Иван Охлобыстин: «К критике в соцсетях отношусь внимательно»

Фото пресс-службы Ивана Охлобыстина

В воскресенье, 21 февраля, на сцене Городского концертного зала в интерактивном моноспектакле Охлобыстин поговорит с туляками о жизни и любви – в общем, о вечных человеческих ценностях.

В телефонном интервью Иван Иванович рассказал нам, о чем мечтает, почему его доктор Быков так популярен, общается ли он с Михаилом Ефремовым и на какие вопросы отвечать никогда не станет.

– Иван, 21 февраля вы приезжаете в Тулу с творческой встречей. Что ждет зрителей на Вашем выступлении?

– Зрителей жду я! Немного пред­ыстории: однажды мне предложили во МХАТе прочитать свои произведения и ответить на вопросы зрителей. Я подумал, что для зрителей такой формат покажется скучным и неинтересным. А в итоге были скуплены все билеты. Люди даже на ступеньках сидели. Затем я выступил в таком формате в Санкт-Петербурге. Затем мы решили прокатиться с такими выступлениями по всей стране. И тогда я для себя сделал неожиданный вывод: длинные музыкальные и литературные вставки зрителей обременяют. Людям интересно знать, например, как снимается кино. Но не какие-то горячие факты из жизни медийных персон их интересуют, а интересен сам процесс и его тонкости. А еще они хотят услышать моё честное мнение по поводу волнующих душу тем: прощать или не прощать, любить или не любить и так далее. Как таковые ответы, назидательные советы от меня людям не нужны. Мы будто бы сверяемся со зрителями мыслями, но каждый при этом имеет свое мнение. В этом процессе между нами образуется некая невидимая связь. Получается настоящая духовная беседа. А наш диалог с залом – это отсылка к потаенным течениям души человека. На предстоящих выступлениях зрители тоже смогут подготовить для меня свои вопросы, а я их зачитаю и поделюсь своими мыслями.

– Тулякам разрешите задавать вопросы на любые темы или для Вас всё же есть какие-то табу?

– Не стану отвечать на деликатные вопросы о своей личной жизни и жизни своих близких. Вообще чужую личную жизнь анализировать не люблю, не люблю сплетни.

– За время пандемии концертная жизнь в стране замерла. Туляки очень соскучились по выступлениям артистов. А что Вам дают живые концерты, насколько Вы подпитываетесь от них?

– Живые концерты дают мне ощущение сопричастности. На каждом выступлении наступает такой момент, когда ты отвечаешь на очередной вопрос из зрительного зала и понимаешь: люди рядом с тобой такие же, как и ты. Они так же живут, так же переживают за себя и своих близких, за то же самое болеют душой и тем же самым гордятся. Эта сопричастность подпитывает меня. Без этого невозможно жить.

– Какие у Вас ближайшие актерские планы? В каких проектах мы скоро Вас увидим?

– На днях я начинаю сниматься в продолжении сериала «Полярный». Кроме того, весной выйдет фильм с моим участием «Недетский дом». В планах – еще несколько интересных проектов.

– Одна из Ваших самых популярных ролей – в сериале «Интерны». Как думаете, за что зрители полюбили Вашего героя?

– За то, что он по-настоящему искренний. Этот фильм сделали люди, очень точно и чутко прочувствовавшие тему повествования. Взяли больницу, но не стали паразитировать на горестях, которые возникают из-за болезней людей, не стали давить на жалость. Мой образ – это непутевый профессионал. Немного грубоватый, но умеющий любить по-настоящему. Эти противоречия оказались очень интересны и близки публике. Бывают люди правильные, но скучные, а бывают неправильные, но заводные! Это как раз о Быкове.

– Иван, как у Вас складываются отношения с соцсетями? Где Вы активны? Общаетесь ли с по­клонниками и как относитесь к критике?

– К критике, если она мотивированная, отношусь внимательно. Когда люди что-то советуют или аргументированно критикуют, их слова я использую для самосовершенствования. Когда в соцсетях я вижу банальную грязь, пропускаю. На добрые отклики по возможности отвечаю благодарностью. А что касается в целом соцсетей, могу сказать следующее: это дело требует полной самоотдачи. Поэтому я не так активен, как многим хотелось бы. В Instagram вывешиваю некоторые фотографии, объявления, поздравления. Веду страницу «ВКонтакте», там я размещаю публицистические заметки, выражаю свое мнение на различные темы.

– У Вас шесть детей. Мечтаете ли о внуках?

– Да! Хочу много внуков. Дети мне пообещали, что у каждого будет не менее трех детей.

– Говорят, актеры – натуры творческие и потому сложные. Есть ли у Вас настоящие друзья среди актеров, режиссеров? С кем дружите уже несколько десятков лет?

– Много, очень много! У меня прекрасные дружеские отношения почти со всем коллективом театра Фоменко, хорошо общаюсь с актерами из МХАТа и «Современника». Конечно же, Михаил Ефремов. Из музыкального мира – Гарик Сукачёв, Александр Скляр. Недавно мы подружились с Александром Розенбаумом. Я всегда восхищался его творчеством. Это человек-глыбища! Ещё Михаил Пореченков, Фёдор Добронравов… Всех не перечислить.

– С Михаилом Ефремовым сейчас удается поддерживать связь?

– Пишем ему письма. В основном пишет Анфиса (дочь Охлобыстина, крестница Ефремова. – Прим. авт.), я реже. Когда в его исправительном учреждении разрешат встречи, обязательно по­едем в гости.

– Чего ждете от наступившего 2021 года? Как думаете, сможет ли концертная жизнь вернуться в прежнее русло?

– Думаю, что концертная деятельность в полном объеме к той, какой она была до пандемии, вернуться не сможет. Мы вошли в своеобразный период – из одной эпохи переходим в другую, технотронную. Это делает наше общение чуть-чуть иным, делает нас немного другими. Мы по-другому строим график дня, по-другому работаем, планируем. Но зато и в происходящем есть плюсы – развитие киноплатформ. Теперь у них больше показов, больше рекламы. Они позволяют себе экспериментировать и делать хорошее кино. Там появился очень интересный контент.

– Ваше пожелание всем нашим читателям.

– Желаю любви и терпения!

Досье Myslo

Иван Охлобыстин

Родился 22 июля 1966 г. в доме отдыха «Поленово» Тульской области.

Окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Семья: жена Оксана, дочери Анфиса, Евдокия, Варвара, Иоанна, сыновья Василий, Савва.

Является крестным отцом более 50 человек.

Избранная фильмография: «Приют комедиантов», «Мама, не горюй», «ДМБ», «Даун Хаус», «Москва, я люблю тебя!», «Generation П», «Метод Фрейда», «Холоп».