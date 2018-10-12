Как в Туле воспитывают чемпионов по подводному спорту

Фото Алексея Пирязева.

Тульские спортсмены – талантливы и перспективны. Корреспонденты Myslo познакомились с ними поближе.

В конце сентября в Таиланде прошел финал Кубка мира по плаванию в ластах. Тульские спортсмены показали отличные результаты — завоевали четыре медали.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку ребят и узнали, как и в каких условиях тренируются чемпионы.

Подводный спорт довольно популярен в России. Им занимаются в 63-х регионах, в том числе и в Тульской области. Есть несколько дисциплин: плавание в ластах, марафонский заплыв, подводный хоккей, подводное ориентирование… В нашем регионе популярны первые две.

Главный тренер сборной Тульской области и сборной России по марафонским заплывам Павел Григорьевич Дудченко работает практически с 16 лет. Он вспоминает, что еще в 70-х годах в Туле было много секций по подводному плаванию.

Павел Дудченко – Я жил недалеко от городского бассейна, меня часто оставляли старшим группы. Но затем я ушел в армию, а когда вернулся в 1975 году, в Туле осталось всего-лишь две секции. Я снова стал заниматься подводным спортом и тренировал ребят. Но совмещать две должности не вышло, я решил остаться тренером.

По словам Павла Григорьевича, в Тульской области этим видом спорта занимаются более 100 человек. В секцию приходят дети с 6 лет, а с 8 они проходят отбор для плавания в ластах. Подводный спорт развивает скорость, выносливость, пластичность и гибкость.

В нашем регионе есть талантливые и перспективные спортсмены, которые прославляют Тульскую область далеко за ее пределами.

Подводный спорт пока официально не включен в программу летних Олимпийских игр. Но к Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже, возможно, его туда внесут. По крайней мере, сейчас такие разговоры активно ведутся.

– У нас много молодых спортсменов, и мы будем стремиться попасть на Олимпиаду, — говорит Павел Григорьевич.

Но если раньше тульские спортсмены побеждали с большим отрывов, сейчас конкуренция в подводном спорте большая. Сильные пловцы воспитываются в Ярославле, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске.

Несмотря на это в прошлом году туляки выиграли командное первенство России.

Три тульских спортсмена входят в состав сборной России — это Илья Терехов, Надежда Гречишкина и Валерия Соломатина.

Илья в этом году стал победителем первенства Европы, а также завоевал бронзу. Надежда стала первой на соревнованиях.

На Кубке мира наши спортсмены тоже отлично выступили. В категории среди юношей на дистанции 4000 метров на открытой воде первое место занял Илья Терехов, среди девушек Надежда Гречишкина завоевала серебро, бронзовая медаль у Валерии Соломатиной. Среди мужчин третье место занял Роман Пивоваров, а среди женщин четвертой стала Анастасия Сычева.

Кстати, девушкам сложнее всего дались эти медали. Они стартовали в сложных условиях: был ливень и поднялся шторм! Многие участницы приплывали к финишу в слезах. Но наших девчонок это не сломило.

Корреспонденты Myslo поговорили со спортсменами.

Лилия Климова, 18 лет:

– Я занимаюсь этим видом спорта 12 лет. Изначально стала плавать, потому что из-за проблем со здоровьем мне нельзя было заниматься больше никаким видом спорта. Меня затянуло, мне предложили подводный спорт. Понравилось, как это выглядит: красиво и привлекательно. Сейчас я мастер спорта по подводному плаванию. В перспективе, конечно, хотелось бы выполнить мастера международного класса и заслуженного мастера спорта.

Я стремлюсь попасть в сборную России. Надеюсь поучаствовать и в Олимпиаде. В будущем хочу стать тренером.

Илья Терехов, 16 лет:

– Я учусь в 10-м классе. После школы планирую поступать на горно-строительный факультет, хочу стать строителем. Но спорт не брошу! Останусь либо спортсменом, либо тренером. Я занимаюсь плаванием в ластах около 8 лет, с самого детства. Меня всегда привлекала вода. Мама отдала меня в секцию плавания, и через год мне предложили попробовать поплавать в резиновых ластах, я решил остаться.

Выполнил норматив мастера спорта, я победитель первенства Европы, победитель и призер чемпионата и первенства России, член сборной юношеской и взрослой.

У меня очень много планов! Хотелось бы выполнить мастера спорта международного класса; победить или стать призером Олимпиады. Надеюсь побить юношеский рекорд России на 1500 метров.

Сейчас тульские спортсмены готовятся к соревнованиям «Золотая ласта», который пройдут в ноябре в Новосибирске. Пожелаем нашим ребятам удачи!

Спортсмены тренируются под руководством заслуженных тренеров России Марины Юрьевны Васильевой, Натальи Павловны Дудченко и тренера высшей категории Павла Павловича Дудченко.