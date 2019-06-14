Четыре шага к стройной фигуре с Центром реабилитации и профилактики

Лето в самом разгаре и настало время вплотную заняться своим телом. Но одной диеты будет явно недостаточно, тут нужен комплексный поход. И лучше, если он будет проходить под контролем специалистов.

В Центре реабилитации и профилактики вам удастся выточить стройное красивое тело без последствий для здоровья. 1. Душ против килограммов Привести тело в тонус поможет душ Шарко. Эта приятная процедура укрепляет нервную систему, улучшает кровообращение, а значит обменные процессы начинают проходить быстрее.

Гидромассаж имеет мощный косметический эффект: подтягивает кожу, способствует уменьшению целлюлита, оказывает сильное жиросжигающее действие.

Эффект достигается в результате массажа ударными струями воды разной мощности и температуры: холодная — около +20°С и горячая — до +40°С. Контрастный душ – это отличная гимнастика для сосудов, которая заставляет их интенсивно расширяться и сужаться. Это в свою очередь усиливает кровоснабжение внутренних органов, приток к ним кислорода, циркуляции лимфы, работу выделительной системы и очищение организма и регенерации.

Кроме косметического эффекта, душ Шарко очень полезен тем, кто плохо спит, и испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, а также снять напряжение с мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.

Показания для сеансов Душа Шарко: избыточный вес, целлюлит, дряблость кожи.

Курс процедур из 10−20 сеансов даст отличный эффект:

Омолодит кожу, избавит от лишних килограммов и целлюлита. Укорит регенерацию тканей; Расслабит мускулатуру или придаст ей тонус; Нормализует работу нервной системы (избавит от переутомления, поможет справиться с депрессией, бессонницей, неврозов, синдрома хронической усталости); Уменьшит болевые ощущения и спазмы; Повысит интенсивность обменных процессов; Уменьшит боли в позвоночнике и суставах; Укрепит сердце и сосуды; Повысит выносливость и улучшит работу иммунной системы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

2. Физкультура по всем правилам

Хотите быстрее расстаться с лишним весом? Без физических упражнений не обойтись. Но если была длительная пауза в занятиях или вовсе вы впервые задумались над возвращением стройности своего тела, то без профессионального тренера начинать заниматься очень рискованно и даже опасно.

Занятия в Центре реабилитации и профилактики проходят на современном оборудовании и под контролем профессионалов. Это позволяет давать дозированные нагрузки мышцам и суставам.

Кстати, дозированная физическая нагрузка значительно снижает нагрузку на позвоночник и позволяет решить проблемы с осанкой. Специальные тренировки с отягощениями способствуют восстановлению мышечного баланса, возвращая правильные изгибы позвоночника и формируя крепкий мышечный корсет.

Также занятия лечебной физкультурой помогут улучшить кровообращение, нормализовать обмен веществ и питание межпозвонковых дисков.

Показания для лечебной физкультуры: избыточный вес, головные боли, боли в спине.

3. Снять напряжение и вернуть стройность

После упорной работы на тренажерах почему бы не наградить себя профессиональным массажем? Тем более, что в Центре реабилитации и профилактики в Туле есть самые разнообразные курсы лечебного массажа.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Полезен массаж будет и тем, кто еще не пошел в спортзал, а только задумался о том, чтобы начать вести активный образ жизни. Курсовые процедуры подготовят тело к физическим упражнениям и вернут ему стройность.

Массаж в комплексе с другими процедурами помогает вернуть стройность. Он эффективно борется с целлюлитом. Поможет массаж и в случае, если кожа обвисла – специальные массажные техники помогут подтянуть ее и сделать более гладкой и упругой.

Почему вообще со снижением активности так быстро набирается вес? Все просто: если мышца или другая ткань не работает, ей не требуется много энергии. Кровообращение в ней замедляется, а избыток питательных веществ откладывается в виде жира.

Массаж тела возвращает мышцам тонус, раскрывает кровеносные капилляры и улучшает кровоток.

Во время сеанса тело сначала разогреваются, а затем специалист воздействует на биологически активные точки организма (рефлексотерапия), достигая максимального эффекта от процедуры.

Уже после первого сеанса значительно улучшается циркуляция лимфы, ускоряется ее отток и способствуют выведению лишней жидкости из межклеточного пространства. Жировая ткань богата лимфатическими капиллярами, и при регулярных лимфодренажных процедурах объем ее клеток уменьшается. Избавляя организм от лишней жидкости и жира, снижается вес.

4. сауна против лишнего веса

Сауна, как сама по себе, так и в комплексе с другими процедурами, поможет сбросить лишний вес. При воздействии высоких температур на кожу поры максимально расширяются. Обильное потоотделение позволяет очистить кожу и вывести из организма шлаки и токсины. Именно в этом и заключается главный эффект сауны в целях борьбы с лишним весом.

От этого улучшается обмен веществ и появляется больше сил для занятий спортом.

Но прежде всего сауна – это очень приятная процедура. Горячий пар обволакивает и проникает в каждую клеточку тела, открывая как бы второе. Ну а если для образования пара используется настой ароматных трав, то душевный комфорт и лечебный эффект обеспечен.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Центр реабилитации и профилактики» был награждён Дипломом Лауреата национальной премии «Общественное признание».

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