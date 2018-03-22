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Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!»

фото Александра Каналина.
Партнерский материал

Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!»

Щедрая весна в ТРЦ «Макси» дарит тулякам каждую неделю 50 000 рублей!

Провести интересно свободное время, совершить приятную покупку, а потом получить обратно потраченную сумму – идеальное сочетание. Если вы думаете, что это невозможно, то сильно ошибаетесь. За две недели 22 тулякам это удалось! Хотите знать, как такое возможно?
 
Щедрая весна в ТРЦ «Макси» дарит тулякам каждую неделю 50 000 рублей! В торгово-развлекательном центре 1 марта стартовала масштабная акция «Вернем деньги за покупку!». Акция проходит в формате розыгрыша и продлится до 28 апреля.
 
За это время в рамках акции будет проведено 8 розыгрышей — по одному в неделю, а это значит, что шансов выиграть больше. 
 
Участвовать можно каждую неделю! 
 
Секрет прост: прийти с понедельника по пятницу в торгово-развлекательный центр «Макси», совершить покупку от 1500 рублей, получить кассовый чек, зарегистрировать его на стойке информации (обязательно надо успеть это сделать до выходных), опустить купон в лототрон, прийти в ближайшую субботу в 13.00 на розыгрыш и верить в удачу. 
Стойка регистрации чеков расположена в большом атриуме вблизи сцены. Режим работы стойки:    10.00 – 21.00
с понедельника по пятницу.
Кстати, ограничений по количеству чеков, участвующих в розыгрыше в течение недели, тоже нет: совершили несколько покупок на сумму не менее 1500 рублей, регистрируйте все чеки, опускайте в лототрон купоны и увеличивайте свои шансы на победу. 
 
Важное замечание: чеки за покупки с предыдущей недели на текущей неделе уже не участвуют в розыгрыше.
 
Число победителей каждый раз варьируется и зависит от сумм в чеках победителей: если потраченная сумма менее 10 тысяч рублей, то она возвращается счастливчику полностью. Если же больше, то выдаются только эти десять тысяч – это лимит, определенный организаторами акции. Все подробности акции можно уточнить либо  на стойке информации в 
ТРЦ «Макси» либо на сайте www.tula.maxi-shopping.ru. 
 
Каждый розыгрыш проводится до тех пор, пока весь недельный призовой фонд в 50 000 рублей не будет разыгран полностью. 
 
Анна Павлинова:
– Часто с ребенком приходим в «Макси» отдыхать. Дочери очень нравится в детской зоне. В розыгрышах не участвовала никогда, но сегодня я ехала и была уверена, что без приза уйти не должна! И надежды оправдались. Покупала джинсы, они оказались счастливыми, теперь буду их надевать на все розыгрыши.
 
Забрать свой приз победители могут в ближайший после розыгрыша понедельник. Для этого нужно прийти в администрацию торгово-развлекательного центра «Макси» с паспортом и предъявить чек, а также купон. 
 
Деньги победителям выдаются наличными в этот же день. И можно начинать их снова тратить, чтобы опять испытать удачу.
Валерий Сидоренков: 
– Купили кожаную куртку, в магазине сказали, что проходит акция. Опустили купон и в результате вернули 10 тысяч рублей от покупки. Вообще в «Макси» ходим регулярно: удобно расположен, парковка большая, широкий выбор магазинов – здесь есть всё. В акции буду продолжать участвовать – вдруг еще повезет?
 
Оксана Кротова: 
– Давно не участвовала в розыгрышах, когда-то выиграла 2000 рублей, и вот сегодня ситуация повторилась. Я очень рада, обязательно продолжу участвовать в акции и расскажу о ней друзьям. Это же очень здорово, когда получил удовольствие от покупки, а в качестве бонуса за нее вернули деньги. Спасибо организаторам!
 
 
Кстати, в группе «Макси Тула» «ВКонтакте» проводится еще больше розыгрышей. Поэтому вступайте в группу и следите за обновлениями.
 
ТРЦ «Макси»
Галерея
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 1
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 2
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 3
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 4
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 5
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 6
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 7
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 8
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 9
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 10
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 11
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 12
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 13
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 14
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 15
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 16
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 17
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 18
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 19
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 20
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 21
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 22
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 23
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 24
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 25
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 26
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 27
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 28
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 29
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 30
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 31
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 32
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 33
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 34
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 35
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 36
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 37
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 38
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 39
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 40
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 41
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 42
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 43
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 44
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 45
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 46
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 47
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 48
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 49
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 50
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 51
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 52
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 53
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 54
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 55
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 56
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 57
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 58
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 59
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 60
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 61
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 62
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 63
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 64
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 65
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 66
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 67
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 68
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 69
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 70
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 71
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 72
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 73
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 74
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 75
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 76
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 77
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 78
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 79
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 80
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 81
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 82
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 83
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 84
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 85
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 86
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 87
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 88
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 89
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 90
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 91
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 92
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 93
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 94
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 95
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 96
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 97
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 98
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 99
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 100
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 101
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 102
Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!», Фото: 103
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Автор: Юлия Александрова, 22 марта, в 11:29 +1
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