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Клиника «Эксперт»: боли больше нет!
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Клиника «Эксперт»: боли больше нет!

Избавиться от боли, понять ее причину и вовремя начать лечение – всё это делают в новом корпусе клиники на ул. Болдина, 76.

Новый двухэтажный корпус клиники «Эксперт» открылся в сентябре 2023 года. Его ядро – «Центр боли», в котором внедрен междисциплинарный и мультифункциональный подход, где пациента ведет целый консилиум врачей. Главный принцип Центра – это оказание разных видов медицинской помощи пациентам под одной крышей. 

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Центр сможет принимать более 10 тысяч пациентов в год. В нем есть операционная для малоинвазивных операций, мощное диагностическое оборудование, дневной стационар. Подробнее обо всем расскажет Сергей Попов, нейрохирург клиники «Эксперт».

– Сейчас проблема пациентов и в Тульском регионе, и в России в целом, состоит в том, что пациент приходит с болью к терапевту, терапевт отправляет его к неврологу, невролог – к сосудистому хирургу. И это продолжается 2-3 месяца без возвращения пациента к нормальному качеству жизни. 

Когда-то, конечно, либо боль закончится сама, либо все-таки пациент дойдет до специалиста и наконец ему окажут помощь. Но скорость жизни сейчас такова, что хочется скорее в нее вернуться, а пациент чаще всего просто теряет время и терпит боль.

В «Центре боли» мы собрали все диагностические, лечебные, реабилитационные мощности. 

1 этаж 

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Здесь все посвящено диагностике. Высокопольный МРТ-томограф, КТ-томограф, ультразвуковой аппарат высокого класса для экспертного выполнения всех видов исследований. Кроме того, мы проводим здесь новые совмещённые исследования, например, УЗИ-нейромиографию, чтобы точно дифференцировать функциональное состояние, оценить уровень поражения нервов. 

2 этаж 

Здесь все направлено на то, чтобы узнать причину боли и купировать ее. Пациента осмотрят в кабинете первичного приема и сразу сделают ультразвуковое исследование. Врачи знают, что, например, боль в ноге может быть вызвана массой причин. Воспаление седалищного нерва или отражённая боль фасетки, артроз коленного или тазобедренного суставов, тромбоз или фасциальный синдром. 

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После процедуры УЗИ, на котором сразу верифицируют причину заболевания, пациенту купируют боль. И только после этого принимают решение о дальнейшем лечении, возможно, инвазии. Например, если это фасеточный синдром, делают инъекцию в межпозвоночные суставы; если дисковая грыжа – показана трансформинальная или  эпидуральная блокада. Наша задача на этом этапе – определить, требуется ли пациенту хирургическое вмешательство, либо лечение можно вести консервативно. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть исследования, которые говорят о том, что через 5 лет после спинальных операций по удалению межпозвоночной грыжи диска частота болевых синдромов у оперированных и неоперированных пациентов сравнивается. Это говорит о том, что мы должны уменьшить количество показаний к операциям, и другими методами улучшить качество жизни пациента и возможности его реабилитации.

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…и голова не болит!

В новом корпусе клиники «Эксперт» есть отдельный кабинет лечения головной боли. 

– Раньше головную боль лечили так: сделали МРТ, не нашли органических поражений, лечат сосудистыми и ноотропными препаратами. Сейчас доказано влияние на головную боль большого и малого затылочного нерва, дегенеративных явлений в шейном отделе позвоночника, поражения челюстных суставов. Большой процент болевых синдромов связан с мигренями и головной болью напряжения. Мы это тоже лечим! Опытный нейрохирург поможет найти истинную причину недомогания и облегчит страдания пациентов даже с самыми сложными хроническими болевыми синдромами. 

В Центре доступны самые современные методы лечения: терапия моноклональными антителами, ботулинотерапия, коррекция верхнего и нижнего челюстного сустава, работаем вместе с коллегами-стоматологами и т. д.

– Мы окажем весь объём противоболевой помощи. Если пациент нуждается в эндопротезировании, мы маршрутизируем его на наши партнёрские площадки в Москву. 

Реабилитация

В тульской клинике успешно проводят и реабилитацию спортсменов. В «Эксперте» обслуживаются «Арсенал» и «Тулица», хоккейная академия им. Михайлова. 

– Мы выполняем гиалуроновую терапию, коррекцию препаратами, тейпирование, проводим мануальную терапию, физиотерапию – то есть полный спектр лечения от диагностики до реабилитации.

Важно понимать, что если грыжа сформировалась, есть дефект в диске, он никуда не уйдёт. И если пациент вовремя обратится к нам, мы проведем своевременную диагностику и адекватное лечение, он выйдет на адекватную реабилитацию и длительную ремиссию. Пациент приходит, наблюдается и не выпадает из своего ритма жизни. 

В клинике применяется ускоренная методика восстановления после вмешательств. Её суть в том, что пациенты встают уже в день операции, испытывают меньше боли, а также проводят меньше времени на стационарном лечении.

По последнему слову техники

Новый центр полностью укомлектован современным диагностическим оборудованием экспертного класса. Аппараты УЗИ и нейромиографии, 64-срезовые томографы высокого разрешения, аппарат МРТ Philips мощностью 1,5 Тесла, холодноплазменный генератор Cosmo, полный спектр наборов и нитиноловых электродов, наборы для нуклеопластики. Не каждая столичная клиника может похвастаться такой оснащенностью!

Что еще?

В клинике есть отделение малоинвазивных операций, таких как лечение геморроя, гинекологических недугов (недержание мочи, выпадение матки), косметических патологий, ортопедии (в частности, исправление вальгусной стопы), отдельное направление – ЛОР.

Также сейчас в клинике начали выполнять исследования синдрома ночного апноэ. Пациенту делают суточное мониторирование, изучают длительность, выраженность синдрома и решают вопрос о записи на хирургические операции по коррекции мягкого нёба. Если раньше проблема решалась с помощью специального аппарата и маски, в которой пациент должен был спать, то теперь небольшое хирургическое вмешательство позволит решить проблему. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Болдина, 76.
Тел.: (4872) 33-79-61.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.

tul.mrtexpert.ru

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:10
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