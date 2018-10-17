Хочешь изменить  жизнь? Действуй! Пять историй туляков, которым это удалось

Фото Алексея Пирязева, из личного архива Елены Крутоверцевой

«Вот вернуться бы назад, я бы всё изменил!» – наверняка и вас посещали такие мысли. Но как решиться в корне изменить свою жизнь, профессию, начать работать «на себя»?

Работать «на себя»? А почему бы и нет! В Центре поддержки предпринимательства проходит огромное количество бесплатных семинаров и программ обучения для начинающих бизнесменов и бизнесвумен.

Елена Крутоверцева, 36 лет:

- После окончания медицинского колледжа я пришла работать в Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции наркозависимой молодежи. Потом я закончила ТГПУ, начала вести занятия по сценической речи. За время работы в Центре я постоянно проходила курсы повышения квалификации, много читала литературы по профессии.

А в 2008 году решилась на эксперимент. Закончила Институт практической психологии в Санкт-Петербурге, получила диплом бизнес-тренера. Начала работать в крупной компании в Туле региональным тренинг-менеджером. Я постоянно проводила тренинги по развитию для сотрудников сети и индивидуальные консультации и аттестации. Мне работа очень нравилась! Компания начала развиваться, и обязательным условием моей работы стали командировки в другие регионы. Но я мама двоих детей, поэтому оставлять их надолго я не хочу. Всё снова пришлось менять!

Я давно задумывалась о своем деле, позвонила в тульский бизнес-инкубатор, мне дали всю необходимую информацию, пригласили пройти курс обучения, посвященный всем тонкостям открытия собственного дела.

Курс интересный — дается общая структура и пошаговая инструкция — от создания идеи и бизнес-плана до практических шагов.

Я оформила ИП, сейчас веду группу в роли тренер по ораторскому мастерству.

Конечно, начинать что-то новое всегда страшно: а вдруг не справлюсь? Но желание быть полезной и самореализоваться перевешивает страх. Моя семья меня поддерживала. Это очень важно!

Ольга Васильева, 72 года:

- У меня два образования — я инженер, а еще педагог трудового обучения. Я работала инженером, а потом преподавателем труда в Доме пионеров Центрального района. Я всю жизнь живу по принципу «Если можешь помочь — помогай!».

Я часто езжу по городу и вижу, как в переходах или у магазинов стоят пожилые люди и инвалиды с протянутой рукой, просят на хлеб. Меня это возмутило!

Да, пенсии сейчас маленькие, многого себе позволить нельзя, но что же это такое, когда людям не хватает даже на хлеб? Я решила написать письмо губернатору Тульской области, в котором предложила открыть несколько социальных магазинов. Идея в том, что в этих магазинах смогут купить еду пожилые люди, инвалиды, сироты, люди из малообеспеченных или многодетных семей. А чтобы добиться доступной цены, я предложила исключить всех посредников и работать напрямую с производителями. Чтобы сэкономить на доставке, работать с фермерами и производителями из Тульской области. Мое письмо направили председателю регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяне Лапаевой. Она пригласила меня к себе и предложила обучение в Центре поддержки предпринимательства.

Я подумала: «А почему бы и нет? Обучение бесплатное, что я теряю?»

Прошла интенсив по азам предпринимательской деятельности, получила соответствующий сертификат. У меня очень дружная команда, сейчас мы ведем переговоры с фермерами, работаем с министерством сельского хозяйства Тульской области, Тульской торгово-промышленной палатой. Комитет имущественных и земельных отношений при поддержке администрации города выделяет нам 4 помещения под магазины — в Советстком, Зареченском и Пролетарском округах.

Мои близкие мою инициативу поддержали. Сын с невесткой сказали: «Дело хорошее, ты же стольким людям сможешь помочь!» К тому же мне дали куратора из Центра поддержки предпринимательства. Если возникают какие-либо вопросы, я всегда могу к нему обратиться. Это очень полезно. Ведь это мое первое ИП.

В ноябре я пройду еще одно обучение — в Центре занятости населения.

На специальных курсах меня научат работать на компьютере — отправлять письма, составлять необходимые документы. Это всё мне очень пригодится в работе. Я уверена, что у нас всё получится!

Дмитрий Бабкин, 33 года:

- Мои родители всю жизнь работают на заводе. Еще учась в школе, летом на каникулах я пришел к ним на подработку и сразу понял, что это не мое. Я решил, что буду работать сам на себя. Моя семья хотела, чтобы я получил правильную, по их мнению, профессию. В итоге я учился в Болоховском автомеханическом училище на автомеханика. Честно сказать, всегда мечтал был музыкантом или актёром, так что по окончании училища я поступил в Тульский колледж культуры и искусств. И почти сразу я начал подрабатывать в свадебном агентстве монтажёром и оператором. Затем проработал в одной из лидирующих в России SEO-компаний специалистом по поисковой оптимизации. Там я узнал, что такое сайты, как они выглядят изнутри и как разрабатываются.

В свободное время я думал над тем, как открыть свой бизнес. Вопросов у меня было много, а подсказать — некому.

Я организовал свою небольшую фирму и решил разработать для нее сайт. В этот момент сайт потребовался еще одному знакомому, причем за разработку он был готов заплатить. Так я заработал на этом поприще свои первые деньги — 5 000 рублей.

В итоге я решил посвятить этому жизнь. Мне удалось вывести на первые позиции свой сайт, настроить рекламу и получить регулярный поток клиентов.

За несколько лет я совершил огромное количество ошибок и неудачных экспериментов с бизнесом, финансовая линия постоянно была где-то на грани с банкротством.

И так продолжалось бы ещё очень долго, если бы я не услышал про Тульский центр поддержки предпринимательства. Обратившись туда, я сразу записался на два больших бесплатных курса «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», а также посетил ряд других бесплатных тренингов и семинаров, в числе которых было обучение продажам, генерации бизнес-идеи и т. д.

А став резидентом Тульского бизнес-инкубатора, я получил не только прекрасное большое помещение, но и полностью оборудованные рабочие места.

Сейчас жалею только о том, что не узнал про Центр поддержки предпринимательства раньше.

Центр поддержки предпринимательства Тульской области: Тула, ул. Советская, 67, тел. (4872) 25−98−31.

Освоить новую профессию может любой желающий в Центрах занятости населения региона. Также там проходят образовательные курсы для женщин, находящихся в декретном отпуске, и пенсионеров.

Анастасия Брунова, 35 лет, Богородицк:

- Получив образование по направлению «Финансы и кредит», я не смогла найти работу и решила обратиться на биржу труда. В результате устроилась экономистом на завод технохимических изделий в Богородицке, за несколько лет доросла до и. о. начальника финуправления предприятия. Пока была в декрете, завод обанкротился. Выходить на работу было некуда. Я не отчаялась и устроилась в Сбербанк в отдел по работе с юрлицами. Когда я ушла во второй декрет, отдел ликвидировали. Мне предложили перейти в отдел в Туле, но маме двоих детей работать в другом городе почти нереально.

Тогда я решила пройти переобучение в Центре занятости. Из семи предложенных направлений я выбрала «Компьютерный дизайн» — основы работы с Photoshop и Corеl.

Подумала, даже если не пригодится в работе, для жизни полезный навык.

Занятия длились около месяца. После окончания обучения я получила направление от Центра занятости на работу в отдел кадров на завод 423. Здесь я нашла свое призвание! Я помогаю новым сотрудникам адаптироваться в новом коллективе, провожу собеседования, занимаюсь фотографией на пропуска, готовлю поздравления и грамоты работникам завода.

Перемены — это всегда страшно, но я думаю, что лучше попытаться, чем не сделать и пожалеть об этом.

Михаил Асташин, 55 лет:

- По образованию я техник-механик по эксплуатации самолетов и авиадвигателей. Начинал работать еще в тульском аэропорту (тогда это был Тульский объединенный авиаотряд гражданской авиации) и прямо перед его закрытием ушел работать на Малиновский комбинат строительных конструкций. Затем был наладчиком оборудования в типографии, потом — водителем, доставлял на работу сотрудников заправок и кафе.

Когда мне исполнилось 55, понял, что крутить баранку уже тяжеловато: машин вокруг все больше, пробки, всегда на нервах, а здоровье уже не то.

Я хотел завести пчел, мне очень подошла бы работа по сменам. Дочь предложила мне обратиться в Центр занятости. Я пришел, рассказал, чем хочу заниматься, мне сразу задали вопрос: «Пойдешь учиться на оператора?» Конечно пойду!

Мне даже стипендию платили! По окончании обучения мне вручили удостоверение оператора III разряда. А за неделю до этого мне предложили место в «Тулатеплосети».

Так что всё возможно, главное — захотеть!

ГУТО «Центр занятости населения Тульской области»: Тула,

ул. Демонстрации, 34, тел. (4872) 30−90−25.

Мнение экспертов

Долги как мотивация

Когда владелец сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев начал свой успешный бизнес, у него за плечами было более 30 неудачных бизнес-экспериментов и 12 млн рублей долгов:

Алексей Локонцев - Я понимал, что на обычной работе я эти долги в жизни не отдам. Решив открыть сеть барбершопов, я взял в долг еще 4 млн рублей. Друзья и знакомые в мою идею не верили, мне говорили: «Неужели ты думаешь, что люди будут стричься за 1000 рублей в кризис?» Я же в свою идею верил, и, как видите, сработало!

За 2 года Алексей Локонцев рассчитался с долгами и… набрал новые.

- На сегодняшний день я должен 80 млн рублей. Все эти деньги я вкладываю в строительство своих Top Gan в Санкт-Петербурге. Не надо бояться быть должным, надо бояться не видеть, как отдать! Я знаю, как отдам долги, я знаю, как на это заработать! Долги — это мотивация, чтобы двигаться вперед. Если ты будешь в достатке, тебе будет лениво что-то делать, — рассказал Алексей Локонцев.





Как поверить в себя

Психолог и психотерапевт Лариса Милова: