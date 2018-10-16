В Тульской области прошел Всероссйиский чемпионат по бочча

Фото Александра Каналина.

C 4 по 15 октября в городе Алексин в рамках федеральной программы «МегаФон Бочча OPEN» прошёл первый лагерь по бочча для спортсменов, судей и тренеров.

На турнир в Алексин на Республиканскую учебно-тренировочную базу «Ока» съехались 48 спортсменов из 14 регионов страны в возрасте от 13 до 25 лет из Республик Татарстан и Калмыкия, Волгоградской, Саратовской, Брянской, Московской, Томской, Воронежской, Ульяновской, Кемеровской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского края. Среди претендентов на медали чемпионата были и спортсмены-любители, и члены сборной страны по бочча. Вот уже семь лет эти турниры по всей стране поддерживает «МегаФон» и благотворительный фонд «Новая жизнь».

Бочча - единственный вид спорта, доступным для людей с тяжелыми поражениями центральной нервной системы, это игра на точность и делится на периоды. В начале каждого периода бросается небольшой шар, паллино (pallino, иногда boccino). Каждому из спортсменов выдаются 6 мячей, задача игроков бросить свои мячи так, чтобы они были как можно ближе к паллино. Как отмечают специалисты, этот вид спорта развивает мелкую моторику, физические качества и, конечно, способствует социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Кузнецова, старший тренер сборной команды России по бочча:

- У спортсменов была очень обширная программа — первые два дня работал лагерь для молодых спортсменов. Тренеры и игроки сборной России по бочча проводили по две тренировки в день, делились секретами, передавали опыт, показывали специальные упражнения. Вообще, бочча — это, в первую очередь, реабилитация: становятся лучше руки, координация, общение и т. д.

Судья 1 категории, Главный судья соревнований Юлия Васильева:

- Кроме физического развития появляется уверенность в своих силах, и мотивация пробовать что-то новое. Некоторые ребята, которые не могли сами есть, после кидания мячей начинают есть ложкой. Причём здесь нет зависти, участники соревнований открыто делятся друг с другом собственными хитростями при игре, помогают друг другу и т. д. Участники создают группы в соцсетях и продолжают общаться, даже когда спортивное мероприятие заканчивается. Все ребята очень открытые, легко принимают в свою группу новичков.

Очень важную роль в реабилитации людей с диагнозом ДЦП играет развитие навыков ориентации в пространстве. Прежде всего это повышает качество жизни. Профессиональные игроки в бочча могут легко назвать расстояние до мяча. Главный плюс соревнований — новые друзья, которых обретают ребята.

Директор Тульского регионального отделения ПАО «МегаФон» Светлана Варнавская:

- Миссия нашей компании - создавать возможности, помогать людям общаться друг с другом. И это не только про бизнес и возможности сотовой связи. Федеральная программа «МегаФон Бочча OPEN» с 2011 года помогает людям с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков страны развить навыки коммуникации, поверить в себя, найти друзей и единомышленников. В этом году проект по развитию бочча «МегаФон Бочча OPEN» охватил более 50 регионов России, более 5000 детей и подростков открыли для себя этот вид спорта. «МегаФон» поддерживает организаторов этого турнира, тренеров, спортсменов, благотворительные фонды, социальных работников. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!

Спортсмены поделились с Myslo своими впечатлениями о соревнованиях и игре в целом.

Михаил Степин, 17 лет, Брянск:

- Я занимаюсь бочча уже четыре года. Мне нравится, это весело и интересно. На каждых соревнованиях у меня появляются новые друзья, теперь я знаю много людей из Москвы, Волгограда, Смоленска, Краснодара… А еще это возможность путешествовать. Я уже побывал на соревнованиях в Смоленске, Алексине и еще во многих городах.

Никита Литвинский, 22 года, Волгоград:

- Я уже был на соревнованиях по бочча в Евпатории, но больше всего мне понравился Алексин. Я очень хочу побывать в Москве, а еще съездить в Португалию и стать частью сборной страны, и поучаствовать в Параолимпиаде в Японии!

Диана Цыплина, Краснодар, член сборной России по бочча:

- Я занимаюсь бочча 5 лет. А количество соревнований даже сосчитать трудно: я объездила почти всю Россию начиная от родного Краснодарского края до Чебоксар. А ещё я была на соревнованиях в Португалии, Испании, Тайланде, Польше, Великобритании, Чехии, Хорватии… на каждом чемпионате я знакомлюсь с людьми из разных стран и городов, мы очень легко становимся друзьями. Я дружу с ребятами из Саратова, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, даже из Китая, Аргентины, Испании, Франции и Канады. Я хочу облететь весь земной шар и побывать в каждом городе и каждой стране!