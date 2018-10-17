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Хочешь изменить  жизнь? Действуй! Пять историй туляков, которым это удалось

Фото Алексея Пирязева, из личного архива Елены Крутоверцевой

Хочешь изменить  жизнь? Действуй! Пять историй туляков, которым это удалось

«Вот вернуться бы назад, я бы всё изменил!» – наверняка и вас посещали такие мысли. Но как решиться в корне изменить свою жизнь, профессию, начать работать «на себя»?

Работать «на себя»? А почему бы и нет! В Центре поддержки предпринимательства проходит огромное количество бесплатных семинаров и программ обучения для начинающих бизнесменов и бизнесвумен.

Елена Крутоверцева, 36 лет:

- После окончания медицинского колледжа я пришла работать в Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции наркозависимой молодежи. Потом я закончила ТГПУ, начала вести занятия по сценической речи. За время работы в Центре я постоянно проходила курсы повышения квалификации, много читала литературы по профессии.

А в 2008 году решилась на эксперимент. Закончила Институт практической психологии в Санкт-Петербурге, получила диплом бизнес-тренера. Начала работать в крупной компании в Туле региональным тренинг-менеджером. Я постоянно проводила тренинги по развитию для сотрудников сети и индивидуальные консультации и аттестации. Мне работа очень нравилась! Компания начала развиваться, и обязательным условием моей работы стали командировки в другие регионы. Но я мама двоих детей, поэтому оставлять их надолго я не хочу. Всё снова пришлось менять!

Я давно задумывалась о своем деле, позвонила в тульский бизнес-инкубатор, мне дали всю необходимую информацию, пригласили пройти курс обучения, посвященный всем тонкостям открытия собственного дела.

Курс интересный — дается общая структура и пошаговая инструкция — от создания идеи и бизнес-плана до практических шагов.

Я оформила ИП, сейчас веду группу в роли тренер по ораторскому мастерству.
Конечно, начинать что-то новое всегда страшно: а вдруг не справлюсь? Но желание быть полезной и самореализоваться перевешивает страх. Моя семья меня поддерживала. Это очень важно!

Ольга Васильева, 72 года:

- У меня два образования — я инженер, а еще педагог трудового обучения. Я работала инженером, а потом преподавателем труда в Доме пионеров Центрального района. Я всю жизнь живу по принципу «Если можешь помочь — помогай!».

Я часто езжу по городу и вижу, как в переходах или у магазинов стоят пожилые люди и инвалиды с протянутой рукой, просят на хлеб. Меня это возмутило!

Да, пенсии сейчас маленькие, многого себе позволить нельзя, но что же это такое, когда людям не хватает даже на хлеб? Я решила написать письмо губернатору Тульской области, в котором предложила открыть несколько социальных магазинов. Идея в том, что в этих магазинах смогут купить еду пожилые люди, инвалиды, сироты, люди из малообеспеченных или многодетных семей. А чтобы добиться доступной цены, я предложила исключить всех посредников и работать напрямую с производителями. Чтобы сэкономить на доставке, работать с фермерами и производителями из Тульской области. Мое письмо направили председателю регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяне Лапаевой. Она пригласила меня к себе и предложила обучение в Центре поддержки предпринимательства.

Я подумала: «А почему бы и нет? Обучение бесплатное, что я теряю?»

Прошла интенсив по азам предпринимательской деятельности, получила соответствующий сертификат. У меня очень дружная команда, сейчас мы ведем переговоры с фермерами, работаем с министерством сельского хозяйства Тульской области, Тульской торгово-промышленной палатой. Комитет имущественных и земельных отношений при поддержке администрации города выделяет нам 4 помещения под магазины — в Советстком, Зареченском и Пролетарском округах.

Мои близкие мою инициативу поддержали. Сын с невесткой сказали: «Дело хорошее, ты же стольким людям сможешь помочь!» К тому же мне дали куратора из Центра поддержки предпринимательства. Если возникают какие-либо вопросы, я всегда могу к нему обратиться. Это очень полезно. Ведь это мое первое ИП.

В ноябре я пройду еще одно обучение — в Центре занятости населения.

На специальных курсах меня научат работать на компьютере — отправлять письма, составлять необходимые документы. Это всё мне очень пригодится в работе. Я уверена, что у нас всё получится!

Дмитрий Бабкин, 33 года:

- Мои родители всю жизнь работают на заводе. Еще учась в школе, летом на каникулах я пришел к ним на подработку и сразу понял, что это не мое. Я решил, что буду работать сам на себя. Моя семья хотела, чтобы я получил правильную, по их мнению, профессию. В итоге я учился в Болоховском автомеханическом училище на автомеханика. Честно сказать, всегда мечтал был музыкантом или актёром, так что по окончании училища я поступил в Тульский колледж культуры и искусств. И почти сразу я начал подрабатывать в свадебном агентстве монтажёром и оператором. Затем проработал в одной из лидирующих в России SEO-компаний специалистом по поисковой оптимизации. Там я узнал, что такое сайты, как они выглядят изнутри и как разрабатываются.

В свободное время я думал над тем, как открыть свой бизнес. Вопросов у меня было много, а подсказать — некому.

Я организовал свою небольшую фирму и решил разработать для нее сайт. В этот момент сайт потребовался еще одному знакомому, причем за разработку он был готов заплатить. Так я заработал на этом поприще свои первые деньги — 5 000 рублей.

В итоге я решил посвятить этому жизнь. Мне удалось вывести на первые позиции свой сайт, настроить рекламу и получить регулярный поток клиентов.

За несколько лет я совершил огромное количество ошибок и неудачных экспериментов с бизнесом, финансовая линия постоянно была где-то на грани с банкротством.

И так продолжалось бы ещё очень долго, если бы я не услышал про Тульский центр поддержки предпринимательства. Обратившись туда, я сразу записался на два больших бесплатных курса «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», а также посетил ряд других бесплатных тренингов и семинаров, в числе которых было обучение продажам, генерации бизнес-идеи и т. д.

А став резидентом Тульского бизнес-инкубатора, я получил не только прекрасное большое помещение, но и полностью оборудованные рабочие места.

Сейчас жалею только о том, что не узнал про Центр поддержки предпринимательства раньше.

Центр поддержки предпринимательства Тульской области: Тула, ул. Советская, 67, тел. (4872) 25−98−31.

Освоить новую профессию может любой желающий в Центрах занятости населения региона. Также там проходят образовательные курсы для женщин, находящихся в декретном отпуске, и пенсионеров.

Анастасия Брунова, 35 лет, Богородицк:

- Получив образование по направлению «Финансы и кредит», я не смогла найти работу и решила обратиться на биржу труда. В результате устроилась экономистом на завод технохимических изделий в Богородицке, за несколько лет доросла до и. о. начальника финуправления предприятия. Пока была в декрете, завод обанкротился. Выходить на работу было некуда. Я не отчаялась и устроилась в Сбербанк в отдел по работе с юрлицами. Когда я ушла во второй декрет, отдел ликвидировали. Мне предложили перейти в отдел в Туле, но маме двоих детей работать в другом городе почти нереально.

Тогда я решила пройти переобучение в Центре занятости. Из семи предложенных направлений я выбрала «Компьютерный дизайн» — основы работы с Photoshop и Corеl.

Подумала, даже если не пригодится в работе, для жизни полезный навык.

Занятия длились около месяца. После окончания обучения я получила направление от Центра занятости на работу в отдел кадров на завод 423. Здесь я нашла свое призвание! Я помогаю новым сотрудникам адаптироваться в новом коллективе, провожу собеседования, занимаюсь фотографией на пропуска, готовлю поздравления и грамоты работникам завода.

Перемены — это всегда страшно, но я думаю, что лучше попытаться, чем не сделать и пожалеть об этом.

Михаил Асташин, 55 лет:

- По образованию я техник-механик по эксплуатации самолетов и авиадвигателей. Начинал работать еще в тульском аэропорту (тогда это был Тульский объединенный авиаотряд гражданской авиации) и прямо перед его закрытием ушел работать на Малиновский комбинат строительных конструкций. Затем был наладчиком оборудования в типографии, потом — водителем, доставлял на работу сотрудников заправок и кафе.

Когда мне исполнилось 55, понял, что крутить баранку уже тяжеловато: машин вокруг все больше, пробки, всегда на нервах, а здоровье уже не то.

Я хотел завести пчел, мне очень подошла бы работа по сменам. Дочь предложила мне обратиться в Центр занятости. Я пришел, рассказал, чем хочу заниматься, мне сразу задали вопрос: «Пойдешь учиться на оператора?» Конечно пойду!

Мне даже стипендию платили! По окончании обучения мне вручили удостоверение оператора III разряда. А за неделю до этого мне предложили место в «Тулатеплосети».

Так что всё возможно, главное — захотеть!

ГУТО «Центр занятости населения Тульской области»: Тула,
ул. Демонстрации, 34, тел. (4872) 30−90−25.

Мнение экспертов

Долги как мотивация

Когда владелец сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев начал свой успешный бизнес, у него за плечами было более 30 неудачных бизнес-экспериментов и 12 млн рублей долгов:

Алексей Локонцев

- Я понимал, что на обычной работе я эти долги в жизни не отдам. Решив открыть сеть барбершопов, я взял в долг еще 4 млн рублей. Друзья и знакомые в мою идею не верили, мне говорили: «Неужели ты думаешь, что люди будут стричься за 1000 рублей в кризис?» Я же в свою идею верил, и, как видите, сработало!

За 2 года Алексей Локонцев рассчитался с долгами и… набрал новые.

- На сегодняшний день я должен 80 млн рублей. Все эти деньги я вкладываю в строительство своих Top Gan в Санкт-Петербурге. Не надо бояться быть должным, надо бояться не видеть, как отдать! Я знаю, как отдам долги, я знаю, как на это заработать! Долги — это мотивация, чтобы двигаться вперед. Если ты будешь в достатке, тебе будет лениво что-то делать, — рассказал Алексей Локонцев.


 

Как поверить в себя

Психолог и психотерапевт Лариса Милова:

Лариса Милова

- Кардинально менять что-то в своей жизни очень страшно, и даже небольшие изменения в жизни, как правило, вызывают тревогу. Даже хорошие события (например, повышение по работе, создание семьи, покупка квартиры) и плохие физиологически выражаются одинаково — повышается тревога. В современном обществе, многие вещи физически нас не уничтожают, но эмоционально мы их воспринимает именно так. Например,

если под угрозой самооценка, то мозг программирует человека на реакцию бегства или борьбы.

 

– На мой взгляд, именно тревога мешает людям выходить из зоны комфорта, – продолжает Лариса Милова. – По большому счету, эволюционно организм настроен на то, чтобы выживать. Зона комфорта — это когда условия выживания соблюдены, безопасности человека ничего не угрожает.

Если за плечами у человека опыт неудач и тяжелые события, то они «обучают» его «сидеть и не высовываться».

Чем человек старше, тем вероятнее наличие у него «багажа» неприятных воспоминаний. Кроме того, у человека может быть такая тяжелая история детства и жизни, что формируется так называемая «выученная беспомощность». В таком случае прежде, чем выйти из зоны комфорта, нужно справиться с травмирующими переживаниями.

После тяжелых событий человек может находиться в депрессии, а из этого состояния вообще ничего не хочется менять.

В чем может заключаться помощь людям, которые хотят что-то изменить, но не решаются это сделать?

  • Помочь сделать анализ того, почему человек боится менять свою жизнь (негативный прошлый опыт, повышенная тревожность, сниженная самооценка, депрессия и т. п.) и наметить пути выхода;
  • Научить справляться с тревогой и другими неприятными эмоциями, которые возникают при необходимости изменений в жизни;
  • Жизнь становится скучной без приятных событий, хоть они и являются стрессорами. Учить не исключать стрессы из своей жизни, а управлять своими реакциями. Другими словами, менять свою стрессовую реактивность;
  • Менять свое восприятие жизни, учиться воспринимать жизненные события с большей благодарностью и видеть в них возможности развития для себя;
  • Занятия физической активностью, йогой, методами саморегуляции помогают лучше справляться с тревогой, депрессией, что будет способствовать изменениям в жизни;
  • Работать с самооценкой.

Близкие, конечно, могут поддерживать все начинания, помня, что 

поддержка — это тепло и участие, а не контроль и вторжение в личные границы другого человека.

Если знаний или сил не хватает, чтобы начать менять свою жизнь, имеет смысл обратиться к психологам или другим специалистам, это сильно сэкономит время и усилия.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:32 +2
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