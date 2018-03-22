Весна в ТРЦ «Макси»: «Возвращаем деньги за покупки!»

фото Александра Каналина.

Провести интересно свободное время, совершить приятную покупку, а потом получить обратно потраченную сумму – идеальное сочетание. Если вы думаете, что это невозможно, то сильно ошибаетесь. За две недели 22 тулякам это удалось! Хотите знать, как такое возможно?

Щедрая весна в ТРЦ «Макси» дарит тулякам каждую неделю 50 000 рублей! В торгово-развлекательном центре 1 марта стартовала масштабная акция «Вернем деньги за покупку!». Акция проходит в формате розыгрыша и продлится до 28 апреля.

За это время в рамках акции будет проведено 8 розыгрышей — по одному в неделю, а это значит, что шансов выиграть больше.

Участвовать можно каждую неделю!

Секрет прост: прийти с понедельника по пятницу в торгово-развлекательный центр «Макси», совершить покупку от 1500 рублей, получить кассовый чек, зарегистрировать его на стойке информации (обязательно надо успеть это сделать до выходных), опустить купон в лототрон, прийти в ближайшую субботу в 13.00 на розыгрыш и верить в удачу.

Стойка регистрации чеков расположена в большом атриуме вблизи сцены. Режим работы стойки: 10.00 – 21.00 с понедельника по пятницу.

Кстати, ограничений по количеству чеков, участвующих в розыгрыше в течение недели, тоже нет: совершили несколько покупок на сумму не менее 1500 рублей, регистрируйте все чеки, опускайте в лототрон купоны и увеличивайте свои шансы на победу.

Важное замечание: чеки за покупки с предыдущей недели на текущей неделе уже не участвуют в розыгрыше.

Число победителей каждый раз варьируется и зависит от сумм в чеках победителей: если потраченная сумма менее 10 тысяч рублей, то она возвращается счастливчику полностью. Если же больше, то выдаются только эти десять тысяч – это лимит, определенный организаторами акции. Все подробности акции можно уточнить либо на стойке информации в

ТРЦ «Макси» либо на сайте www.tula.maxi-shopping.ru.

Каждый розыгрыш проводится до тех пор, пока весь недельный призовой фонд в 50 000 рублей не будет разыгран полностью.

Анна Павлинова:

– Часто с ребенком приходим в «Макси» отдыхать. Дочери очень нравится в детской зоне. В розыгрышах не участвовала никогда, но сегодня я ехала и была уверена, что без приза уйти не должна! И надежды оправдались. Покупала джинсы, они оказались счастливыми, теперь буду их надевать на все розыгрыши.

Забрать свой приз победители могут в ближайший после розыгрыша понедельник. Для этого нужно прийти в администрацию торгово-развлекательного центра «Макси» с паспортом и предъявить чек, а также купон.

Деньги победителям выдаются наличными в этот же день. И можно начинать их снова тратить, чтобы опять испытать удачу.

Валерий Сидоренков:

– Купили кожаную куртку, в магазине сказали, что проходит акция. Опустили купон и в результате вернули 10 тысяч рублей от покупки. Вообще в «Макси» ходим регулярно: удобно расположен, парковка большая, широкий выбор магазинов – здесь есть всё. В акции буду продолжать участвовать – вдруг еще повезет?

Оксана Кротова:

– Давно не участвовала в розыгрышах, когда-то выиграла 2000 рублей, и вот сегодня ситуация повторилась. Я очень рада, обязательно продолжу участвовать в акции и расскажу о ней друзьям. Это же очень здорово, когда получил удовольствие от покупки, а в качестве бонуса за нее вернули деньги. Спасибо организаторам!

ТРЦ «Макси»