно обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь?

– Вопросом диагностики нужно озадачиться, когда вы заметили общие симптомы: беспричинную слабость и быструю потерю веса за короткий промежуток времени. Они могут быть проявлением разных заболеваний, но онкология в их числе.

Чтобы не упустить именно рак молочной железы, женщины должны каждый месяц проводить самообследование: от соска к периферии ощупывать молочные железы, слегка надавливать на сосок, ощупывать подмышечные области. Если вы нащупали что-то, заметили асимметрию, изменение кожных покровов или выделения из сосков, обязательно обратитесь к врачу. Чем раньше вы забьете тревогу, тем лучше будет прогноз по лечению. В арсенале врачей сейчас есть весь необходимый спектр средств, методик, знаний, лекарственных средств и оборудования для борьбы с этим заболеванием. При раке молочной железы, диагностированном на первой стадии, выживаемость достигает 97%.

В качестве профилактики женщинам до 40 лет необходимо раз в два года проводить УЗИ молочных желез, а после 40 лет – маммографию раз в год.

– Есть ли какой-то пограничный возраст, когда риск возникновения рака увеличивается?

– У большинства пациентов рак молочной железы диагностируется в возрасте старше 65 лет. Но в последние годы заболевание молодеет: около четверти пациенток – женщины до 45 лет.

– Есть ли факторы риска возникновения рака молочной железы?

– Раннее начало менструаций, их позднее окончание, поздние роды, наследственность по раку молочной железы и яичников. Не все разновидности онкологии молочной железы наследственные, но женщинам, у которых ближайшие родственниками сталкивались с ней, нужно быть предельно внимательными и не пропускать диспансеризацию и медосмотры.

– Как можно попасть на маммографию?

– Проблем с прохождением маммографии в Тульской области нет. Маммографы неплохого качества есть и в областном центре, и в районных больницах. Основной поток пациентов с подозрением на онкологию молочных желез может быть направлен терапевтом по месту жительства в маммологический центр Тульской областной клинической больницы, который находится на ул. Ф. Энгельса в Туле.

– Начали беспокоить болезненные ощущения через несколько месяцев после отмены грудного вскармливания. УЗИ чистое, нужны ли онкомаркеры?

– Кроме проведения ультразвукового исследования необходима консультация врача. УЗ-диагностика и маммография позволяют выявить очень маленькие изменения, но иногда бывают негативные опухоли, которые можно не обнаружить. Онкомаркеры при раке молочной железы в плане первичной диагностики не имеют особой ценности, они могут быть в норме и при наличии злокачественного новообразования.

– К какому специалисту обратиться в первую очередь, если что-то беспокоит в груди?

– Первично нужно обратиться к терапевту по месту жительства. Врач после осмотра направит вас к необходимым специалистам. При подозрении и лечении онкологии пациента могут осматривать гинеколог, онколог, маммолог, хирург и терапевт.

– Живу в районном городе, нужно ли мне назначение врача, если я хочу попасть на прием в Тульский областной онкодиспансер?

– Да. Направление в онкодиспансер желательно. Нужно понимать целесообразность вашего обращения. Если консультация онколога, действительно, необходима, терапевт по месту жительства даст вам направление и может сразу записать на прием через информационную систему.

– После операции прошло 4 года. Можно ли сдавать кровь из руки с оперированной стороны?

– Желательно не сдавать кровь из руки с оперированной стороны, если есть такая возможность. Абсолютных показаний со сдачи крови из руки со стороны операции нет.

– Если обнаружен рак, можно ли обойтись без операции при лечении?

– При большинстве случаев оперативное лечение – один из основных вариантов. Если мы рассчитываем на полное выздоровление при раке молочной железы, то оперативное лечение необходимо.

– Рассказываете ли вы родственникам о диагнозе? Можно ли сохранить свое состояние в тайне?

– По законодательству, информацию о диагнозе должен знать сам пациент. Если он считает нужным с кем-то поделиться, он сделает это. Также в согласии на лечение пациент может указать, кому можно сообщать о диагнозе и состоянии. Если таких лиц в списке нет, то врачи не сообщают родственникам, мы не имеем на это право.

– После лечения рака молочной железы на ранней стадии возможно ли полное восстановление?

– Да. При нераспространенных опухолях после онкологической операции можно рассчитывать на приемлемый эстетический вид. Есть возможность делать органосохраняющие операции, когда мы удаляем опухоль в пределах здоровых тканей и основной объем молочной железы сохраняется.

Можно делать онкопластические операции, когда недостающий объем формируется из собственных тканей молочной железы или перемещенного лоскута.

Также есть возможность провести реконструкцию с помощью эндопротезов. Она может быть одномоментной, отсроченной или двухэтапной.

– Как записаться на прием к онкологу в Туле?

– Через участкового терапевта, по телефону 8 (4872) 33-81-41, на сайте doctor71.ru или через инфомат в диспансере. Записываться лучше заблаговременно.