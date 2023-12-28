  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. Тульский клуб старинных танцев провел вечер в стиле «Карнавальной ночи»: фоторепортаж - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Тульский клуб старинных танцев провел вечер в стиле «Карнавальной ночи»: фоторепортаж
Фото Даниила Рыбака

Тульский клуб старинных танцев провел вечер в стиле «Карнавальной ночи»: фоторепортаж

В минувшие выходные в щекинском ДК прошел танцевальный вечер, организованный клубом старинных танцев «Хрустальный замок».

Мероприятие стилизовали под фильм «Карнавальная ночь». Для вечера выбрали наряды в ретростиле, соответственно украсили зал.

Обычно клуб «Хрустальный замок» устраивал камерные приемы в стилистике балов XIX века. Но в этом году выбрали другой формат. На вечеринке исполняли не только кадрили и контрдансы, но и народные круговые танцы, а также шотландские. Не обошлось без фокстротов и вальсов на музыку 50-х. Получилось яркое новогоднее попурри.

Галерея
показать все фотографии
@rybak_dan_1692_20231223.jpgФото Даниила Рыбака

— Тема ретро сейчас популярна. «Карнавальная ночь» — кинофильм, любимый многими, мюзикл с новогодним настроением. Там очень нарядный дресс-код для дам — платья в стиле New Look нежные, воздушные. Вот мы и решились на такой эксперимент, — рассказала одна из руководителей клуба Наталья Власова.

Помимо танцев была и развлекательная программа — фокусы и вокальные номера. Участники вечера поделились своими впечатлениями.

@rybak_dan_1543_20231223.jpg

Елена Барахова:

— В клубе я занимаюсь с конца весны. Раньше танцевала сальсу и бачату. Бальные танцы привлекли меня как раз возможностью ездить на исторические и тематические балы. Эта вечеринка у меня вторая.

Украшения зала сделали специально к мероприятию. Поставили столы, как было в фильме. Танцы — тоже под музыку из фильма. Я с радостью согласилась исполнить на вечере песенку «Пять минут». Очень понравился танец буфетчиц от организаторов Натальи и Игоря Власовых. 

@rybak_dan_1525_20231223.jpg

Андрей Коврежкин:

— В клубе «Хрустальный замок» мы с супругой Верой с 2015 года. Пришли заниматься танцами из-за нереализованной детской мечты.

Формат этого мероприятия нам близок. Два года назад у нас была свадьба а-ля «Стиляги» с костюмами, прическами и музыкой 50-70-х годов. Потому мы и предложили Наталье провести танцевальный вечер в стиле фильма «Карнавальная ночь». Конечно, исторические танцы нам ближе, но эта вечеринка привнесла в жизнь клуба нечто новое.
 

@rybak_dan_1573_20231223.jpg

Олег Бурденков:

— Занимаюсь в клубе уже третий год с большим удовольствием. Танцы, музыка, движение, смех, общение с друзьями заряжают хорошим настроением, поддерживают в тонусе. Мероприятия переносят в другую эпоху, от этого получаешь много положительных эмоций. Сегодняшний танцевальный вечер — возвращение в 50-е годы, в мир душевной музыки и сюжета замечательного фильма «Карнавальная ночь».

справка

Клуб исторических танцев «Хрустальный замок» основала Яна Ведмедь в алексинском Доме культуры. Изначально его посещали только старшеклассники. В наступающем году объединению исполнится 20 лет.

Со временем филиал клуба появился в Туле, сейчас репетиции проходят в ГКЗ. В тульском объединении в основном взрослый состав, а в алексинском — студенты и школьники.

Прийти заниматься историческими танцами может каждый. Все желающие попасть в танцевальный клуб могут написать Наталье Власовой в «ВК».

Сюжет: Новый год-2024
Задобрить символ года: в чем встречать год Дракона, что подать на стол и как украсить дом
Обзоры / Инструкция
Задобрить символ года: в чем встречать год Дракона, что подать на стол и как украсить дом
сегодня, в 15:00, 14 746 1
Где в Туле работают елочные базары: карта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле работают елочные базары: карта
сегодня, в 13:04, 9 612 0
Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
Жизнь Тулы и области
Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
сегодня, в 10:40, 15 1474 0
44% россиян запланировали потратить на подарки не более 10 тысяч рублей
Мир
44% россиян запланировали потратить на подарки не более 10 тысяч рублей
сегодня, в 09:51, 37 480 -3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:46 +2
Другие статьи по темам
Место
ЩекиноДК Щекино
Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени
Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени
Где в Туле посмотреть кино
Где в Туле посмотреть кино
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.