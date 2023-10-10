Клиника «Эксперт»: боли больше нет!

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Избавиться от боли, понять ее причину и вовремя начать лечение – всё это делают в новом корпусе клиники на ул. Болдина, 76.

Новый двухэтажный корпус клиники «Эксперт» открылся в сентябре 2023 года. Его ядро – «Центр боли», в котором внедрен междисциплинарный и мультифункциональный подход, где пациента ведет целый консилиум врачей. Главный принцип Центра – это оказание разных видов медицинской помощи пациентам под одной крышей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Центр сможет принимать более 10 тысяч пациентов в год. В нем есть операционная для малоинвазивных операций, мощное диагностическое оборудование, дневной стационар. Подробнее обо всем расскажет Сергей Попов, нейрохирург клиники «Эксперт».

– Сейчас проблема пациентов и в Тульском регионе, и в России в целом, состоит в том, что пациент приходит с болью к терапевту, терапевт отправляет его к неврологу, невролог – к сосудистому хирургу. И это продолжается 2-3 месяца без возвращения пациента к нормальному качеству жизни.

Когда-то, конечно, либо боль закончится сама, либо все-таки пациент дойдет до специалиста и наконец ему окажут помощь. Но скорость жизни сейчас такова, что хочется скорее в нее вернуться, а пациент чаще всего просто теряет время и терпит боль.

В «Центре боли» мы собрали все диагностические, лечебные, реабилитационные мощности.

1 этаж

Здесь все посвящено диагностике. Высокопольный МРТ-томограф, КТ-томограф, ультразвуковой аппарат высокого класса для экспертного выполнения всех видов исследований. Кроме того, мы проводим здесь новые совмещённые исследования, например, УЗИ-нейромиографию, чтобы точно дифференцировать функциональное состояние, оценить уровень поражения нервов.

2 этаж

Здесь все направлено на то, чтобы узнать причину боли и купировать ее. Пациента осмотрят в кабинете первичного приема и сразу сделают ультразвуковое исследование. Врачи знают, что, например, боль в ноге может быть вызвана массой причин. Воспаление седалищного нерва или отражённая боль фасетки, артроз коленного или тазобедренного суставов, тромбоз или фасциальный синдром.

После процедуры УЗИ, на котором сразу верифицируют причину заболевания, пациенту купируют боль. И только после этого принимают решение о дальнейшем лечении, возможно, инвазии. Например, если это фасеточный синдром, делают инъекцию в межпозвоночные суставы; если дисковая грыжа – показана трансформинальная или эпидуральная блокада. Наша задача на этом этапе – определить, требуется ли пациенту хирургическое вмешательство, либо лечение можно вести консервативно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть исследования, которые говорят о том, что через 5 лет после спинальных операций по удалению межпозвоночной грыжи диска частота болевых синдромов у оперированных и неоперированных пациентов сравнивается. Это говорит о том, что мы должны уменьшить количество показаний к операциям, и другими методами улучшить качество жизни пациента и возможности его реабилитации.

…и голова не болит!

В новом корпусе клиники «Эксперт» есть отдельный кабинет лечения головной боли.

– Раньше головную боль лечили так: сделали МРТ, не нашли органических поражений, лечат сосудистыми и ноотропными препаратами. Сейчас доказано влияние на головную боль большого и малого затылочного нерва, дегенеративных явлений в шейном отделе позвоночника, поражения челюстных суставов. Большой процент болевых синдромов связан с мигренями и головной болью напряжения. Мы это тоже лечим! Опытный нейрохирург поможет найти истинную причину недомогания и облегчит страдания пациентов даже с самыми сложными хроническими болевыми синдромами.

В Центре доступны самые современные методы лечения: терапия моноклональными антителами, ботулинотерапия, коррекция верхнего и нижнего челюстного сустава, работаем вместе с коллегами-стоматологами и т. д.

– Мы окажем весь объём противоболевой помощи. Если пациент нуждается в эндопротезировании, мы маршрутизируем его на наши партнёрские площадки в Москву.

Реабилитация

В тульской клинике успешно проводят и реабилитацию спортсменов. В «Эксперте» обслуживаются «Арсенал» и «Тулица», хоккейная академия им. Михайлова.

– Мы выполняем гиалуроновую терапию, коррекцию препаратами, тейпирование, проводим мануальную терапию, физиотерапию – то есть полный спектр лечения от диагностики до реабилитации.

Важно понимать, что если грыжа сформировалась, есть дефект в диске, он никуда не уйдёт. И если пациент вовремя обратится к нам, мы проведем своевременную диагностику и адекватное лечение, он выйдет на адекватную реабилитацию и длительную ремиссию. Пациент приходит, наблюдается и не выпадает из своего ритма жизни.

В клинике применяется ускоренная методика восстановления после вмешательств. Её суть в том, что пациенты встают уже в день операции, испытывают меньше боли, а также проводят меньше времени на стационарном лечении.

По последнему слову техники

Новый центр полностью укомлектован современным диагностическим оборудованием экспертного класса. Аппараты УЗИ и нейромиографии, 64-срезовые томографы высокого разрешения, аппарат МРТ Philips мощностью 1,5 Тесла, холодноплазменный генератор Cosmo, полный спектр наборов и нитиноловых электродов, наборы для нуклеопластики. Не каждая столичная клиника может похвастаться такой оснащенностью!

Что еще?

В клинике есть отделение малоинвазивных операций, таких как лечение геморроя, гинекологических недугов (недержание мочи, выпадение матки), косметических патологий, ортопедии (в частности, исправление вальгусной стопы), отдельное направление – ЛОР.

Также сейчас в клинике начали выполнять исследования синдрома ночного апноэ. Пациенту делают суточное мониторирование, изучают длительность, выраженность синдрома и решают вопрос о записи на хирургические операции по коррекции мягкого нёба. Если раньше проблема решалась с помощью специального аппарата и маски, в которой пациент должен был спать, то теперь небольшое хирургическое вмешательство позволит решить проблему.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Болдина, 76.

Тел.: (4872) 33-79-61.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00. tul.mrtexpert.ru

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