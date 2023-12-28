Тульский клуб старинных танцев провел вечер в стиле «Карнавальной ночи»: фоторепортаж

Мероприятие стилизовали под фильм «Карнавальная ночь». Для вечера выбрали наряды в ретростиле, соответственно украсили зал.
Обычно клуб «Хрустальный замок» устраивал камерные приемы в стилистике балов XIX века. Но в этом году выбрали другой формат. На вечеринке исполняли не только кадрили и контрдансы, но и народные круговые танцы, а также шотландские. Не обошлось без фокстротов и вальсов на музыку 50-х. Получилось яркое новогоднее попурри.
Фото Даниила Рыбака
— Тема ретро сейчас популярна. «Карнавальная ночь» — кинофильм, любимый многими, мюзикл с новогодним настроением. Там очень нарядный дресс-код для дам — платья в стиле New Look нежные, воздушные. Вот мы и решились на такой эксперимент, — рассказала одна из руководителей клуба Наталья Власова.
Помимо танцев была и развлекательная программа — фокусы и вокальные номера. Участники вечера поделились своими впечатлениями.
Елена Барахова:
— В клубе я занимаюсь с конца весны. Раньше танцевала сальсу и бачату. Бальные танцы привлекли меня как раз возможностью ездить на исторические и тематические балы. Эта вечеринка у меня вторая.
Украшения зала сделали специально к мероприятию. Поставили столы, как было в фильме. Танцы — тоже под музыку из фильма. Я с радостью согласилась исполнить на вечере песенку «Пять минут». Очень понравился танец буфетчиц от организаторов Натальи и Игоря Власовых.
Андрей Коврежкин:
— В клубе «Хрустальный замок» мы с супругой Верой с 2015 года. Пришли заниматься танцами из-за нереализованной детской мечты.
Формат этого мероприятия нам близок. Два года назад у нас была свадьба а-ля «Стиляги» с костюмами, прическами и музыкой 50-70-х годов. Потому мы и предложили Наталье провести танцевальный вечер в стиле фильма «Карнавальная ночь». Конечно, исторические танцы нам ближе, но эта вечеринка привнесла в жизнь клуба нечто новое.
Олег Бурденков:
— Занимаюсь в клубе уже третий год с большим удовольствием. Танцы, музыка, движение, смех, общение с друзьями заряжают хорошим настроением, поддерживают в тонусе. Мероприятия переносят в другую эпоху, от этого получаешь много положительных эмоций. Сегодняшний танцевальный вечер — возвращение в 50-е годы, в мир душевной музыки и сюжета замечательного фильма «Карнавальная ночь».
Клуб исторических танцев «Хрустальный замок» основала Яна Ведмедь в алексинском Доме культуры. Изначально его посещали только старшеклассники. В наступающем году объединению исполнится 20 лет.
Со временем филиал клуба появился в Туле, сейчас репетиции проходят в ГКЗ. В тульском объединении в основном взрослый состав, а в алексинском — студенты и школьники.
Прийти заниматься историческими танцами может каждый. Все желающие попасть в танцевальный клуб могут написать Наталье Власовой в «ВК».